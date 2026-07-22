VinFast Kinet hút khách nhờ trải nghiệm lái “đỉnh chóp” ngay ngày ra mắt

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VinFast ra mắt xe máy điện Kinet và Kyo - Nâng tầm trải nghiệm di chuyển xanh

Thiết kế cá tính, kết cấu vững chãi

Sáng đầu tuần, khu vực trưng bày tại Landmark 81 (TP.HCM) đã thu hút đông đảo khách tham dự bởi cái tên “gây bão” VinFast Kinet. Sau loạt hình ảnh hé lộ trước đó, kiểu dáng thể thao của mẫu xe nhanh chóng trở thành tâm điểm trong lần đầu ra mắt.

Anh Nguyễn Hoàng Thiện, quản trị viên cộng đồng Otosaigon đánh giá cao các đường cắt xẻ ở phần đầu tạo cho xe dáng vẻ nam tính. Trong khi đó, vị trí tay lái và sàn để chân giúp người điều khiển ngồi thoải mái.

“Tay lái đặt thấp giúp hai tay vươn tự nhiên, sàn để chân rộng giữ đầu gối ở góc gập vừa phải. Khi phải nhích từng đoạn trong giờ cao điểm, người lái vẫn giữ được tư thế thoải mái, hạn chế mỏi vai và lưng so với các dòng xe thể thao truyền thống”, anh Thiện cho biết.

Trong khi đó, reviewer Nguyễn Hùng Đăng Khoa (kênh Vlog Xe) cho rằng, kiểu dáng của Kinet “bệ vệ” nhưng vẫn có kích thước tối ưu để xoay trở trong đô thị với khoảng sáng gầm 160 mm, chiều cao yên 785 mm. Anh Khoa đặc biệt đánh giá cao kết cấu khung gầm và dàn chân chắc chắn của Kinet. Theo anh, cấu hình này giúp xe đáp ứng tốt việc đi lại trong đô thị, đồng thời đủ khả năng xử lý những cung đường xa với địa hình phức tạp hơn.

“Điểm tôi thấy ưng ý nhất ở phần cứng là phuộc sau có bình dầu rời. Chi tiết này không chỉ làm chiếc xe trông hầm hố hơn mà về mặt kỹ thuật, nó sẽ giúp xe vận hành đầm chắc, dập tắt dao động tốt hơn hẳn khi đi qua đường xóc”, anh Đăng Khoa nhấn mạnh.

Bứt tốc dưới 6 giây, giá “cực thơm”

Ngoài thiết kế, chất lượng vận hành mạnh mẽ của Kinet khiến nhiều khách tham dự “xuýt xoa”, đặc biệt là khả năng bứt tốc của động cơ BLDC Inhub công suất tối đa 5.200 W. Cấu hình này cho phép Kinet đề-pa tức thì và chỉ mất chưa đầy 6 giây để tăng tốc từ 0-50 km/h. “Gia tốc của xe quáấn tượng. Những lúc cần vượt xe khác, tôi chỉ cần nhích nhẹ ga là xe vọt lên ngay lập tức”, anh Hoàng Tuấn (32 tuổi, phường Thủ Đức) nhận xét.

Trong bài lái thử, reviewer Trí Đê chở thêm một người lớn cùng đồ đạc, đưa tổng khối lượng trên xe lên hơn 140 kg. Dù vậy, Kinet vẫn vận hành liền mạch và duy trì độ êm ái trong suốt hành trình.

“Quá trình tăng tốc diễn ra êm và dễ kiểm soát, thao tác ga - phanh rất liền mạch”, reviewer này nhấn mạnh.

Sau phần trải nghiệm vận hành, mức giá và các chính sách hỗ trợ trong giai đoạn ra mắt là nội dung được nhiều khách tham dự quan tâm.

Với giá niêm yết từ 40 triệu đồng (không kèm pin) và 49,9 triệu đồng (kèm pin), VinFast Kinet đang nhận được loạt ưu đãi hấp dẫn như hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương 2% giá trị xe, hỗ trợ phí thuê pin lên tới 5% giá trị xe. Người đang sở hữu xe máy điện VinFast không yêu cầu giấy phép lái xe được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng khi mua Kinet. Mức hỗ trợ là 2 triệu đồng đối với chủ ô tô VinFast hoặc các dòng xe máy điện VinFast khác. Sau khi cộng các chính sách hỗ trợ, chi phí sở hữu Kinet còn từ 35,2 triệu đồng.

Từ thiết kế nam tính, khả năng tăng tốc dứt khoát và chi phí vừa tầm, theo giới chuyên gia, VinFast Kinet hứa hẹn sẽ là mẫu xe “khuấy động” thị trường trong thời gian tới.