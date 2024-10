Ngày Nay số 400

2 CHUYÊNĐỀ Số400 - ThứNăm, ngày24/10/2024 Trong thời kỳ phát triển bùng nổ của công nghệ số, thương mại điện tử tại Việt Nam đã chứng kiến những bước tăng trưởng vượt bậc. Từ các nền tảng siêu ứng dụng cho đến các doanhnghiệp startup nhỏ, tất cả đều tham gia vào “cuộc đua” ứng dụng công nghệ tiên tiếnnhằmnâng cao trải nghiệm người dùng và gia tăng hiệu quả kinh doanh. Để hiểu rõ hơn về những xu hướng và cơ hội mới của ngành, phóng viên Tạp chí Ngày Nay đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Bình Minh, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM). Lợi thế nền tảng công nghệ “đã đến độ chín” PV: Thưa ông, với kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam, ông đánh giá như thế nào về tốc độ phát triển cũng như sự thay đổi mà công nghệ tạo raởngànhnày? ÔngNguyễnBìnhMinh: Trong những năm vừa qua, ngành thương mại điện tử ở Việt Nam vẫn đang duy trì tốc độ tăng trưởng vào Top các quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới, với nền tảng hạ tầng công nghệ tương đối đầy đủ. Hiện nay, các công nghệ mới như siêu ứng dụng trên mobile, xử lý dữ liệu lớn, các công nghệ liên quan đến hoạt động livestream bán hàng, hay sử dụng AI trong kinh doanh đang được ứng dụng phổ biến trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam. Có thể thấy, rất nhiều những công nghệ mới từ cuộc cách mạng lần thứ tư đang được ứng dụng trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam, quađógiúp cho các doanh nghiệp thương mại điện tử trong nước phát triển bùng nổ và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong những năm tới. Trí tuệ nhân tạo (AI) đang được xem là một trong những công nghệ đột phá trong thương mại điện tử. Theo ông, AI sẽ tác động như thế nào đến hành vi mua sắm của người tiêu dùng Việt Nam trong tương lai gần? - Sự phát triển của Trí tuệ nhân tạo (AI) trong giai đoạn vừaquađãgópphần thúcđẩy cáchoạt độngkinhdoanhcủa nhiều doanh nghiệp ở những lĩnh vực hẹp như marketing, phân tíchhành vi kháchhàng, hay tìm hiểu về các mô hình ngôn ngữ lớn để cải thiện khả nănggiao tiếpvới kháchhàng thông qua các công cụ như chatbot. Đến nay, việc triển khai và sử dụng AI ở Việt Nam đã trở nên tương đối phổ biến, đặc biệt làởnhómngười laođộng trẻ. Họ đều đã tìm hiểu và sử dụng AI trong một số công vì vậy, các tính năng của công nghệ này chỉ thực sự được hoàn thiện khi có được lượng dữ liệu đủ lớn. Tôi tin rằng trong thời gian tới, việc ứng dụng công nghệ AI chắc chắn sẽ tiếp tục được mở rộng, qua đó tạo đà cho sự phát triển của lĩnh vực thương mại điện tử có sự hỗ trợ của công nghệ trong thời gian tới. So với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, Việt Nam đang ở vị trí nào về việc ứng dụng công nghệ trong thương mại điện tử? Chúng ta có những điểmmạnh và điểm yếu gì so với các nước trong khu vực như Singapore hay Thái Lan? - Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Việt Nam vốn không được đánh giá là một quốc gia có lợi thế về triển khai các công nghệ mới, nguyên nhân một phần là do quá trình chuyển đổi số tương đối muộn so một xem là đòn bẩy để các công ty này phát triển đột phá trong lĩnh vực kinhdoanh củamình, đặc biệt là trong các mảng ứng dụng thuộc về sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp. Tuy nhiên, công nghệ AI phụ thuộc rất nhiềuvào lượng dữ liệu thu thập được. Chính việc của mình, giúp cải thiện năng suất cũng như nâng cao hiệu quả công việc. Ngoài ra, phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay cũng đều có định hướng triển khai công nghệ AI dành riêng cho doanh nghiệp mình với quy mônền tảng rất lớn. Đâyđược Thương mại điện tử Việt Nam đang tăng tốc chóng mặt nhờ sự bùng nổ của công nghệ. Với xu hướng này, việc mua sắm trực tuyến trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Công nghệ số “thổi bùng” ngành thương mại điện tử PHẠM BÍCH NGỌC NGAYNAY.VN

3 CHUYÊNĐỀ Số400 - ThứNăm, ngày24/10/2024 Bên cạnh đó, khác với một số quốc gia tiên tiến, họ đã có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các vi phạm về bản quyền, thương hiệu, ở Việt Nam, hiện tượng này vẫn còn xảy ra tương đối nhiều. Chính vì vậy, những công nghệ mới liên quan đến truy xuất nguồn gốc, hay định danh, thanh toán cần phải được triển khai tốt hơn nữa, qua đó giúp cho hoạt động kinh doanh thương mại điện tử tiếp tục phát triển lành mạnh trong giai đoạn hiện nay. Theo ông, trong thời gian tới, công nghệ sẽ thay đổi ngành thương mại điện tử Việt Nam như thế nào? Liệu có những công nghệ mới nào sẽ xuất hiện và tạo ra những đột phá lớn? - Trong khoảng thời gian tới đây, các công nghệ như AI sẽ tiếp tục cho hoạt động nghiên cứu hành vi khách hàng trong lĩnh vực thương mại điện tử. Ngoài ra, các doanh nghiệp nhiều khả năng cũng sẽ quan tâm hơn đến các công nghệ mới hỗ trợ triển khai công tác tổ chức, quản trị một cách bài bản, chuyên nghiệp. Nổi bật trong số đó, công nghệ Kinh doanh thông minh (Business intelligence - BI) sẽ được ứng dụng phổ biến hơn, cũng như các công nghệ mới liên quan đến truy xuất nguồn gốc, hay đảmbảo an toàn thông tin. Bên cạnh đó, công nghệ liên quan đến logistics cũng sẽ được đề