VinFast VF 5: Lời giải cho bài toán kinh tế với tài xế dịch vụ

Mới bắt đầu khởi nghiệp bằng nghề chạy xe dịch vụ, anh Đồng Văn Vần (Hòa Bình) tính toán cẩn thận khả năng chi trả hàng tháng, không tạo áp lực tài chính, đồng thời vẫn mang lại hiệu quả kinh tế khi khai thác dịch vụ. Sau khi xem xét kỹ, anh lựa chọn VinFast VF 5 với mức giá niêm yết 529 triệu đồng.

“Mức giá của VF 5 phù hợp so với khả năng tài chính thực tế của tôi. Mua trả góp, mức lãi suất hàng tháng cũng rất hợp lý. Nói chung mua chiếc xe chỉ thấy ‘được’, không thấy ‘mất’”, anh Vần chia sẻ.

Anh tính toán, kể cả chi phí ra biển tại nơi anh sống, số tiền anh phải bỏ ra để sở hữu VF 5 cũng chỉ hơn 500 triệu đồng, thấp hơn hẳn so với giá lăn bánh của các mẫu xe xăng cùng phân khúc.

Trong khi đó, VF 5 được nhiều người dùng đánh giá là trang bị nổi bật hơn so với tầm giá. Thậm chí về an toàn, công nghệ, mẫu A-SUV của VinFast có thể so với nhiều mẫu xe phân khúc B. Đơn cử, dù là xe hạng A nhưng VF 5 sở hữu 6 túi khí, được tích hợp tính năng cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, hỗ trợ phanh khẩn cấp, trợ lý ảo tiếng Việt…

Cơ hội để sở hữu mẫu xe “vượt chuẩn hạng A” còn đang dễ dàng hơn bởi thời điểm hiện tại người mua được hưởng đồng thời nhiều ưu đãi thiết thực. Nhờ chính sách “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, khách hàng Việt có thể nhận xe chỉ từ 0 đồng trả trước, được hỗ trợ 6% trên giá bán và được tặng thêm 10 triệu đồng vào tài khoản VinClub nếu mua xe trước 10/2 và đăng ký tại Hà Nội/TP.HCM.

Chi phí tối thiểu, lợi nhuận tối đa

Bên cạnh giá bán, chi phí vận hành tiết kiệm cũng là lý do khiến nhiều bác tài quyết định tin tưởng và lựa chọn VF 5 để phục vụ cho công việc vận tải hành khách.

Anh Nguyễn Văn Đức (Hà Nội) đã gắn bó với nghề chạy xe dịch vụ từ nhiều năm. Trước đây, anh từng sử dụng xe xăng. Với lịch trình di chuyển dày đặc, chi phí vận hành từng là gánh nặng hàng tháng đối với anh.

“Tiền nhiên liệu tăng cao, cộng với chi phí bảo dưỡng thường xuyên khiến cho việc ‘nuôi xe’ trở nên vô cùng khó khăn, có thời điểm tiền xăng gần như chiếm phần lớn thu nhập, chạy nhiều nhưng để dành chẳng được bao nhiêu”, anh Đức bày tỏ.

Tình cảnh này đã thay đổi hoàn toàn khi anh quyết định thanh lý chiếc xe cũ, chuyển đổi sang VF 5. Lần đầu tiên, anh Đức được hưởng cảm giác rút ví “0 đồng” cho quãng đường cả vài trăm km mỗi ngày.

“Chính sách miễn phí sạc tới hết tháng 6/2027 của VinFast giúp tôi giảm đáng kể chi phí vận hành. Sau này, kể cả hết ưu đãi, theo tính toán,tiền sạc điện chỉ rơi vào khoảng 50.000 đồng cho 100 km, như vậy là rẻ bằng 1/4 so với xe xăng”, anh Đức cho biết. Nhờ tối ưu được khoản chi lớn nhất là “nhiên liệu”, lợi nhuận thực nhận của anh Đức cao hơn hẳn trước kia.

Việc bảo dưỡng đối với xe điện cũng đỡ “đau ví” hơn xe xăng. Mốc bảo dưỡng định kỳ của xe điện VinFast mới đây đã nâng lên 15.000 km - gấp 3 lần mốc bảo dưỡng định kỳ của các dòng xe xăng. Con số trên được xác định sau quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng và kiểm thử khắt khe trong điều kiện thực tế tại Việt Nam, đảm bảo độ bền và an toàn của xe không bị ảnh hưởng.

Theo anh Đức, việc này giúp giảm số lần phải bảo dưỡng, hạn chế các chi phí phát sinh cũng như tối ưu về mặt thời gian. Chủ xe như anh không phải mất công ra vào xưởng nhiều lần như với xe xăng.

Ngoài ra, người dùng xe điện VinFast được hưởng loạt chính sách hậu mãi vượt chuẩn thị trường như cứu hộ 24/7 miễn phí trong thời gian bảo hành (7 năm/160.000 km với VF 5), giao nhận xe tại nhà, cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong 24 giờ…

Tổng hòa các yếu tố về giá, chi phí và hậu mãi đang biến VF 5 thành lựa chọn hời của nhiều tài xế dịch vụ, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm mua sắm trước Tết.