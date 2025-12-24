Cảnh báo người tiêu dùng: An toàn một sao cho Suzuki Fronx, thử nghiệm cho thấy lỗi linh kiện

Ngoài hiệu suất va chạm tổng thể kém, thử nghiệm ANCAP đã xác định một mối quan tâm nghiêm trọng và riêng biệt về an toàn, với sự cố dây an toàn phía sau xảy ra trong quá trình thử nghiệm va chạm phía trước toàn bộ chiều rộng. Lỗi bộ phận này đã được báo cáo cho các cơ quan quản lý an toàn xe của Úc và New Zealand.

Thử nghiệm va chạm cho thấy Suzuki Fronx mang lại mức độ bảo vệ người ngồi kém cho cả người lớn và trẻ em. Trong bài kiểm tra chiều rộng đầy đủ phía trước, tải trọng ngực quá mức đã được ghi nhận đối với hành khách phía sau, vượt quá ngưỡng hiệu suất của ANCAP và dẫn đến điểm số bị giới hạn theo các giao thức đánh giá ANCAP.

Các vùng cơ thể chính của cả trẻ em 10 tuổi và 6 tuổi cũng bị giới hạn ở điểm không, do tăng tốc đầu cao và căng cổ quá mức.

Trong quá trình kiểm tra toàn bộ chiều rộng phía trước, bộ rút dây an toàn cho hành khách phía sau của Suzuki Fronx bị lỗi, dẫn đến việc tháo dây an toàn không kiểm soát, nơi hình nộm phía sau không bị hạn chế, cho phép nó va vào phía sau của ghế trước.

Mặc dù hỏng hóc bộ phận là nghiêm trọng, nhưng chiếc xe đã nhận được điểm không trong bài kiểm tra phía trước chiều rộng đầy đủ trước khi hỏng hóc xảy ra, do tải trọng ngực cao được ghi nhận. Điều quan trọng là, xếp hạng một sao phản ánh hiệu suất va chạm tổng thể của Fronx - đặc biệt là hiệu suất của cấu trúc và hệ thống hạn chế - và không phải là hậu quả của lỗi bộ phận dây an toàn riêng biệt. Giám đốc điều hành ANCAP, Carla Hoorweg, cho biết những phát hiện nêu bật tầm quan trọng của việc kiểm tra an toàn xe độc lập.

"Hỏng các bộ phận thắt dây an toàn là rất hiếm và nghiêm trọng. ANCAP tồn tại để mang lại niềm tin cho người tiêu dùng và khi các thử nghiệm của chúng tôi tiết lộ kết quả như vậy, chúng tôi sẽ hành động vì lợi ích tốt nhất của họ bằng cách truyền đạt những phát hiện của chúng tôi một cách nhanh chóng và minh bạch."

"Điều chúng tôi lo ngại là chiếc xe đặc biệt này có thể đã được mua bởi một người tiêu dùng bình thường, và trong một vụ tai nạn trên đường, sự cố này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho người ngồi ở ghế sau."

Khoảng 1.300 xe Fronx đã được bán ở Úc, với 1.000 chiếc nữa được bán ở New Zealand.

"Quan điểm của ANCAP là hành khách người lớn và trẻ em không nên ngồi ở hàng ghế sau của Suzuki Fronx cho đến khi lý do hỏng hóc đã được xác định và các sửa chữa có liên quan đã được thực hiện".

ANCAP khuyên người tiêu dùng nên nhận thức được lỗi linh kiện này nếu cân nhắc mua Suzuki Fronx trước khi Suzuki chứng minh rằng lỗi linh kiện đã được điều tra và giải quyết.

"Người tiêu dùng mong đợi và xứng đáng với những chiếc xe đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản về bảo vệ người ngồi trong xe. Chúng tôi kêu gọi Suzuki hành động nhanh chóng và dứt khoát để đảm bảo rằng tất cả các phương tiện bị ảnh hưởng đều được xác định và khắc phục ngay lập tức", bà Hoorweg nói.

"Đây là lỗi linh kiện thứ ba được tiết lộ thông qua thử nghiệm an toàn độc lập trong những tháng gần đây. ANCAP khuyến khích tất cả các nhà sản xuất đưa xe của họ đi thử nghiệm trước khi phát hành thị trường vì nó cho phép cơ hội xác định và khắc phục các vấn đề trước khi xe đến tay người tiêu dùng và được lái trên đường Úc và New Zealand.

Thông tin chi tiết đầy đủ về hiệu suất an toàn của Suzuki Fronx có thể được xem tại http://ancap.link/s/cb710f.