cao, nhằm đảm bảo tốc độ giao nhận hàng, tạo tiền đề giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với thị trường toàn cầu nhanh hơn, đặc biệt là các nước trong khu vực. Công nghệ blockchain cũng sẽ tạo ra được những tác động mạnh mẽ đến sự phát triển nền tảng của ngành thương mại điện tử tại Việt Nam trong thời gian tới. Công nghệ trong lĩnh vực thương mại điện tử nói riêng chắc chắn sẽ tiếp tục “tiến hóa” không ngừng, trong đó các công nghệ mới càng ra sau thì càng tân tiến hơn, đồng thời giúp cho người tiêu dùng có những trải nghiệm tốt hơn, và đảmbảođược tính tin cậy cao hơn. Xin cámơnông! số quốc gia trong khu vực, như Thái Lan, Singapore hay Malaysia. Tuy nhiên, với việc triển khai sau, Việt Nam đã ứng dụng kết hợp được những công nghệ mới xuất hiện trong những năm gần đây khi chúng bắt đầu “đạt đến độ chín”. Ví dụ như băng rộng di động 5G, mạng viễn thông này đã bắt đầu được phủsóng tạiViệtNam, vàphát huy hiệu quả trong các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử như livestreams. Trên thực tế, với các quốc gia đi trước, họ phần nào sẽ bị ảnh hưởng khi nền tảng công nghệ dần trở nên lỗi thời, đòi hỏi thời gian cho quá trình nâng cấp. Đây được xem là một vật cản đối với những nước này. Việc đến sau, tận dụng được lợi thế cạnh tranh và triểnkhai các côngnghệđã đạt đến độ chín khi đó lại trở thành lợi thế cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong việc thiết lập nền tảng công nghệ phù hợp và hiện đại nhất, nhằm bứt tốc và đẩy nhanh phát triển với tốc độ cao. Điều đó đã được chứng minh khi lĩnh vực thương mại điện tử của Việt Nam luôn luôn duy trì mức độ tăng trưởng cao trong khu vực cũng như trên thế giới. Thích ứng với các xu hướng mới Thưa ông, trong thời gian vừa qua, chúng ta đã chứng kiến sự bùng nổ của hoạt động kinh doanh trực tuyến trên các nền tảng như Shopee, TikTok và Facebook, tạo ra một cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt giữa các doanh nghiệp. Theo ông, đâu là những thách thức lớn nhất mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt khi triển khai, cũng như hoạt động kinh doanh thươngmại điện tử trên các nền tảngnày? - Các nền tảng mới ra đời đã thu hút được số lượng người dùng rất là lớn, và tạo ra xu hướng kinh doanh mới mà các doanh nghiệp buộc phải bắt theo. Tuy nhiên, không phải nền tảng nào cũng có thể duy trì được sức hút trong một thời gian dài, do đó, việc chuyển đổi công nghệ liên tục là một trong những yêu cầu quan trọng đối với tất cả các công ty khởi nghiệp, cũng như các công ty nhỏ hoặc công ty siêu nhỏ. Trong khi nhiều quốc gia đang gặp phải thách thức trong việc thích ứng với các xu hướng công nghệ mới, đối với Việt Nam đây không phải là một trở ngại quá lớn. Tôi cho rằng đây là một điều kiện mà các doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể thích nghi được. Dù vậy, chúng ta vẫn là một trong những thị trường mới nổi. Việc đảm bảo an toàn trong thương mại điện tử còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các hiện tượng về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng phổ biến tràn lan trên môi trường Internet. Trong bối cảnh đó, các công nghệ đảm bảo an toàn, cũng như các công nghệ liên quan đến truy xuất nguồn gốc hiện đang được tích cực phát triển ởViệt Nam. ÔngNguyễnBìnhMinh, Ủy viênBan chấphànhHiệphội Thươngmại điện tửViệt Nam(VECOM). Công nghệ trong lĩnh vực thương mại điện tử nói riêng chắc chắn sẽ tiếp tục “tiến hóa” không ngừng, trong đó các công nghệ mới càng ra sau thì càng tân tiến hơn, đồng thời giúp cho người tiêu dùng có những trải nghiệm tốt hơn và đảm bảo được tính tin cậy cao hơn. Tốc độ tăng trưởng lĩnhvực thươngmại điện tử tạiViệt Nam đạt trên25%trongnăm2023. NGAYNAY.VN

Số400 - ThứNăm, ngày24/10/2024 Hướng đến Công dân Thủ đô số Tháng 6/2024, Hà Nội chính thức ra mắt ứng dụng “iHanoi - Chạm để kết nối”, được coi như một bước đột phá trong việc kéo gần chính quyền thành phố với người dân. Ứngdụng không chỉ đơn thuần là một công cụ hành chínhmà còn làmột nền tảng số giúp kết nối mọi người, mọi thứ vàmọi lúc. Với iHanoi, người dân có thể dễ dàng phản ánh, kiến nghị, tiếp cận dịch vụ công và tham gia cộng đồng. Ứng dụng mang đến những trải nghiệm tiện ích, góp phần xây dựng một Hà Nội thôngminh, hiện đại. Từ ngày có iHanoi, người dân sống tại ngõ 622 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng đã mạnh dạn phản ánh tình trạng tập kết rác gây mất thẩm mỹ ở góc toà chung cư Amber Riverside. Rất nhanh sau khi nhận được phản ánh, UBND phường Vĩnh Tuy đã làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng, Công ty Môi trường đô thị - chi nhánhHai BàTrưng và Ban Quản lý, Ban Quản trị toà nhà chung cư Amber Riverside cùng tổ dân phố số 19 thống nhất di chuyển tập kết rác sang vị trí vỉa hè giáp ranh khu đất trống thuộc Công ty Bánh kẹo Hải Châu. Đồng thời, UBND phường đề nghị Công ty Môi trường đô thị - chi nhánh Hai Bà Trưng tăng cường công tác vệ sinh môi trường và rửa điểm tập kết saukhi chuyển rác;Tổdânphố tuyên truyền, vận động người dânđổ rác đúnggiờ, đúngnơi quy định. Chị Phạm Thị Trâm, một cư dân ở chung cư Amber Riverside bày tỏ sự phấn khởi khi vấn đề được chuyển đến đúng địa chỉ nhờ một chiếc điện thoại thông minh. “Sau khi nhận được phản ánh