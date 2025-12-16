VinFast chính thức khánh thành nhà máy xe điện tại Subang, Indonesia

Lễ khánh thành Nhà máy VinFast tại Subang có sự tham dự của Ông Airlangga Hartarto – Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia; Ông Arrmanatha C. Nasir – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia; Ông Andi Sudirman Sulaeman - Thống đốc Tỉnh Nam Sulawesi; Ông H. Erwan Setiawan – Phó Thống đốc tỉnh Tây Java; Ngài Tạ Văn Thông – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Indonesia, cùng đại diện các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương Indonesia và các đối tác chiến lược của VinFast tại quốc gia này.

Nhà máy xe điện VinFast tại Subang được đưa vào vận hành chỉ sau 17 tháng kể từ ngày động thổ, khẳng định tốc độ triển khai thần tốc và năng lực thực thi mạnh mẽ của VinFast. Đây là nhà máy thứ tư của hãng chính thức đi vào hoạt động trên toàn cầu, đồng thời là nhà máy đầu tiên tại Indonesia và Đông Nam Á (bên ngoài Việt Nam).

Việc nhà máy đi vào hoạt động đúng tiến độ thể hiện rõ cam kết của VinFast đối với mục tiêu đẩy mạnh nội địa hóa, phù hợp với định hướng phát triển ngành công nghiệp xe điện của Chính phủ Indonesia. VinFast lên kế hoạch nhanh chóng nâng tỷ lệ nội địa hóa lên hơn 40% trong năm 2026, 60% vào năm 2029 và đạt 80% từ năm 2030 trở đi, tuân thủ các quy định của Chính phủ Indonesia về tỷ lệ nội địa hóa của ngành công nghiệp, đồng thời chủ động phát triển hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ xung quanh tổ hợp Subang.

Phát biểu tại lễ khánh thành nhà máy, Ông Airlangga Hartarto – Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia nhấn mạnh: “Chúng tôi vui mừng và đánh giá rất cao việc VinFast khánh thành nhà máy ô tô điện tại Subang đúng tiến độ. Dự án này không chỉ phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp xanh mà Chính phủ đang thúc đẩy, mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho kinh tế địa phương, đặc biệt trong việc thúc đẩy cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ. Chúng tôi tin tưởng rằng, với quy mô và tầm vóc của dự án, VinFast sẽ trở thành một trong những hạt nhân quan trọng, góp phần đưa Subang trở thành trung tâm công nghiệp xe điện mới của khu vực trong thời gian tới”.

Ông Phạm Sanh Châu, Tổng Giám đốc VinFast Châu Á, chia sẻ: “Việc khánh thành nhà máy tại Subang đúng tiến độ không chỉ thể hiện năng lực triển khai mạnh mẽ của VinFast, mà quan trọng hơn, đó là một dấu mốc mang tính chiến lược trong việc thực hiện cam kết dài hạn của VinFast với Indonesia. Chúng tôi hiểu rằng nội địa hoá là nền tảng quan trọng quyết định sự thành công của VinFast tại quốc gia này, đồng thời đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm của Chính phủ Indonesia. Với việc nhà máy này đi vào hoạt động, VinFast đã hoàn thiện hệ sinh thái xe điện toàn diện bậc nhất của mình tại Indonesia”.

Nhà máy VinFast tại Subang nằm trên khu đất có diện tích 171 ha, được đầu tư theo nhiều giai đoạn với tổng vốn đầu tư lên tới trên 1 tỷ USD. Trong các giai đoạn tiếp theo, công suất nhà máy có thể nâng lên 350.000 xe/năm, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường Indonesia, cũng như mở ra khả năng xuất khẩu sang những quốc gia khác.

Trong giai đoạn 1, tổng mức đầu tư của VinFast sẽ lên tới hơn 300 triệu USD và công suất nhà máy đạt 50.000 xe/năm. Nhà máy cũng được đầu tư đồng bộ hệ thống dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, với mức độ tự động hóa cao, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm. Tổ hợp có đầy đủ các phân xưởng trọng yếu như xưởng Hàn thân vỏ, xưởng Sơn, xưởng Lắp ráp, cùng Trung tâm kiểm định chất lượng và khu kho vận Logistics.

Đặc biệt, dự án còn dành quỹ đất phát triển cụm nhà máy phụ trợ cho các nhà thầu và doanh nghiệp nội địa, dự kiến được mở rộng trong những năm tới, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình nội địa hóa sâu rộng.

Khi vận hành ở công suất tối đa, nhà máy VinFast tại Subang dự kiến tạo ra từ 5.000 đến 15.000 việc làm trực tiếp cho lao động địa phương, cùng hàng nghìn việc làm gián tiếp trong chuỗi cung ứng và dịch vụ liên quan. Điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Subang, vốn đang được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp mới của Tây Java.

Trong giai đoạn đầu, nhà máy tập trung lắp ráp các mẫu xe điện chiến lược gồm VF 3, VF 5, VF 6 và VF 7 phiên bản tay lái nghịch, phục vụ thị trường Indonesia. Đây đều là những dòng xe phù hợp với nhu cầu di chuyển đô thị, hướng tới nhóm khách hàng trẻ và gia đình hiện đại.

Nhà máy cũng sẽ đảm nhiệm việc lắp ráp những mẫu sản phẩm mới dự kiến được VinFast giới thiệu tại thị trường Indonesia trong năm 2026, bao gồm các mẫu xe máy điện và dòng MPV điện được tối ưu cho hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Việc khánh thành nhà máy tại Subang thể hiện rõ vai trò của VinFast trong việc xây dựng chuỗi giá trị xe điện Indonesia, góp phần nâng cao vị thế của Đông Nam Á trên bản đồ của ngành công nghiệp xe điện toàn cầu. Nhà máy sẽ là nền tảng quan trọng cho hệ sinh thái “Vì Tương lai Xanh” toàn diện của VinFast ở Indonesia.

Chỉ sau gần hai năm hiện diện, Công ty đã giới thiệu dải sản phẩm đa dạng, không ngừng mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, từ mạng lưới đại lý, trung tâm hậu mãi, mạng lưới trạm sạc rộng khắp thông qua hợp tác với công ty phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green, cho đến hợp tác với các đối tác ngân hàng và công ty tài chính hàng đầu. Thông qua những chính sách đột phá, VinFast đang tạo điều kiện tối đa để người tiêu dùng chuyển đổi xanh, khẳng định vị thế tiên phong trong cuộc cách mạng giao thông xanh tại Indonesia và trên toàn khu vực.