Volkswagen Cần Thơ chính thức khai trương Đại lý 4S theo mô hình Urban Store tiêu chuẩn toàn cầu

Được xây dựng theo mô hình Urban Store – có sứ mệnh mang thương hiệu Volkswagen toàn cầu giao thoa với bản sắc văn hóa Việt Nam. “Urban Store” hướng đến trải nghiệm của khách hàng Việt, giúp khách hàng vừa có thể chiêm ngưỡng các mẫu xe, vừa tận hưởng và cảm nhận được hình ảnh đẳng cấp và tinh thần đặc trưng của thương hiệu Volkswagen trong bối cảnh địa phương mà đại lý tọa lạc.

Volkswagen Cần Thơ được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị nhà xưởng và đào tạo nhân lực theo mô hình 4S với tổng diện tích đầu tư là 1.700m2. Mặt tiền showroom tiếp giáp với 3 mặt tiền đường rộng và thoáng, dễ dàng cho khách hàng tiếp cận.

Sales – Bán hàng: khu vực trưng bày được thiết kế theo tiêu chuẩn của Tập đoàn Volkswagen, có diện tích khu vực trưng bày 250m2 với đầy đủ các mẫu xe thế hệ mới nhất, có phòng giao xe riêng rộng 50 m2 và khu vực Lounge sang trọng với diện tích 150m2 kết hợp, và khối văn phòng có diện tích 150m2.

General Service – Dịch vụ sửa chữa chung: Khu dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa rộng 1.100 m2 với số lượng 15 khoang sữa chữa hạng nặng & nhẹ, đầu tư trang thiết bị hiện đại được nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu, có phòng chờ dịch vụ riêng rộng 50 m2. Tiêu chuẩn gồm có:

2 khoang cầu nâng

2 trụ

3 khoang cầu nâng cắt kéo

1 khoang cầu nâng 4 trụ

1 khoang Car care

1 khoang xe điện EV

Các khoang chức năng khác

Kho công cụ dụng cụ và phụ tùng rộng 90 m2 với đầy đủ các trang thiết bị. Đặc biệt, hệ thống chẩn đoán và cài đặt phần mềm nối mạng toàn cầu đạt tiêu chuẩn cao nhất của Volkswagen AG.

Service Body & Paint – Dịch vụ sửa chữa đồng sơn: Kho phụ tùng và phòng sơn hiện đại đạt chuẩn Volkswagen toàn cầu với diện tích 40m2, được trang bị hệ thống sơn PPG cho ra màu sơn chính xác 99%, sử dụng hệ thống khuấy sơn và pha màu hiện đại trong khu vực khép kín, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Spare parts – Phụ tùng chính hãng: Kho phụ tùng chính hãng 100% đáp ứng tức thời mọi nhu cầu về sửa chữa, thay thế của khách hàng sử dụng xe Volkswagen.

Chia sẻ của Ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến – Tổng Giám đốc Volkswagen Việt Nam: “Volkswagen Việt Nam luôn kiên định với chiến lược phát triển hệ thống đại lý theo tiêu chuẩn toàn cầu, đồng thời không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng tại từng địa phương. Sau dấu mốc khai trương đồng loạt 5 đại lý trong năm 2025, việc đưa Volkswagen Cần Thơ vào hoạt động tiếp tục khẳng định cam kết đầu tư lâu dài của chúng tôi tại thị trường Việt Nam, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long – một trung tâm kinh tế năng động và giàu tiềm năng phát triển. Không chỉ mở rộng mạng lưới, Volkswagen Việt Nam hướng tới xây dựng những đại lý hiện đại, đồng bộ về cơ sở vật chất, dịch vụ và con người, nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm sở hữu và sử dụng xe đạt chuẩn toàn cầu. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư, mở rộng hệ thống đại lý tại nhiều địa phương trọng điểm, từng bước đưa Volkswagen đến gần hơn với khách hàng trên khắp cả nước”

Đối với sản phẩm, Volkswagen Việt Nam tập trung phát triển danh mục SUV & MPV cao cấp như Viloran, Teramont Pro, Teramont President, Teramont X, Tiguan, Touareg… và huyền thoại Hot Hatch Golf. Đồng thời đang chuẩn bị cho tương lai xanh với các dòng xe điện và năng lượng mới sẽ được ra mắt trong năm nay.

Volkswagen Việt Nam mang đến chương trình ưu đãi đặc biệt – tặng chuyến “Hành trình đẳng cấp độc quyền – Trải nghiệm nhà máy SAIC Volkswagen” tại Shanghai – Thượng Hải. Chương trình áp dụng cho khách hàng mua các mẫu xe Viloran, Teramont X, Teramont President, Teramont Pro/ Pro Max, từ ngày 1/7 đến 31/8/2026.

Chương trình ưu đãi các mẫu xe Volkswagen trong tháng 7 cụ thể như sau:

Viloran tặng chuyến “Hành trình đẳng cấp độc quyền -Trải nghiệm nhà máy SAIC Volkswagen” tại Shanghai – Thượng Hải; Phiếu xăng 1 năm hoặc Bảo hiểm vật chất 1 năm và Camera hành trình cao cấp.

Teramont X tặng chuyến “Hành trình đẳng cấp độc quyền -Trải nghiệm nhà máy SAIC Volkswagen” tại Shanghai – Thượng Hải; hỗ trợ 50% Phí trước bạ và Camera hành trình cao cấp.

Teramont President tặng chuyến “Hành trình đẳng cấp độc quyền -Trải nghiệm nhà máy SAIC Volkswagen” tại Shanghai – Thượng Hải và Camera hành trình cao cấp.

Teramont Pro/ Pro Max tặng chuyến “Hành trình đẳng cấp độc quyền -Trải nghiệm nhà máy SAIC Volkswagen” tại Shanghai – Thượng Hải và Camera hành trình cao cấp.

Tiguan được hỗ trợ 100% Phí trước bạ và tặng Camera hành trình cao cấp.

Teramont ưu đãi giá chỉ từ 1,788 tỷ đồng và tặng Camera hành trình cao cấp.

Touareg Elegance và Luxury tặng Bảo hiểm vật chất 2 năm, miễn phí Bảo dưỡng 3 năm và Camera hành trình cao cấp.

Touareg Highline và R-Line tặng Bảo hiểm vật chất 2 năm, miễn phí Bảo dưỡng 3 năm, Camera hành trình cao cấp và camera 360 độ.

Golf tặng phim cách nhiệt Hi-Kool, miễn phí Bảo dưỡng 2 năm, Bảo hiểm vật chất 1 năm, Camera hành trình cao cấp và chương trình Cá nhân hóa màu sắc tại xưởng dịch vụ. Khách hàng vui lòng liên hệ đại lý để nhận thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi.

PV