của cư dân, chính quyền đã quyết liệt vàocuộc, giải quyết nhanh chóng trong ngày một ngày hai, tôi hi vọng sau này, tất cả nguyện vọng, ý kiến của người dân sẽ được phản hồi hiệu quả như thế”, chị Trâm chia sẻ. Tương tự, tại sân khu tập thể Ngân hàng (ngõ 96, Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) từ nhiều năm nay trở thành nơi trông giữ xe ngày và đêm, tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ. Theo người dân phản ánh, khu tập thể Ngân hàng có khoảng 80 hộ dân thì 90% số xemáy của cư dân đều để ở sân, khoảng không gian duy nhất gần như đã bị lấp kín, chỉ để lại lối đi vào. Sau khi nhận được phản ánh của người dân qua ứng dụng iHanoi, UBND phường Thanh Nhàn đã cử một tổ công tác tới tiến hành kiểm tra hoạt động trông giữ xe; đồng thời các cán bộ địa bàn khu dân cư đã tăng cường vận động, tuyên tuyền các hộ dân chủ động gửi phương tiện riêng để đảm bảo phòng chống cháy nổ. Không chỉ phản ánh các vấn đề xã hội, kiến nghị giải quyết thủ tục hành chính hoặc đăng ký tiếp công dân thời gian ấy, đã có 846 phản ánh, kiếnnghị đượcgửi tới các cơ quan thành phố, bao gồm 772 phản ánh hiện trường và 74 phản ánh về thủ tục hành chính.Trongđó, 523phảnánh đã được giải quyết dứt điểm, với 97,45% được xử lý đúng hạn và 2,55%xử lý quá hạn. Hiện thực hoá các mục tiêu chuyển đổi số Tại Công điện số 05/CĐUBND ngày 05/07/2024, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanhđãđưa ranhiều chỉ đạo tiền sử bệnh, thông tin khám chữa bệnh và tiêm chủng tại các bệnh viện công, cũng như tra cứu các cơ sở y tế vàmạng lưới nhà thuốc... Thêmvào đó, dịch vụ thanh toán trực tuyến (Hanoi Pay) cho phép người dân thực hiện thanh toán các loại phí, lệ phí hành chính và nộp phạt giao thông… Chỉ sau một tháng ra mắt, đã có hơn 160.267 người dân đăng ký tài khoản trên ứng dụng iHanoi, với lượng truy cập trung bình khoảng 34.000 lượt mỗi ngày. Trong qua “Hanoi Connect”, ứng dụng iHanoi còn cung cấp cho người dân một nền tảng thông tin và tương tác. Người dân có thể cập nhật tin tức, tham gia xây dựng thành phố, và kết nối với cộng đồng thông qua các tính năng như “Hanoi Life”, “Hanoi News”, “Sáng kiến xây dựng Thủ đô”… Ứng dụng cũng cung cấp các dịch vụ như camera giao thông, giúp người dân theo dõi tình hình giao thông tại các tuyến đường thường xuyên tắc nghẽn vào giờ cao điểm, từ đó chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp. Bên cạnh đó, người dân có thể tra cứu tuyến xe từ các bến xeGia Lâm, Giáp Bát, Mỹ Đình đến các tỉnh thành khác, kiểm tra thông tin phạt nguội, gia hạn đăng kiểm, và sửdụngbảnđồ ngập úng. Người dân cũng có thể tra cứu thông tin về các trường học từ mẫu giáo đến đại học tại Hà Nội. Hơn nữa, hệ thống còn cung cấp sổ sức khỏe điện tử, cho phép người dân theo dõi chỉ số sức khỏe, Những năm gần đây, công cuộc chuyển đổi số và cải cách hành chính đã tạo ra những bước tiến đáng kể trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Hà Nội. MINH CHÂU Giaodiệnứng dụngCông dânThủđô số “iHanoi”. Vì một thành phố NGAYNAY.VN 4 CHUYÊNĐỀ

Số400 - ThứNăm, ngày24/10/2024 cụ thể nhằm triển khai hiệu quả ứng dụng iHaNoi. Trong đó, yêu cầu đầu tiên được đặt ra là tất cả các sở, ban, ngành và đơn vị thuộc TP phải đảm bảo 100% cán bộ, công chức vàviênchứccài đặtvàsửdụng iHaNoi trước ngày 30/7/2024. Các đơn vị này cũng phải giải quyết triệt để các phản ánh và kiến nghị của người dân và doanh nghiệp đúng tiến độ và chất lượng theo quy định. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tuyên truyền và hướng dẫn cài đặt ứng dụng iHaNoi cho người dân, đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/9/2024. Công an TP được giao nhiệm vụ huy động lực lượng để hỗ trợ cài đặt và sử dụng iHaNoi cho người dân, đồng thời đảm bảo an ninh mạng và vận hành ổn định ứng dụng. Văn phòng UBND TP phối hợp với các đơn vị tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng iHaNoi cho cán bộ và người dân, đảm bảo tổng đài 1022 - nhánh số 8 hoạt động hiệu quả để hỗ trợ công dân. Đây được coi là những hành động quyết liệt của thành phố Hà Nội nhằm hiện thực hoá cácmục tiêu chuyển đổi số. Thực tiễn ngay từ đầu năm 2024, thành phố Hà Nội đãbanhànhKếhoạchchuyển đổi số, xây dựng TP Hà Nội thông minh của năm; đồng thời, ban hành các quy chế quản lý, vận hành khai thác các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của TP; chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn. Đến nay, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành Nghị quyết quy định việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VneID). Hà Nội đã đưa vào vận hành chính thức nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của TP (LGSP), nền tảng đã kết nối với 7 hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu của thànhphố và 14 hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu của quốc gia và các Bộ, ngành. Một sốhệ thốngthôngtin, ứng dụng phục vụ công dân, doanhnghiệpđangđược triển khai thử nghiệm nhằm xây dựng TP thông minh, hiện đại như: Hồ sơ sức khỏe điện tửTP trên VneID, cấp lý lịch tư pháp trên VneID; Ứng dụng“Thẻ vé giao thông Hà Nội” sử dụng thẻ QR động (thẻ ảo) cho vận tải hành khách công cộng… Tại hội nghị của UBND TP Hà Nội sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số