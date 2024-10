Chi phí sản xuất iPhone 16 Pro Max tăng nhẹ, đắt nhất là màn hình và cụm camera

(Ngày Nay) - Các nhà phân tích cho biết, dòng iPhone 16 có giá sản xuất cao hơn một chút so với dòng iPhone 15 do chi phí linh kiện tăng. Điều này không quá bất ngờ, khi mà iPhone 15 Pro Max đã có giá sản xuất cao hơn khoảng 12% so với phiên bản iPhone 14 Pro Max tiền nhiệm.