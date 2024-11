Volvo Cars sắp ra mắt mẫu xe EC40 thuần điện đầu tiên tại Việt Nam, sau khi hoàn thiện dải sản phẩm Plug-in Hybrid

Ngày 15-17/11/2024 tại Trung tâm thương mại Tasco (Tasco Mall), Long Biên, Hà Nội, Volvo Car Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi sự kiện “Recharge To Shine – Tái tạo năng lượng để tỏa sáng” ra mắt mẫu xe Volvo thuần điện đầu tiên tại thị trường Việt Nam mang tên EC40, với thiết kế độc đáo đậm chất Scandinavia, các tính năng công nghệ tiên tiến và kế thừa toàn bộ tinh hoa an toàn của Volvo. Thông qua chuỗi sự kiện ra mắt EC40 tại Việt Nam, Volvo Cars nhấn mạnh tầm nhìn về tương lai bền vững, không phát thải và an toàn cho mọi người.

Trong 3 ngày, Volvo Car Việt Nam sẽ chào đón công chúng với không gian sự kiện rộng 1.000m2, bao gồm khu vực trưng bày ngoài trời cho đến khán phòng nghệ thuật với nhiều nội dung tương tác và trải nghiệm. Ngày 15/11 sẽ diễn ra sự kiện chính thức, chào đón Khách hàng của Volvo Car Việt Nam với khu trưng bày những niềm tự hào về di sản của Volvo Cars trong các khía cạnh về an toàn, bền vững và công nghệ tiên tiến bên cạnh bộ sưu tập xe Plug-in Hybrid. Tâm điểm của sự kiện là chương trình ra mắt mẫu xe EC40, được tiếp nối bằng buổi trình diễn nhạc cổ điển kết hợp công nghệ hình ảnh tạo sinh (Generative Art) để diễn họa hành trình của âm thanh mang tên “Re.imagine”, với chủ đề kết nối giữa con người - thiên nhiên - công nghệ.

Re.imagine là một dự án hòa nhạc cổ điển kết hợp công nghệ hình ảnh tiên tiến với mong muốn tái định nghĩa trải nghiệm nhạc cổ điển trong không gian hiện đại. Xuyên suốt thời lượng của Re.imagine, khán giả sẽ được trải nghiệm những giai điệu cổ điển với đa giác quan, trong đó từng nốt nhạc sẽ được trí tuệ nhân tạo và công nghệ tạo sinh diễn họa theo thời gian thông qua hệ thống màn hình lớn. Thay vì trở thành tâm điểm của buổi diễn, những thực hành công nghệ tiên tiến này được ứng dụng nhằm tôn vinh yếu tố quan trọng nhất, đó là người biểu diễn và người trải nghiệm. Sự kết hợp này cũng là lời khẳng định của Volvo Cars trong vị thế dẫn đầu về công nghệ và trải nghiệm của con người, đồng thời chia sẻ tầm nhìn về tương lai chung sống hài hòa, bền vững cùng thiên nhiên.

Trong 2 ngày 16 và 17/11, hành trình “Recharge to Shine” được tiếp nối với triển lãm đặc sắc về Volvo và hai đêm biểu diễn nghệ thuật, với sự hiện diện của những nghệ sĩ hàng đầu. Đêm nhạc “Hành trình của bạn - Câu chuyện của chúng ta” ngày 16/11 sẽ là nơi Diva Hồng Nhung và nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc đồng hành cùng những câu chuyện “Save my life” của Volvo. Trong khi đó, đêm nhạc “Đồng hành - Bền vững” ngày 17/11 sẽ khép lại chuỗi sự kiện với những cảm xúc thăng hoa đến từ Diva Mỹ Linh, ban nhạc của Nhạc sĩ Anh Quân, cùng những chia sẻ khó quên đến từ khách hàng thân thiết của Volvo Car Việt Nam. Chuỗi sự kiện như một bản hòa ca, lời hứa, lời cam kết của Volvo hướng đến sự đồng hành và bền vững trong hành trình sắp tới.

Nhân sự kiện đặc biệt này, Volvo Car Việt Nam có những chương trình ưu đãi rất đặc biệt dành cho Khách hàng như lời tri ân đã tin tưởng lựa chọn Volvo. (Vui lòng liên hệ Đại lý gần nhất để biết thêm chi tiết).

THÔNG TIN SỰ KIỆN RA MẮT VOLVO EC40 TẠI HÀ NỘI

Trung tâm thương mại Tasco (Tasco Mall)

Địa chỉ: 79, Đường Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy Long Biên, Hà Nội.

15/11/2024: Sự kiện khách mời (18:00 - 22:00)

16/11/2024: Mở cửa tự do (9:00 – 18:00). Sự kiện khách mời (18:00 - 21:00)

17/11/2024: Mở cửa tự do (9:00 - 18:00). Sự kiện khách mời (18:00 - 21:00)