đã trở thành xu thế không thể đảo ngược và là yếu tố quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, Đề án 06 được xem là một trong những “điểm sáng” của chuyển đổi số quốc gia trong hai năm qua và là nhiệm vụ then chốt để thay đổi cách sống, làm việc và giải quyết các vấn đề thực tiễn. Dù thành phố Hà Nội đã đạt nhiều thành tựu đáng kể trong triển khai Đề án 06, tuy nhiên, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng còn thấp và hạ tầng số chưa đáp ứng nhu cầu phát triển. Vì vậy, thành phố cần phải quyết tâmcao hơn, hành động quyết liệt hơn và hoàn thiện các cơ chế, chính sách phùhợpđểđẩymạnh chuyển đổi số. Thủ tướng yêu cầuHàNội tập trung vào việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ số, tiết giảm chi phí, phát triển hạ tầng số, đảm bảo an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Hà Nội cũng phải phát triển thông tin và các tiện ích cho người dân, quản lý xã hội trên nền tảng VNeID, thúc đẩy thanh toán không dùng tiềnmặt và phát triển cơ sở dữ liệu dùng chung. Thủ tướng bày tỏ hy vọng vào vai trò tiên phong của Hà Nội trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế số, xã hội số, hướng tới một xã hội văn minh, hiện đại, mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. n Sau khi nhậnđược phản ánh của cưdân, chính quyềnđã quyết liệt vào cuộc, giải quyết nhanh chóng trong ngàymột ngày hai, tôi hi vọng saunày, tất cảnguyện vọng, ý kiến của người dân sẽ được phảnhồi hiệuquảnhư thế. Chị Phạm Thị Trâm Việt Namthuộc nhómcóChỉ sốPhát triểnChínhphủđiện tử rất cao. KCNQuang Minh -một trong các KCN tiênphong chuyểnđổi số. Hà Nội thông minh NGAYNAY.VN 5 CHUYÊNĐỀ

Cũng theo ông Long, trong bối cảnh kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng, hình thức thanh toán không tiền mặt cũng là điểm nhấn tạo thêm sức hấp dẫn cho khách du lịch ghé thăm các điểm di tích, lịch sử trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Mua sắm vốn là một phần không thể thiếu khi đi du lịch, nhất là khi sứcmua đang tăng dần, du khách thích tìm kiếm những món quà lưu niệm độc đáo ở phố cổ. Việc kết hợp các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt mangđến trải nghiệmdu lịch Đi khắp Thủ đô không cần tiền mặt Từnăm2023, SởThông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã phát động thanh toán không tiền mặt trên khắp địa bàn quận Hoàn Kiếm. Đây là một trong những sự kiện quan trọng hưởng ứng ngày Chuyển đổi sốQuốc gia 10/10 của thành phố Hà Nội. Đây cũng là hoạt động mở đầu cho việc triển khai diện rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại tất cả các quận, huyện, thị xã trênđịa bànHàNội, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số củaThủ đô. Theo Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long, hiện nay, khi thực hiện các giao dịch trên các tuyến phố của quận Hoàn Kiếm, dù mức chi phí dưới 10.000đồng, người dân vẫn có thể thanh toán bằng các hình thức chuyển khoản hoặc quét mã QR. Người dân khi dạo ở phố đi bộ, phố sách, phố ẩm thực, trung tâm thương mại và chợ truyền thống... đều không cần phải mang theo nhiều tiền mặt, chỉ cần mang thẻ ATM hoặc điện thoại có cài đặt app ngân hàng, ví điện tử. Từ các khu chợ truyền thống, cửa hàng nhỏ lẻ đến bộ phận “một cửa” tại các cơ quan hành chính Hà Nội, tất cả đều đang khuyến khích người dân thanh toán không dùng tiền mặt, thay vào đó là chuyển tiền qua mã QR. Sự phủ sóng của các ứng dụng thanh toán đang là bước đi tất yếu góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số mạnh mẽ của Thủ đô. tài khoản thanh toán của chủ cửa hàng. Người dân quanh vùng mua mớ rau, bìa đậu... hoàn toàn có thể trả tiềnbằng cách chuyển khoản qua mã QR thông qua chiếc đoạn thoại thông minh. “Chúng tôi đang dần quen với hình thức thanh toán bằng cách quét mãQRchuyểnkhoản.Việcnày mang lại nhiều lợi ích mà bấy lâu người cao tuổi như tôi khó tiếp cận”, bà Nguyễn Thơm, một tiểu thương khẳng định. Giờ đây, bà Thơm không nơm nớp longuy cơ tiềngiả, không cần kiểm đếm, cũng không còn phải “đau đầu” chuẩn bị tiền lẻ trả lại cho khách. Việc nhận tiền vào tài khoản cũng giúp bà trả tiền hàng dễ dàng cho cácmối giao. Là vùng bán sơn địa với 7 xã miền núi thuộc vùng núi Ba Vì nhưng các tiểu thương Ba Vì cũng đã kịp “bắt nhịp” với nội thành. Người dân Ba Vì khi ghé qua chơ Mơ (xã Vạn Thắng) hay chơ Quảng Oai (thi trânTây Đăng) đều có thể mua hàng và trả tiền qua mã QR với nụ cười thân thiện của các tiểu thương. Để thúc đẩy chương trình chuyển đổi số, Phó Chủ tịchUBNDhuyện Ba Vì Nguyễn Đức Anh cho Chúng tôi đang dần quen với hình thức thanh toán bằng cách quét mã QR chuyển khoản. Việc này mang lại nhiều lợi íchmà bấy lâu người cao tuổi như tôi khó tiếp cận. Bà Nguyễn Thơm THÚY HÀ thuận lợi, an ninh và hiệu quả cho khách du lịch, góp phần tạo nên sức sống cho ngành du lịchThủ đô. Sang đến năm 2024, hình thức thanh toán không dùng tiền mặt chính thức lan rộng, không chỉ áp dụng trong các trung tâm thương mại, siêu thị, phố trung tâm Hà Nội mà đã phổ biến ở rất nhiều khu chợ dân sinh, ở nhiều khu dân cưquanhHàĐông, LongBiên, Hoài Đức... Đến chợ Thượng Thanh (quận Long Biên) những ngày này, người dân đã không còn xa lạ với những mã số QR ghi Nhịp sống hiện đại cùng Ởbất cứđâucũngcó thể thấymãQRgiúpviệc thanh toáncủangười dân trởnên thuận lợi. NGAYNAY.VN 6 CHUYÊNĐỀ Số400 - ThứNăm, ngày24/10/2024

