VinFast ký kết MoU cung cấp 20.000 ô tô điện cho đối tác vận tải tại Indonesia

Theo MoU, PT. Sembilan Benua Abadi dự kiến mua 10.000 xe điện VinFast từ nay đến hết năm 2027 và PT. Satu Kosong Tujuh mua 10.000 xe điện VinFast từ nay đến hết năm 2028. Các mẫu xe được mua bao gồm ô tô điện Nerio Green (C-SUV) và Limo Green (MPV 7 chỗ). Toàn bộ xe sẽ được sử dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải, qua đó phát huy tối đa những lợi thế vượt trội của xe điện VinFast.

Nerio Green và Limo Green đều thuộc thương hiệu Green - thương hiệu được VinFast phát triển tối ưu cho kinh doanh dịch vụ. Trong đó, Nerio Green được tinh chỉnh từ VF e34, mẫu xe đầu tiên VinFast giới thiệu ở thị trường Indonesia, nổi bật với thiết kế đô thị hiện đại, không gian nội thất rộng rãi và các tính năng công nghệ ưu việt.

Trong khi đó, Limo Green là mẫu xe mới nhất thuộc dòng Green được VinFast ra mắt tại Indonesia. Với kích thước 4.740 x 1.872 x 1.728 mm và chiều dài cơ sở 2.840 mm, Limo Green mang đến không gian rộng rãi với cấu hình 3 hàng ghế, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách cường độ cao. Sử dụng pin LFP bền bỉ, mẫu xe có khả năng di chuyển lên tới 450 km sau mỗi lần sạc đầy, giúp tối ưu hóa chu kỳ vận hành và giảm thiểu thời gian dừng xe.

Thông qua việc khai thác dàn xe điện VinFast, PT. Satu Kosong Tujuh và PT. Sembilan Benua Abadi không chỉ nâng cao chất lượng đội xe, tối đa hiệu quả sử dụng, giảm thiểu phát thải, mà còn góp phần hình thành thói quen sử dụng phương tiện xanh trong cộng đồng. Mô hình này được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, khi người tiêu dùng Indonesia có cơ hội trực tiếp trải nghiệm sự êm ái, hiện đại và thông minh của xe điện trong đời sống hằng ngày.

PT. Satu Kosong Tujuh và PT. Sembilan Benua Abadi đều là các công ty cung cấp giải pháp vận tải uy tín tại Indonesia. Với kinh nghiệm vận hành và sự am hiểu sâu sắc thị trường bản địa, cả hai sở hữu lợi thế trong việc triển khai đội xe điện ở quy mô lớn, tối ưu hóa mạng lưới hoạt động và tiếp cận người tiêu dùng mục tiêu.

Ông Nirzam Pahmi, SE, MM, Tổng Giám đốc PT. Satu Kosong Tujuh cho biết:“Chúng tôi tin tưởng vào VinFast và tiềm năng của hãng trong việc xây một hệ sinh thái giao thông xanh toàn diện, bao trùm và dễ tiếp cận. Thỏa thuận này cũng phù hợp với tầm nhìn của chúng tôi đối với mục tiêu chuyển đổi sang phương tiện thuần điện, đón đầu xu hướng dịch chuyển xanh của khu vực và thế giới”.

Ông Wempy Suciadi, Tổng Giám đốc PT. Sembilan Benua Abadi nhấn mạnh: “Chúng tôi ấn tượng với Nerio Green và Limo Green không chỉ ở chất lượng sản phẩm mà còn là định hướng phát triển bền vững mà hai mẫu xe này đại diện. Đây là những lựa chọn giàu tiềm năng, phù hợp với nhu cầu thực tế của người tiêu dùng trong bối cảnh chuyển dịch sang giao thông xanh”.

ÔngKariyanto Hardjosoemarto,Tổng Giám đốc VinFast Indonesia,chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác với các đối tác uy tín tại Indonesia để phổ cập xe điện và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh. Sự đồng hành của những doanh nghiệp giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc thị trường bản địa sẽ giúp VinFast nhanh chóng gia tăng độ phủ thị trường, đưa các sản phẩm và giải pháp di chuyển hiện đại đến gần hơn với người tiêu dùng”.

Chỉ sau hai năm hiện diện tại thị trường Indonesia, VinFast đã nhanh chóng xây dựng nền tảng phát triển bài bản và toàn diện. VinFast đang phân phối đầy đủ dải sản phẩm từ phân khúc phổ thông đến trung - cao cấp, bao gồm VF 3, VF 5, VF e34, VF 6, VF 7 và VF MPV 7, cho đến các mẫu xe thuộc dòng Green như Limo Green. Danh mục sản phẩm trải rộng nhiều phân khúc cho phép các đối tác linh hoạt lựa chọn phương tiện phù hợp với từng loại hình dịch vụ, đồng thời tạo điều kiện để người tiêu dùng Indonesia tiếp cận xe điện ở nhiều mức giá khác nhau.

Hãng cũng đưa nhà máy tại Subang vào vận hành, thể hiện cam kết đầu tư dài hạn và đóng góp trực tiếp vào chuỗi giá trị nội địa. Song song đó, VinFast liên tục mở rộng hệ sinh thái dịch vụ thông qua việc phát triển mạng lưới đại lý và trung tâm hậu mãi trên toàn quốc; triển khai hạ tầng trạm sạc rộng khắp thông qua hợp tác với V-Green; đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với các ngân hàng, tổ chức tài chính hàng đầu để mang đến những giải pháp tài chính tối ưu cho khách hàng.

Thông qua các chính sách linh hoạt và đột phá, từ hỗ trợ tài chính đến bảo hành và hậu mãi, VinFast đang từng bước tạo điều kiện thuận lợi nhất để người tiêu dùng Indonesia tham gia vào cuộc cách mạng giao thông xanh./.

