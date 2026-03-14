Chỉ còn ít giờ để hưởng ưu đãi lên tới gần 5 triệu đồng cho xe máy điện đổi pin VinFast Feliz II

VinFast Feliz II: Mẫu xe đổi pin đẹp từ trong ra ngoài, ưu đãi lớn cho khách hàng đặt cọc trước 15/3

“Ưu đãi chồng ưu đãi” đẩy nhanh quyết định xuống tiền

Thị trường xăng dầu đang trải qua những ngày nóng nhất trong nhiều năm khi giá nhiên liệu liên tục tăng. Trong bối cảnh đó, nhiều người bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới xe máy điện – phương tiện thân thiện với môi trường và giúp tối ưu chi phí vận hành trong dài hạn. Thực tế ghi nhận tại nhiều showroom ở các tỉnh, thành phố lớn cũng cho thấy xe máy điện đang “đắt như tôm tươi” - hình ảnh trái ngược hoàn toàn với tình trạng ảm đạm tại các đại lý bán xe máy xăng.

Trong nhóm xe máy điện mới ra mắt, VinFast Feliz II là một trong những mẫu xe được chú ý nhiều nhất. Xe có giá từ 24,9 triệu đồng (thuê pin) và 30,5 triệu đồng (kèm pin), tuy nhiên khách mua có thể được hưởng mức giá thấp hơn nhờ vào các ưu đãi hiện hành từ nhà sản xuất.

Chốt mẫu Feliz II kèm pin, chị Thái Hà (Hà Nội) cho biết, khách mua Feliz II đang hưởng chính sách “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, gồm hỗ trợ 6% giá xe và 100% lệ phí trước bạ (tương đương khoảng 2% giá trị xe). Cùng đó, chị còn nhận được ưu đãi 5% khi chuyển từ xe xăng sang theo chính sách mới nhất của VinFast và ưu đãi 1 triệu đồng do đặt mua trong thời gian cọc sớm tới 15/3.

Cộng dồn các ưu đãi, mức hỗ trợ lên tới gần 5 triệu đồng cho phiên bản kèm pin. Tính thêm chi phí bắt buộc theo quy định, chị Hà có thể lăn bánh chiếc xe chỉ từ 28 triệu đồng tại Hà Nội – thấp hơn cả mức giá niêm yết.

“Bình thường xe xăng khi mới ra mắt, khách hàng thường xuyên bị mua chênh giá. Riêng xe điện VinFast giá tốt lại nhiều ưu đãi hỗ trợ người mua”, chị Hà tấm tắc.

Công nghệ đổi pin “tạo cách mạng” trên thị trường Việt

Bên cạnh sức hút từ ưu đãi liên tiếp, Feliz II được xem là mẫu xe dễ tiếp cận với số đông nhờ tính năng đổi pin nhanh chóng, chỉ trong 1-2 phút. Theo đó, người dùng có thể mang xe tới điểm đổi pin, thực hiện thao tác thông qua ứng dụng và quét mã QR. Đặc biệt, từ nay tới 30/6/2028, chi phí đổi pin của người dùng được hãng xe Việt hỗ trợ hoàn toàn.

Với người dùng quen xe xăng, đây là chi tiết quan trọng khi mang tới trải nghiệm tiện hơn đổ xăng do không phải phụ thuộc vào giờ giấc mở cửa và nhân viên trạm xăng.

“Giờ nhiên liệu khan hiếm, đi xếp hàng đổ xăng có khi mất cả nửa tiếng, còn có rủi ro trạm không còn xăng để bán nữa. Trong khi đó, xe máy điện chỉ cần thay cục pin là chạy tiếp vèo vèo, khôngcần phải đợi”, anh Hoàng Việt Anh, một người vừa đặt cọc Feliz II thay thế chiếc xe ga cũ so sánh.

Lợi thế đổi pin nhanh giúp Feliz II phù hợp với nhiều nhóm khách hàng hơn. Không chỉ vậy, ngoài việc đổi pin, người dùng cũng có thể lựa chọn sạc tại nhà hoặc tại các trạm công cộng V-Green – hiện tại đang được miễn phí sạc tới hết ngày 31/5/2027. Như vậy, dù với điều kiện, nhu cầu ra sao, chủ xe đều tìm thấy giải pháp với Feliz II.

Đây là lý do các dòng xe đổi pin của VinFast được nhìn nhận như bước tiến quan trọng để xe máy điện tiến gần hơn tới thói quen tiêu dùng đại chúng. Đáng chú ý, VinFast đang hoàn thiện 45.000 tủ đổi pin toàn quốc trong quý I/2026, giúp người dùng tự tin trên mọi cung đường.

Trong xu hướng chuyển đổi sang giao thông xanh, Feliz II đang trở thành lựa chọn sáng giá cho đông đảo người dùng khi hội tụ đầy đủ ưu điểm: chi phí mua dễ tiếp cận, chi phí vận hành thấp, thiết kế dễ dùng, khả năng đổi pin nhanh và hệ sinh thái hỗ trợ đang mở rộng.