chóng và đơn giản, thủ tục hoàn toànquamạng internet, chi phí thanh toán cũng gửi thẳng theo mã QR đặt ngay ở bàn nhận hồ sơ nên vô cùng tiện lợi. Việc áp dụng hình thức thanh toán không tiền mặt được rất nhiều người dân Thủ đô đồng tình, hưởng ứng. Ngay cả cán bộ văn phòng “một cửa” cũng làm việc nhẹ nhàng hơn. Ông Đinh Quang Thành, công biết, huyện đề nghị các tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trên địa bàn huyện, thực hiện miễn, giảm phí, khuyến mại, giảm giá... đối với các điểm kinh doanh và khách hàng mua sắm thanh toán không dùng tiềnmặt; đồng thời, xây dựng các hình thức thanh toán tiện lợi hơn nhưng vẫn bảo đảm an toàn, bảo mật cho người dùng. Công nghệ đi vào bộ phận “một cửa” Chính thức từ tháng 6/2024, Hà Nội đã triển khai hình thức thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện thủ tục hành chính tại các bộ phận“một cửa”. Từ ngày bộ phận “một cửa” áp dụng hình thức thanh toán không tiền mặt, chị Hoàng Bích Hồng (ngõ 1295 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã không phải chuẩnbị tiềnmặt khi con gái đi công chứng giấy tờ thi cửhay các cụ trongnhà làmlại giấy tờ tùy thân. Chị kể, tháng Támvừaqua, chị làmgiấy khai sinh cho cháu nội rất nhanh mã QR chức văn phòng-thống kê phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm chia sẻ, triển khai Công văn số 1426 của UBND thành phố Hà Nội, cán bộ không còn phải thực hiện thao tác thu tiền, kiểm tiền, đi đổi tiền để trả lại tiền thừa cho công dân... Điều này giúpmọi người tiết kiệm được thời gian cho các công việc khác, yêu cầu của người dân được giải quyết nhanh chóng hơn. Cũng từ tháng 6/2024, các Sở, ban, ngành trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt áp dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại bộ phận “một cửa”. Tiêu biểu, Sở Y tế thành phố Hà Nội đã yêu cầu bộ phận “một cửa” của các đơn vị y tế trực thuộc Sở triển khai có hiệu quả các giải pháp thanh toán lệ phí không dùng tiền mặt. Sở nêu rõ, yêu cầu các đơn vị bố trí cán bộ tại bộ phận “một cửa” hỗ trợ trường hợp người dân chưa có tài khoản ngân hàng hoặc thiết bị để thực hiện thanh toán không dùng tiềnmặt; tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện hình thức thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo hiệu quả, nhanh chóng, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận“một cửa”. Thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam nói chung, thành phố Hà Nội nói riêng đã và đang có những bước phát triển nhanh chóng về hạ tầng công nghệ, ngày càng gia tăng về lượng người dùng. Đây không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là động lực nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Tuy nhiên, đi cùng những tiện ích và sự phát triển này là những rủi ro và thách thức về an ninh, bảo mật, đặc biệt la tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt tiền và tài khoản của người dân đang rất phổ biến, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi như: giả mạo cơ quan, tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt thông tin đăng nhập và xác thực giao dịch, dẫn dụ khách hàng truy cập các đường link giả mạo, cài đặt phần mềm độc hại... Theo các chuyên gia, một mặt các ngân hàng, công ty cung ứng dịch vụ phải cung cấp cho thị trường những sản phẩm ứng dụng có tính bảo mật, an toàn cao; mặt khác, công dânThủ đô phải tự nâng cao kỹ năng tự bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản của mình để không “sập bẫy” lừa đảo công nghệ cao. n Quyết địnhsố505/QĐ-TTgngày 22/4/2022củaThủ tướngChính phủđãquyết địnhngày10/10hàng nămlàNgàyChuyểnđổi sốquốc gia. Đây làngàyđểđánhgiá, nhìn nhậnvàđẩynhanhcáchànhđộng vớimột tầmnhìn2030, ViệtNam trở thànhQuốcgiasố, ổnđịnhvà thịnhvượng, tiênphong thửnghiệm các côngnghệvàmôhìnhmới; đổi mới cănbản, toàndiệnhoạt động quản lý, điềuhànhcủaChínhphủ, hoạt độngsảnxuất kinhdoanhcủa doanhnghiệp, phương thức sống, làmviệc củangười dân, phát triển môi trườngsốan toàn, nhânvăn, rộngkhắp - cùngchung tay chúng ta sẽhiện thựchóakhát vọngmột Việt Namhùngcường2045. NGAYNAY.VN 7 CHUYÊNĐỀ Số400 - ThứNăm, ngày24/10/2024

Số400 - ThứNăm, ngày24/10/2024 Lên màu những thước phim Không học chuyên ngành điện ảnh nhưng Viên Hồng Quang, chàng trai sinh năm 1995 và là cựu sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, đã khiến nhiều người bất ngờ trước hành trình tô màu cho những bộ phim tài liệu lịch sử của mình. Cơ duyên với công việc này đến với Quang một cách rất tình cờ, trong những ngày cả xã hội giãn cách vì đại dịch COVID-19. Theo Viên Hồng Quang, việc tô màu cho những bức ảnh đen trắng ban đầu như một thú vui cá nhân. Tuy nhiên vào gần dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2020), Quang tìm được đoạnphimBácHồ trả lời phỏng vấn phóng viên thuộc Văn phòng phát thanh truyền hình Pháp (ORTF). Quang thử tô màu đoạn phim này và khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn phim nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt xemcùng nhiều phản hồi tích cực. Điều này khích lệ Quang thủ công và công nghệ hiện đại. Viên Hồng Quang không chỉ sử dụng các phần mềm hỗ trợ chuyên dụng mà còn