BYD trở thành hãng xe đầu tiên trên thế giới cam kết chi trả toàn bộ thiệt hại khi sử dụng các tính năng lái xe thông minh bao gồm đỗ xe tự động và hỗ trợ lái nâng cao trong đô thị

Tuyên bố mang tính cột mốc này được đưa ra ngay tại Sự kiện Ra mắt Chiến lược Thông minh (Intelligence Strategy Launch Event) của hãng. Cũng trong khuôn khổ sự kiện, BYD đã chính thức trình làng XUANJI A3 – dòng chip SoC (System-on-Chip) 4nm chuyên dụng cho hệ thống lái ô tô đầu tiên do Trung Quốc tự phát triển.

Với bước đi mới này, nối tiếp cam kết trước đó dành cho tính năng Đỗ xe thông minh, BYD đã chính thức trở thành nhà sản xuất ô tô đầu tiên trên thế giới áp dụng chính sách bảo vệ kép đối với hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS). Nhằm hiện thực hóa chiến lược “Phổ cập lái xe thông minh cho mọi nhà”, BYD cũng thông báo tất cả các dòng xe trong dải sản phẩm hiện tại của hãng đều có tùy chọn trang bị hệ thống hỗ trợ lái Tianshen-B phiên bản tích hợp LiDAR.

Tầm nhìn của BYD trong kỷ nguyên di chuyển thông minh được định hình bởi bộ ba mục tiêu đầy tham vọng: Hướng tới kỷ nguyên không tai nạn giao thông (Zero Traffic Accidents), biến hệ thống ADAS thành một “Siêu tài xế” (Super Driver), và đưa AI trở thành một “Siêu trợ lý cá nhân” (Super Personal Assistant). Để hiện thực hóa tầm nhìn này, BYD khẳng định sẽ tiếp tục rót vốn đầu tư hơn 100 tỷ nhân dân tệ (RMB) vào công tác nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ lái xe thông minh với trọng tâm tối thượng là mang lại sự an toàn tuyệt đối cho mọi gia đình.

Bước đi tiên phong của BYD tái định hình toàn ngành công nghiệp ô tô về nâng tầm chuẩn mực niềm tin với khách hàng

Chính sách cam kết đền bù toàn bộ thiệt hại có thời hạn một năm được áp dụng cho cả khách hàng mua xe mới lẫn các chủ sở hữu hiện tại khi nâng cấp lên hệ thống hỗ trợ lái Tianshen-BYD 5.0 tại thị trường Trung Quốc. Theo quy định trong chính sách, nếu xảy ra tai nạn thuộc phạm vi chịu trách nhiệm pháp lý trong quá trình người dùng vận hành tính năng Urban NOA đúng quy định, BYD sẽ trực tiếp chi trả toàn bộ tổn thất kinh tế phát sinh.

Sự tự tin của BYD khi đưa ra cam kết dẫn dắt toàn ngành này được bảo chứng bởi ba trụ cột cốt lõi. Đầu tiên là quy mô thị trường vượt trội với hơn 3,15 triệu xe trang bị hệ thống hỗ trợ lái thông minh đang lăn bánh trên đường - con số lớn nhất trong số các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc - tạo nên một kho dữ liệu thực tế vô song cho các thế hệ nâng cấp tiếp theo. Trụ cột thứ hai đến từ khối lượng dữ liệu khổng lồ do hệ thống Tianshen-BYD ghi nhận, đạt hơn 200 triệu km di chuyển mỗi ngày, đảm bảo cho các thuật toán liên tục học hỏi và cải thiện hiệu quả vận hành. Trụ cột thứ ba chính là đội ngũ R&D hùng hậu với 5.000 kỹ sư chuyên trách - quy mô lớn nhất trong ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc - nguồn động lực cốt lõi thúc đẩy chuỗi đổi mới công nghệ liên tục của hãng.

Đột phá từ AI: Công nghệ trí tuệ xe tích hợp đưa hiệu suất BYD lên tầm cao mới

Hệ thống hỗ trợ lái thông minh Tianshen-BYD nhận được bốn nâng cấp mang tính chiến lược, bao gồm: Kiến trúc XUANJI 2.0 hoàn toàn mới; kiến trúc cảm biến vệ tinh đầu tiên trong ngành; mô hình AI lớn (Large Model) cấp độ vật lý được nâng cấp; và một vòng xoay dữ liệu tự tiến hóa (Data Flywheel) được xây dựng dựa trên kho kịch bản thực tế khổng lồ.

Về không gian khoang lái, BYD chính thức giới thiệu Hệ thống buồng lái thông minh DiLink AI (DiLink AI Intelligent Cockpit) với sự xuất hiện của một siêu trợ lý. Trợ lý AI thông minh như một người bạn đồng hành có khả năng chủ động thực hiện tác vụ và suy luận theo ngữ cảnh với tư duy chuyên sâu, mang lại trải nghiệm toàn cảnh và không ngừng hoàn thiện cho người dùng ngay trên xe.

Chip SoC 4nm do BYD tự phát triển: Bước đệm đưa hãng tăng tốc tiến vào kỷ nguyên tự lái cấp độ cao

BYD đã chính thức trình làng XUANJI A3 – dòng chip SoC (System-on-Chip) chuyên dụng cho hệ thống lái đạt chuẩn ô tô được phát triển đầu tiên do Trung Quốc tự phát triển trên tiến trình 4 nm. Dòng chip này được thiết kế để hỗ trợ các ứng dụng lái xe tự động cấp độ L3 và L4; đặc biệt, cấu hình tích hợp 3 chip có thể đẩy tổng hiệu năng tính toán trên mỗi phương tiện lên mức vượt trội trên 2.100 TOPS. Sở hữu công nghệ tiến trình 4nm tiên tiến nhất cùng mức tiêu thụ điện năng trên mỗi TOPS thấp nhất thị trường (giảm tới 20% so với các sản phẩm cùng phân khúc), XUANJI A3 hiện đã được đưa vào sản xuất hàng loạt. Khi kết hợp với các thuật toán độc quyền của BYD, dòng chip này giúp tối ưu hóa gấp đôi hiệu suất tính toán, qua đó nâng tầm giới hạn an toàn và hiệu năng của xe lên một vị thế hoàn toàn mới.

Hành trình đổi mới của BYD: Lấy an toàn làm gốc, lấy niềm tin làm chuẩn mực

Trong giai đoạn chuyển dịch sang xe điện của ngành công nghiệp ô tô, Pin Lưỡi Dao (Blade Battery) chính là lời giải bài toán an toàn mà BYD dành cho người tiêu dùng. Bước sang kỷ nguyên di chuyển thông minh ngày nay, BYD tiếp tục kế thừa và áp dụng trọn vẹn triết lý cốt lõi đó. Chiến lược của hãng tiếp tục nâng cao năng lực của hệ thống hỗ trợ lái thông minh bằng nền tảng hỗ trợ lái Tianshen-BYD, củng cố niềm tin tuyệt đối cho khách hàng thông qua cam kết đền bù toàn bộ thiệt hại và định hình tương lai của ngành di chuyển bằng các công nghệ tự phát triển, tiêu biểu là dòng chip XUANJI A3.

Thông qua chiến lược toàn diện này, BYD một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc tận dụng sức mạnh của đổi mới công nghệ để mang lại những hành trình tốt đẹp hơn, an toàn hơn cho mọi người.