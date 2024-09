Volvo Cars điều chỉnh mục tiêu điện khí hóa, vẫn giữ cam kết hướng tới tương lai chạy hoàn toàn bằng điện

Mặc dù Volvo Cars sẽ giữ vững vị thế là công ty dẫn đầu ngành về điện khí hóa nhưng hiện tại hãng đã quyết định điều chỉnh tham vọng điện khí hóa của mình do điều kiện thị trường và nhu cầu của khách hàng đang thay đổi.

Trong tương lai, Volvo Cars đặt mục tiêu đạt 90 đến 100% doanh số bán hàng toàn cầu vào năm 2030 là ô tô điện, nghĩa là sự kết hợp của cả mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện và plug-in hybrid - về bản chất là tất cả các ô tô có cắm sạc.

0-10% còn lại sẽ cho phép bán một số lượng hạn chế các mẫu xe hybrid nhẹ nếu cần. Điều này thay thế tham vọng trước đây của hãng về dòng sản phẩm chạy hoàn toàn bằng điện vào năm 2030.

Đến năm 2025, dự kiến ​​tỷ lệ sản phẩm điện khí hóa sẽ đạt từ 50 đến 60%. Trước cuối thập kỷ này, Volvo Cars sẽ hoàn thiện một dải sản phẩm xe điện. Điều đó giúp hãng sẵn sàng chuyển sang điện khí hóa hoàn toàn khi điều kiện thị trường phù hợp.

Thị phần ô tô chạy hoàn toàn bằng điện của Volvo Cars đứng ở mức 26% trong quý 2 năm 2024, tỷ lệ cao nhất trong số tất cả các hãng xe cao cấp. Thị phần điện khí hóa, bao gồm xe điện và xe plug-in hybrid, chiếm 48%.

Volvo Cars vẫn cam kết thực hiện tham vọng dài hạn về điện khí hóa hoàn toàn, đồng thời kế hoạch đầu tư dài hạn và chiến lược sản phẩm của hãng vẫn hướng tới ô tô chạy hoàn toàn bằng điện. Việc điều chỉnh tham vọng dự kiến ​​sẽ không có bất kỳ tác động đáng kể nào đến kế hoạch đầu tư của công ty.

Volvo Cars tiếp tục phát triển các mẫu xe plug-in và hybrid nhẹ, cung cấp một danh mục sản phẩm cân bằng và là bước chuyển tiếp chắc chắn cho một tương lai chạy hoàn toàn bằng điện.

Kể từ khi đặt ra tham vọng sử dụng điện hoàn toàn, hãng đã tung ra 5 mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện: EX40, EC40, EX30, EM90 và EX90. EX30 hiện được xếp hạng là mẫu xe điện bán chạy thứ ba ở châu Âu, theo dữ liệu mới nhất hiện có của ngành.

Đồng thời, cơ sở hạ tầng thu phí được triển khai chậm hơn dự kiến, việc rút lại các ưu đãi của chính phủ ở một số thị trường và những bất ổn bổ sung do thuế quan gần đây đối với xe điện ở các thị trường khác nhau tạo ra. Với quan điểm này, Volvo Cars tiếp tục nhận thấy sự cần thiết phải có các chính sách mạnh mẽ và ổn định hơn của chính phủ để hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang điện khí hóa.

Những điều chỉnh chiến lược với mục tiêu điện khí hóa đảm bảo rằng Volvo Cars có kế hoạch linh hoạt đáp ứng nhu cầu của khách hàng và cho phép tạo ra giá trị với tư cách là một doanh nghiệp.

Jim Rowan, giám đốc điều hành của Volvo Cars cho biết: “Chúng tôi kiên quyết tin tưởng rằng tương lai của chúng tôi là điện. Xe điện mang lại trải nghiệm lái vượt trội và tăng khả năng sử dụng các công nghệ tiên tiến nhằm cải thiện trải nghiệm tổng thể của người dùng. Tuy nhiên, rõ ràng là quá trình chuyển đổi sang điện khí hóa sẽ không diễn ra tuyến tính và khách hàng cũng như thị trường đang chuyển động với các tốc độ khác nhau. Chúng tôi thực tế và linh hoạt, đồng thời vẫn giữ được vị trí dẫn đầu ngành về điện khí hóa và tính bền vững.”

Đã cập nhật lộ trình giảm CO2

Do mục tiêu điện khí hóa đã điều chỉnh, hãng cũng đang cập nhật mục tiêu về giảm lượng khí thải CO2, vốn vẫn dẫn đầu trong ngành công nghiệp ô tô. Đến năm 2030, công ty đặt mục tiêu giảm 65-75% lượng khí thải CO2 trên mỗi ô tô so với mức cơ sở năm 2018, một sự điều chỉnh so với tham vọng giảm 75% trước đó. Vào năm 2025, công ty đặt mục tiêu giảm 30-35% so với mức cơ bản năm 2018, thay vì mục tiêu trước đó là giảm 40%.

Volvo Cars có kế hoạch đạt được nhiều bước tiến hơn nữa, bao gồm cả việc hợp tác với các nhà cung cấp để tiếp tục giảm lượng khí thải CO2 từ nguyên liệu trong chuỗi giá trị của mình. Trong nửa đầu năm, lượng khí thải CO2 trên mỗi ô tô thấp hơn 25% so với mức chuẩn năm 2018.

Bước tiến mạnh mẽ

Với việc mẫu SUV cỡ nhỏ EX30 tiếp tục phát triển mạnh mẽ và những khách hàng đầu tiên của chiếc Volvo EX90 thuần điện đã nhận được xe trong tháng này, tương lai tích cực cho các dòng sản phẩm thuần điện của Volvo Cars đang khả quan hơn bao giờ hết. EX90 đại diện cho sự thay đổi mô hình trong công nghệ, sẽ tạo nên kỷ nguyên mới của Volvo Cars.

Theo dữ liệu của ngành, Volvo Cars cũng đã ghi nhận sự phổ biến của các mẫu xe plug-in hybrid ngày càng tăng, trong đó XC60 là mẫu xe plug-in hybrid bán chạy nhất ở châu Âu trong năm nay. Xe plug-in hybrid mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm lái xe điện nếu họ chưa sẵn sàng hoặc chưa thể chuyển sang sử dụng ô tô chạy hoàn toàn bằng điện.

Nhiều khách hàng sử dụng plug-in hybrid của Volvo đã di chuyển rộng rãi với lượng khí thải bằng ống xả bằng không. Dữ liệu gần đây nhất của Volvo Cars cho thấy khoảng một nửa số km mà xe Volvo plug-in hybrid mới nhất chạy được là chạy bằng năng lượng điện thuần. Hãng sẽ tiếp tục nâng cấp các mẫu xe plug-in hybrid của mình để tăng thêm mức sử dụng điện và phạm vi hoạt động, đồng thời cải thiện trải nghiệm của khách hàng.