tích hợp trí tuệ nhân tạo để phân tích và tái tạo màu sắc một cách sát thực nhất với bối cảnh lịch sử. Tuy nhiên, công nghệ chỉ là yếu tố hỗ trợ, còn phần lớn thời gian, Quang phải chỉnh sửa thủ công để từng khung hình đạt được độ chính xác cao. Quang chia sẻ, quá trình căn chỉnh màu sắc rất phức tạp, đặc biệt là với các bộ phim có chất lượng hình ảnh đã xuống cấp vì thời gian. Để khôi phục màu da, biểu cảm gương mặt và các chi tiết như trang phục hay bối cảnh, Quang phải tìm kiếm nhiều tài liệu, thậm chí phải tìm các “nhân chứng sống” của lịch sử để hiểu rõ về thời kỳ đang tái hiện. “Mỗi một giây trên phim là 24 khung hình. Nếu nhân lên với thời gian chiếu là hàng ngàn khung hình và từng khung hình ấy đều cần được chăm chút để đảm bảo tính nhất quán về màu sắc. Đây là công việc không thể vội vàng,” ViênHồngQuang nói. Quang cho biết thường gặp nhiều khó khăn với các Viên Hồng Quang cho biết: “Việc chiếu lại bộ phim tại chính nơi nó được quay không chỉ là món quà tri ân thế hệ đi trước mà còn là cách kết nối lịch sử với hiện tại. Anh hy vọng rằng những hình ảnh chân thực này sẽ giúp thế hệ trẻ ở Vĩnh Linh cảm nhận rõ hơn về quá khứ hào hùng của quê hương”. Sự kiện này cũng đánh dấu bước khởi đầu cho nhiều dự án sau đó của Quang với các bộ phim tài liệu và điện ảnh như “Cô bé Hà Nội”, “Ván bài lật ngửa”, “Hà Nội trong mắt ai” với mong muốn tái hiện lịch sử sống động, đa chiều. Cẩn trọng từng khung hình Tô màu phim tài liệu là một quá trình kết hợp giữa khám phá sâu hơn vào lĩnh vực phục chế phim, một công việc đòi hỏi cả kỹ thuật và tình yêu với lịch sử. Một trong những dự án lớn đầu tiên của Quang là phục chế bộ phim tài liệu “Vĩ tuyến 17 - Chiến tranh nhân dân” (1967), do đạo diễn Joris Ivens thực hiện. Bộ phim ghi lại cuộc sống của người dân Vĩnh Linh dưới làn bom Mỹ. Viên Hồng Quang biết bộ phim này sau khi xem phần trả lời phỏng vấn của cậu bé Phạm Công Đức, lúc đó mới lên 9 tuổi, phát biểu đầy tự tin về lòng yêu nước trước ống kính máy quay. Hình ảnh đó đã gây xúc động mạnh, thôi thúc Quang tìm hiểu sâu hơn về bộ phim. Qua sự kết nối với nữ đạo diễn Xuân Phượng, người từng làm phiên dịch cho đoàn phim thời điểm đó, Quang đã có được bản phim gốc và bắt đầu công cuộc“lên màu”quá khứđầy cảmxúc. Sau khi hoàn thành dự án phục chế“Vĩ tuyến 17 - Chiến tranh nhân dân” (1967), Viên Hồng Quang đã mang bộ phimtrởlạiVĩnhLinh,nơi từng ghi dấu những cảnh quay lịch sử hơn nửa thế kỷ trước. Đây không chỉ là buổi chiếu phim thông thườngmà còn làhành trìnhđưa quá khứ trở về đúng nơi nó từng hiện diện, mang đến cảm xúc đặc biệt cho cả người làm phim lẫn khán giả. Viên Hồng Quang nhớ lại trong buổi chiếu hôm đó có sự góp mặt của đạo diễn Xuân Phượng và rất nhiều khán giả, những người từng hoặc có người thân xuất hiện trong bộ phim. Khi nhìn lại những thước phim được lên màu, đạo diễn Xuân Phượng không giấu được xúc động, chia sẻ rằng việc xem lại những cảnh quay sống động như vậy giúp bà như được trở về thời thanh xuân đầy nhiệt huyết và thử thách. MAI SƠN Thông qua công nghệ, người trẻ đã có thể làm sống lại lịch sử bằng việc tô màu phim tài liệu, biến những hình ảnh đen trắng thành những câu chuyện sống động, giúp khán giả hiện đại cảm nhận sâu sắc hơn về quá khứ. “Đánh thức” lịch sử bằng Tái dựngmàu chophimtài liệu là công việc vừa kỹ thuật vừa nghệ thuật. Lễ xướngdanhKhoa thi HươngnămĐinhDậu trườngHàNam. HàNội 100nămtrước. NGAYNAY.VN 8 CHUYÊNĐỀ

Số400 - ThứNăm, ngày24/10/2024 công nghệ phục chế phim lỗi kỹ thuật đặc trưng của phim nhựa cũ như giật hình, nhiễu sáng hay âm thanh lẫn tiếng máy quay. Những hạn chế của công nghệ tráng phim thời xưa khiến việc phục chế trở thành một cuộc thử nghiệm không ngừng. Và dù trí tuệ nhân tạo có thể nhận diện phần lớn chi tiết, nhưng cảm xúc và độ chính xác vẫn cần đến sự can thiệp của con người. Vượt qua thử thách về công nghệ, một khó khăn khác cũng tìm tới với Viên Hồng Quang đó chính là vấn đề tài chính. Bởi mọi dự án đều xuất phát từ đammê cá nhân, không có tài trợ từ các tổ chức lớn. Chi phí cho phần mềm chuyên dụng tiêu tốn của Quang hàng chục triệu đồng, còn phần cứng nhằm đáp ứng yêu cầu của phần mềm thì lên tới con số 70 triệu. Viên Hồng Quang cho biết bản thân từng nhận được một số hỗ trợ tinh thần và tài chính nhỏ từ đạo diễn Xuân Phượng. Dù vậy, phần lớn chi phí cho các dự án tô màu phimvẫndoQuang tựbỏnên có nhiều thời điểm“phải sống dưới mức nghèo để duy trì công việc”. hóa, giúp truyền tải bản sắc dân tộcđếnbạnbènămchâu. Việc tô màu và phục chế phim không hề dễ dàng, đòi hỏi kỹ năng công nghệ cao và tài chính ổn định. Nhưng với ViênHồngQuang, khó khăn là động lực để anh cũng như đội ngũ nỗ lực và hy vọng những bộ phim tài liệu domình phục chế sẽ trở thành cầu nối văn hóa, giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về con người và đất nước Việt Nam. Quang cũng chia sẻ, bản thân không xem đây là công việc mang tính thương mại, mà là một sứ mệnh văn hóa. Những nỗ lực trong thời gian qua đã minh chứng rằng quá khứ có thể sống lại nếu được kể lại bằngngônngữhiệnđại, gầngũi với tâmhồnngười trẻ. Với Viên Hồng Quang, mỗi bộ phim thành công không chỉ giúp bảo tồn lịch sử mà còn khơi dậy tinh thần khát khao học hỏi và sức sáng tạo. n khán giả trẻ cảm nhận được chiều