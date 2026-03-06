“Miễn nhiễm” với giá xăng, 2,5 năm không mất tiền sạc: VinFast Viper tạo lợi thế kép với xe tay ga

Chất cá tính đến từ ngoại hình đến vận hành

So với những mẫu xe tay ga chạy xăng cùng phân khúc, thiết kế của Viper tạo sự khác biệt với các chi tiết mang cảm giác thể thao. Thiết kế hiện đại này khiến mẫu xe máy điện của VinFast nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn người dùng.

“Em thích nhất ở Viper là ngoại hình mạnh mẽ với đường nét tạo hình cho mặt nạ phần đầu xe và đèn LED đặt thấp gần hốc bánh”, Hồng Minh, sinh viên năm 2 tại TP.HCM, chia sẻ trên một diễn đàn người dùng quan tâm tới xe máy điện. Nhiều khách hàng cũng đồng tình, mẫu xe của VinFast hút mắt với nhiều đường nét cắt xẻ mạnh mẽ, nam tính, hoàn toàn không bị “già” như nhiều mẫu xe tay ga trên thị trường.

Bên cạnh thiết kế khác biệt, Viper còn tạo dấu ấn nhờ loạt trang bị công nghệ với chìa khóa thông minh - Smart Key, định vị tìm xe từ xa, màn hình TFT… Đây là những trang bị vừa tiện lợi cho người dùng, vừa đảm bảo an toàn hơn trong quá trình vận hành.

“Smart Key quá phù hợp với những người có công việc bộn bề, hay quên cắm chìa khóa ở xe như tôi. Ngoài ra, đèn pha dạng projector cho ánh sáng tập trung, nhìn rõ hơn khi chạy buổi tối”, anh Trần Ngọc Nam, một khách hàng ở Hà Nội nói.

Đặc biệt, anh cũng ấn tượng khi lần đầu tiên thấy một chiếc xe máy điện được trang bị giảm xóc sau có gắn bình dầu phụ. Đây là “phụ kiện” giúp xe di chuyển êm ái, đồng thời thêm cuốn hút hơn về ngoại hình.

Về vận hành, VinFast Viper được trang bị động cơ điện đặt ở bánh sau với công suất lớn nhất 3.000W, tốc độ tối đa lên tới 70 km/h. Với những thông số công bố cùng đặc trưng của động cơ điện, theo anh, Viper có đủ sức mạnh vận hành trong nhiều điều kiện đường sá.

“Vặn ga là xe đi ngay, không có độ trễ như xe xăng. Trong phố đông, cảm giác này rất thoải mái, không phải cố vặn ga mỗi khi cần vượt”, anh Nam chia sẻ sau khi trải nghiệm các mẫu xe điện VinFast trong một sự kiện lái thử.

“Kê cao gối ngủ” trước mọi biến động của giá xăng dầu

Một trong những điểm mấu chốt thuyết phục người dùng của VinFast Viper là tính kinh tế. Theo đánh giá của anh Trung Hiếu, một người dùng tại Nha Trang, đây là lợi thế rõ rệt của Viper so với xe xăng trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng chưa thấy điểm dừng.

“Tính ra, nếu đi với các dòng xe tay ga, tôi tốn khoảng 1,5 triệu đồng tiền xăng mỗi tháng, đó là chưa kể đến những thời điểm giá xăng “bốc đầu” như hiện nay, chi phí đangtăng thêm ít nhất 10%”, anh Hiếu phân tích.

Trong khi đó, nếu sử dụng các mẫu xe đổi pin Viper, người dùng sẽ được hưởng chính sách miễn phí “kép”: vừa được miễn phí đổi pin trong 2,5 năm (đến hết ngày 30/06/2028); vừa được miễn phí sạc tại các trụ công cộng của V-Green (đến hết ngày 31/5/2027).

“Tính ra một năm có thể tiết kiệm được gần 20 triệu đồng, chưa kể còn được kê cao gối ngủ trước mọi biến động thất thường của xăng dầu”, anh Trung Hiếu nhấn mạnh.

Khoản tiết kiệm thứ 2 là chi phí bảo dưỡng. Các dòng xe máy xăng cần thay nhớt, lọc gió, bugi, dây cua-roa, vệ sinh kim phun theo chu kỳ trong khi xe điện như Viper không có những hạng mục này. Khi việc bảo dưỡng định kỳ không còn tốn nhiều chi phí và thời gian, người dùng bớt đi những gánh nặng để trải nghiệm xe tốt nhất.

Theo một số đại lý xe máy điện, hiện tại là thời điểm thích hợp nhất để người mua sở hữu một chiếc xe điện đổi pin như Viper. Các khách hàng tiên phong chốt cọc sớm với Viper sẽ được ưu đãi thêm 1 triệu đồng vào giá xe. Bên cạnh đó, các chính sách của chương trình Mãnh liệt vì tương lai Xanh như ưu đãi 6% giá trị xe, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe) vẫn được áp dụng đồng thời. Đặc biệt, người mua xe có thể trả góp 0 đồng vốn đối ứng với lãi suất ưu đãi.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh và các giải pháp di chuyển mới đang trở thành xu hướng, VinFast Viper mang đến lựa chọn đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng, từ kinh tế tới thiết kế, vận hành hay sự tiện lợi.

Khách hàng mua các mẫu xe máy điện VinFast từ nay tới hết tháng 3/2026 sẽ được tham dự chương trình “Nhân đôi lộc Tết - Mua xe trúng xe”, với cơ hội bốc thăm trúng thưởng 26 ô tô điện VF 3 và 1.000 xe máy điện Evo Grand. Tổng trị giá của chương trình lên tới hơn 30 tỷ đồng. Đặc biệt, vào hai ngày cuối tuần (7-8/3/2026), khách hàng sẽ có cơ hội trải nghiệm những mẫu xe máy điện mới nhất của VinFast tại chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” được tổ chức tại Lotte Mart Cộng Hòa (Phường Bảy Hiền, TP. Hồ Chí Minh). Tại sự kiện, khách hàng có thể mang xe xăng tới sự kiện để được kiểm tra, định giá và tư vấn phương án đổi xe điện phù hợp.

PV