Viettel tăng tốc phổ cập 4G/5G trước thời điểm tắt sóng 2G trên toàn quốc

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ, Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) đã chính thức ban hành lộ trình tắt sóng 2G trên toàn quốc vào tháng 9/2026, nhằm tái quy hoạch băng tần hỗ trợ cho công nghệ hiện đại 4G/5G.

Đây là quyết sách chiến lược của Nhà nước, thể hiện sự hội nhập với xu thế toàn cầu khi nhiều quốc gia đã tắt sóng công nghệ cũ (2G, 3G) nhằm tập trung nguồn lực cho các công nghệ tiên tiến hơn. Việc tắt sóng 2G không chỉ giải phóng băng tần cho các dịch vụ tốc độ cao mà còn giúp giảm chi phí vận hành hạ tầng lỗi thời, đồng thời nâng cao chất lượng kết nối quốc gia. Trên thế giới, hơn 100 quốc gia đã hoàn tất việc này, như: Anh, Đức, Singapore, Nhật Bản…, tạo nền tảng cho việc phát triển kinh tế số bền vững.

Viettel cam kết tuân thủ nghiêm túc quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng thời hỗ trợ để khách hàng chuyển đổi mượt mà, không bị gián đoạn liên lạc. Với mong muốn không ai bị bỏ lại phía sau, Viettel đã triển khai nhiều chương trình đồng hành thiết thực, giúp người dân dễ dàng nâng cấp lên thiết bị 4G/5G VoLTE – chất lượng thoại HD rõ nét, gọi điện mượt mà với tỷ lệ rớt cuộc gọi trên thoại 4G/VoLTE thấp hơn hơn 59% so với tỷ lệ rớt cuộc gọi trên 2G.

Chính sách hỗ trợ cụ thể từ Viettel bao gồm:

• Chuyển đổi thiết bị với giá ưu đãi: Khách hàng có thể mua máy 4G với giá chỉ từ 200.000 đồng hoặc đổi tất cả thiết bị cũ lên máy điện thoại 4G/5G VoLTE mới từ các hãng uy tín như OPPO, Samsung với giá chỉ từ 2 triệu đồng.

• Tặng dịch vụ hấp dẫn: Khách hàng chuyển đổi máy hỗ trợ VoLTE còn được tặng lưu lượng để gọi điện miễn phí trong 30 ngày - trải nghiệm dịch vụ thoại 4G/5G chất lượng cao.

• Hỗ trợ cài đặt và kích hoạt VoLTE miễn phí: Tại hơn 200.000 điểm giao dịch Viettel trên toàn quốc, đội ngũ kỹ thuật sẽ kiểm tra thiết bị, chuyển danh bạ/dữ liệu, kích hoạt VoLTE, và hướng dẫn sử dụng. Đặc biệt ưu tiên hỗ trợ tận nơi cho người lớn tuổi, vùng sâu vùng xa.

Lộ trình tắt sóng 2G theo quy định của Bộ vào tháng 9/2026 không chỉ là bước đi cần thiết cho hạ tầng viễn thông Việt Nam mà còn mở ra kỷ nguyên kết nối thông minh, an toàn và bền vững.

Mọi thông tin chi tiết về chương trình, khách hàng liên hệ tổng đài 1800.9098 để nhận tư vấn và ưu đãi đặc biệt.

PV