sâu văn hóa, học hỏi từ lịch sử và xây dựng niềm tự hào dân tộc. Những bộ phim tài liệu không chỉ tái dựng hìnhảnhmà còn khơi gợi cảm xúc, giúp người xem hiểu rõ hơnvềnhữnghy sinhvàgiá trị của thế hệ đi trước. Mỗi thước phim như một món quà, một mốc songhi dấunhững tháng năm khốc liệt đã qua để đất nước được hòa bình và phát triển như hômnay. Bên cạnh việc phát triển dự án tô màu, phục chế phim ở Việt Nam, Quang có tham vọng mở rộng công việc này ra phạm vi quốc tế. Hiện Quang đang nỗ lực xây dựng một đội ngũ chuyên nghiệp tại Việt Nam, với mục tiêu đưa các bộ phim tài liệu phục chế đến khán giả nước ngoài. Nhà phục chế phim trẻ này hiểu rằng, mỗi bộ phim không chỉ tái hiện quá khứ mà còn mang theo niềm tự hào văn Dù gặp khó khăn về tài chính, Quang vẫn từ chối việc cắt giảm chất lượng bộ phim, quyết tâm tìm kiếm những giải pháp tối ưu hóa quy trình, vừa tiết kiệmchi phí, vừa đảm bảo sản phẩm cuối cùng đạt chất lượng tốt nhất. Cảm hứng từ lịch sử hào hùng Đến với công việc tô màu và phục chế phimnhưmột cơ duyên tình cờ, nhưng tình yêu với quá khứ và ý thức trách nhiệm đã khiến Viên Hồng Quanggắnbóvới lĩnhvựcnày suốt nhiều năm qua. Mỗi bộ phimQuang lựa chọn để thực hiện không chỉ đơn thuần là sản phẩm kỹ thuật mà còn mang theo tinh thần dân tộc, khát vọng lan tỏagiá trị lịch sử đến thế hệ trẻ. Quang nhận thấy, trong thời đại kỹ thuật số, việc tiếp cận lịch sử qua các trang sách giáo khoa đôi khi trở nên khô khanvàxa lạvới giới trẻ.Vì vậy, phục chế những thước phim tài liệu chính là cách để lịch sử sống lại, trở thành những câu chuyện sinh động hơn. “Tôi muốn truyền cảm hứng cho người trẻ, để họ hiểu rằng lịch sử không chỉ là những sự kiện khô cứng mà là những câu chuyện giàu cảm xúc, màu sắc,” ViênHồngQuang nói. Không dừng lại ở việc truyền tải kiến thức, Quang xem công việc của mình như một sợi dây nối liền giữa quá khứ và hiện tại; mong muốn Bằng côngnghệ, chàng trai trẻ 9XViênHồngQuangđãgiúp lịch sử sốngđộnghơn. Tôi muốn truyền cảm hứng cho người trẻ, để họ hiểu rằng lịch sử không chỉ là những sự kiện khô cứng mà là những câu chuyện giàu cảm xúc, màu sắc. Viên Hồng Quang HàNội ngàybộđội tiếpquảnThủđô. Ảnh gốc: ĐoànCôngTính, ảnhđượcViênHồngQuangphục dựngmàu. Buổi chiếu phimmàu Vĩ tuyến17 - Chiến tranh nhândânở Vĩnh Linh. NGAYNAY.VN 9 CHUYÊNĐỀ

Số400 - ThứNăm, ngày24/10/2024 Chuyển đổi số nâng tầm các giá trị văn hóa Theo thống kê của Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL), hiện cảViệt Namcó hơn 4.000 di tíchđượcxếphạngquốcgia và9.000di tíchđược xếphạng cấp tỉnh. Cùng với đó là gần 300 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, bao gồm các lễ hội truyền thống, di sản nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng, nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian, tiếng nói, chữ viết và ngữ văn dân gian. Hệ thốngbảo tàngcũngđang tiếp tục được mở rộng với tổng số 169 bảo tàng (gồm 125 bảo tàng công lập và 44 bảo tàng tư nhân). Theo bà Huỳnh Phương Lan, Viện Bảo tồn Di tích - Bộ VHTT&DL, để quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di sản văn hóa này đòi hỏi cần phải có sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ quản lý, tham mưu thực hiện công tác bảo tồn di tích cũng như cần có những công cụ, phương thức quản lý khoa học, hiện đại để vừa nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo tồn, vừa khai thác và phát huy hiệu quả các giá trị của văn hóa, di sản, đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Do đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số là công cụ hữu hiệu nhất để duy trì, gìn giữ, phát huy và nâng tầm các giá trị di sản, văn hóa truyền thống. MINH HIẾU Bà Huỳnh Phương Lan chobiết sau tác động củadịch bệnh COVID-19, hiện nay tại nhiều di tích, đặc biệt là các di tích lớn đã ứng dụng tốt công nghệ kỹ thuật số trong hoạt động thuyết minh giới thiệu, quảng bá giá trị di sản đem lại nhiều trải nghiệm mới mẻ cho người tham quan. Việc ứng dụng công nghệ trong việc giới thiệu di tích, tái hiện các sự kiện lịch sử là hướng đi yếu và là một trong những giải pháp nhằm tối ưu lưu trữ, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản hiện nay và hướng tới phát triển du lịch thôngminh, đưa di sảnđếngầnhơn với du khách và người dân. Để làm được điều này, quá trình thực hiện số hóa di tích, di sản cần được triển khai một cách toàn diện đối với các đơn vị trong ngành, đặc biệt là các đơn vị trong khối di sản văn hóa của mỗi địa phương. Từ việc khảo sát, tập hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ số hóa, đến việc xây dựng kho dữ liệu số dùng chung cần được thực hiện bài bản, theo quy chuẩn phù hợp. Các đơn vị đã số hóa dữ liệu, có cơ sở dữ liệu riêng cần sớm thực hiện tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các bên liên quan. Trước mắt để triển khai việc số hóa trong lĩnh vực bảo tồn di tích cần thực hiện việc xây dựng hệ thống các tiêu chí lựa chọn giải pháp số hóa với các di tích và hệ thống yêu đúng đắn, hiệu quả và giúp bảo tồn, phát huy giá trị di sản, cũng như mang đến các hình thức du lịchmới. Bà Lê Thị Thu Hiền - Cục trưởng Cục Di sản văn hóa cho biết, trong thời gian qua, nhận thức của các cấp về việc số hóa, chuyển đổi số xây dựngcơ sởdữ liệuquốcgiađã được nâng cao, nhờ vậy, việc chuyển đổi số trong công tác bảo vệ, phát huy di sản đã đạt nhiều kết quả. Bước đầu tạo được kết nối liên thông thành hệ thống quản lý chung trên phạm vi rộng. Đẩy mạnh việc số hóa, chuyển đổi số, hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa, tiến tới cập nhật nền tảng bản đồ số. Nâng cao năng lực cán bộ trong việc ứngdụng khoa học và công nghệ. Số hóa tiến tới chuyển đổi số di sản là xu hướng tất Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc chuyển đổi số trở thành xu hướng tất yếu đối với các bảo tàng trên thế giới. Bảo tàng Quảng Ninh đã và đang không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ số để bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đồng thời mang đến cho du khách những trải nghiệm mới lạ. Bảo tàngQuảngNinh -Viênngọc đenbênbờVịnhHạ Long. Giaodiện Bảo tàngảo trên trang Website của Bảo tàng QuảngNinh. “Địa chỉ đỏ” thành điểm sáng chuyển đổi số NGAYNAY.VN 10 CHUYÊNĐỀ

Số400 - ThứNăm, ngày24/10/2024 cầu về kỹ thuật đối với từng loại hình dữ liệu. “Địa chỉ đỏ” với nhiều trải nghiệm hiện đại Bảo tàng Quảng Ninh là một công trình kiến trúc độc đáo, kho tàng lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử vô giá của vùngđấtmỏ. Bảo tàng lâu nay đã trở thành “địa chỉ đỏ” được nhiều du khách quan tâm tham quan, trải nghiệm. Để tăng sức hấp dẫn, Bảo tàng Quảng Ninh vừa chính thức đưa vào sử dụng hệ thống thuyết minh tự động (Audio Guide). Audio Guide là một thiết bị điện tử nhỏ gọn kết nối cùng tai nghe, hoạt động như một hướng dẫn viêndu lịchcánhân. Dukhách đến Bảo tàng Quảng Ninh có thể điều chỉnh âm lượng, tua nhanhbảnghi âmđểphùhợp với nhu cầu củamình. Hiện tại có hai ngôn ngữ (tiếngViệt và tiếngAnh) và tới đây Bảo tàng QuảngNinh tiếp tục nâng cấp thêmcác ngôn ngữ như tiếng Trung, tiếng Pháp. Mỗi khu trưng bày sẽ có một mã số tương ứng, khi nhập mã số này vào thiết bị, dukháchđược nghenội dung thuyết minh chi tiết về lịch sử, văn hóa của các hiện vật trưngbày.Thiết bị nàygiúpdu khách hiểu sâu hơn về giá trị của các hiện vật. Các thông tin được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo chính xác và được trình bày bằng ngôn ngữ đơn giản, dễhiểu, phùhợpvới nhiềuđối tượng khách tham quan. Chị LêThuHuyền (Hà Nội) chia sẻ: “Trải nghiệm hệ thống thuyết minh tự động tại Bảo tàng QuảngNinhgiúp tôi tập trung hơn vào từng câu chuyện lịch sử. Nhờ hệ thống này, tôi hiểu hơn về lịch sử, văn hóa của tỉnh Quảng Ninh. Tôi đặc biệt thích tính năng cho phép tôi dừng lại và nghe kỹ hơn về những hiện vật mình quan tâm. Nhìn chung, tôi thấy đây là một trải nghiệm thú vị và rất khuyến khích mọi người nên thử”. Bêncạnhđó, từnăm2015, Bảo tàng Quảng Ninh phối hợp với Công ty TAJ Media Việt Nam ra mắt mô hình Bảo tàng ảo 3D. Du khách có thể tự do di chuyển xung quanh không gian Bảo tàng, quan sát các hiện vật từmọi góc độ, phóng to, thu nhỏ các hiện vật. Khi nhấpvàomỗi hiệnvật, dukháchnhậnđược thông tin chi tiết về hiện vật đó. Tại không gian ngành than, bảo tàng ảo tái hiện lại các công cụ, phương pháp khai thác truyền thống, giúp du khách hiểu rõ hơn về lịch sử và văn hóa khai thác than của tỉnh Quảng Ninh; cảm nhận như đang được đứng ngay tại hầm lò, quan sát các thiết bị, máy móc, hình dung được hoạt động sản xuất và hiểuđược côngviệc vất vả của người thợmỏ. Du khách cũng có thể tương tác với các hiện vật, tìm hiểu thông tin chi tiết một cách chủ động để hiểu sâu hơn về lịch sử và văn hóa của Quảng Ninh. Đây là một sáng kiến độc đáo, giúp quảng bá hình ảnh của tỉnh Quảng Ninh đến với du khách trong và ngoài nước. Bảo tàng ảo không chỉ là một công cụ quảngbádu lịchhiệuquả,mà còn là một không gian học tập, trải nghiệmthúvị chohọc sinh, sinh viên tìm hiểu nhằm đáp ứng nhu cầu học tập. Thời gian qua, Bảo tàng Quảng Ninh còn đẩy mạnh công tác truyền thông, cập nhật thông tin các hoạt động của Bảo tàng trên trang Website và trang Fanpage. Trong 9 tháng vừa qua, trên trang fanpage Bảo tàng Quảng Ninh đã có 78 bài viết bao gồm 428 hình ảnh, 5 video, 1.809.717 người tiếp cận với 266.243 lượt truy cập. Trên trang Website của Bảo tàng đã đăng tải 23 tin, bài bao gồm 94 hình ảnh. Lượt truy cập trang Website trong 9 tháng của Bảo tàng là 3.238.925 lượt. Việc sốhóa được bảo tàng đặcbiệtquantâm,bảotàngđã triển khai dịch vụ trực tuyến, cho phép du khách mua vé và tìm hiểu thông tin về bảo tàng một cách nhanh chóng, tiện lợi qua website http:// www.baotangquangninh.vn/. Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu sâu hơn của du khách, Bảo tàng Quảng Ninh sẽ sớm triển khai tính năng quét mã QR giúp cho du khách tham quan truy cập nhanh chóng và chính xác thông tin chi tiết về các hiện vật trưng bày. Với những công nghệ hiện đại được ứng dụng, bảo tàng Quảng Ninh đã và đang mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị và độc đáo, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của vùngmỏ. n Khách thamquanBảo tàngQuảngNinh trải nghiệmhệ thống thuyếtminh tựđộng (AudioGuide). KhônggianHầmlò trênBảo tàngảo tại Bảo tàngQuảngNinh. Trải nghiệm hệ thống thuyết minh tự động tại Bảo tàng Quảng Ninh giúp tôi tập trung hơn vào từng câu chuyện lịch sử. Nhờ hệ thống này, tôi hiểu hơn về lịch sử, văn hóa của tỉnh Quảng Ninh. Lê Thu Huyền NGAYNAY.VN 11 CHUYÊNĐỀ

