Škoda Auto tiếp tục lập kỷ lục trong năm 2025; sẽ nhân đôi danh mục xe thuần điện vào năm 2026

Bên cạnh đó, dòng tiền thuần của công ty cũng tăng mạnh lên 2,3 tỷ euro (+14,9%), mức cao nhất từ trước đến nay.

Tổng lượng xe giao tới khách hàng toàn cầu đạt 1.043.900 xe (+12,7%), lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu xe trong vòng sáu năm.

Tại châu Âu (EU27+4), Škoda xếp thứ ba trong tất cả các thương hiệu và thứ tư trong số các nhà sản xuất xe điện, đồng thời ghi nhận tốc độ tăng trưởng đăng ký xe theo năm nhanh nhất trong Top 10 thương hiệu.

Song song đó, chiến lược mở rộng quốc tế cũng được đẩy mạnh với:

kỷ lục giao xe tại Ấn Độ

khởi động sản xuất tại Việt Nam

củng cố vị thế tại ASEAN và Trung Đông

tăng trưởng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Morocco

Trong năm 2026, Škoda sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược điện hóa khi nhân đôi danh mục xe thuần điện với hai mẫu hoàn toàn mới Epiq và Peaq.

Phát biểu lãnh đạo

Klaus Zellmer – CEO Škoda Auto

Ông Klaus Zellmer, CEO của Škoda Auto, cho biết:

“Năm 2025 một lần nữa khẳng định rằng Škoda Auto có thể duy trì tăng trưởng bền vững và hiệu quả dựa trên mô hình kinh doanh vững chắc cùng định hướng lấy khách hàng làm trung tâm.

Trong năm kỷ niệm 130 năm thành lập, chúng tôi đạt doanh thu, lợi nhuận hoạt động và dòng tiền thuần cao nhất trong lịch sử, vượt mốc 1 triệu xe giao tới khách hàng, đồng thời lần đầu tiên lọt vào Top 3 thương hiệu bán chạy nhất châu Âu – thị trường cốt lõi của chúng tôi.

Tại Ấn Độ, thị trường tăng trưởng chiến lược, doanh số của chúng tôi đã tăng gấp đôi.

Thành công tại châu Âu được củng cố bởi mức tăng trưởng đăng ký xe 9,6%, cao nhất trong Top 10 nhà sản xuất ô tô tại khu vực.

Mặc dù thị trường còn nhiều thách thức, chúng tôi tin rằng định hướng lấy khách hàng làm trung tâm chính là nền tảng đúng đắn cho chiến lược của mình. Thành công tại Ấn Độ và nhiều khu vực khác cho thấy chúng tôi đang đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi vô cùng trân trọng sự tin tưởng và đồng hành của khách hàng trên toàn thế giới – đó chính là động lực để Škoda Auto tiếp tục mang đến những giải pháp di chuyển sáng tạo, dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều nhóm khách hàng hơn. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể nhân viên Škoda, công đoàn KOVO, cùng các nhà cung cấp, đại lý và đối tác kinh doanh. Trong thời gian tới, tôi tin rằng chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và phát huy những thành tựu này, với sự đóng góp quan trọng của hai mẫu xe điện hoàn toàn mới sẽ ra mắt trong năm nay – Epiq và Peaq, những mẫu xe được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố thành công của Škoda Auto.”

Holger Peters – Thành viên HĐQT phụ trách Tài chính, CNTT và Pháp lý

Ông Holger Peters cho biết:

“Kết quả tài chính năm nay cho thấy Škoda Auto đang vận hành từ một nền tảng rất vững chắc. Với tỷ suất lợi nhuận thuộc nhóm cao nhất trong các thương hiệu xe phổ thông và dòng tiền mạnh, chúng tôi có đủ năng lực tài chính để tự tin vượt qua các thách thức của thị trường và tiếp tục đầu tư vào các sản phẩm và dịch vụ mang tính chiến lược.

Thông qua chương trình Next Level Efficiency+ cùng quá trình số hóa tăng tốc – bao gồm ứng dụng AI có mục tiêu trong phát triển, sản xuất, mua sắm, dịch vụ khách hàng và quản trị, chúng tôi tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành và phát triển khả năng thích ứng và phát triển bền vững của Škoda Auto.”

Martin Jahn – Thành viên HĐQT phụ trách Bán hàng & Marketing

Ông Martin Jahn chia sẻ:

“Năm 2025 một lần nữa chứng minh sức mạnh của thương hiệu Škoda. Chúng tôi mang đến cho khách hàng sự lựa chọn đa dạng về dòng xe, kiểu thân xe và hệ truyền động – và điều đó đang được thị trường đón nhận tích cực.

Trên toàn cầu, chúng tôi đã giao nhiều hơn 12,7% xe so với năm 2024.

Škoda tiếp tục củng cố vị thế thương hiệu ô tô bán chạy thứ ba tại châu Âu, đồng thời xếp thứ tư trong số các nhà sản xuất xe điện, nhờ nhu cầu mạnh mẽ dành cho Elroq và dòng xe Enyaq.

Đặc biệt, Elroq đã trở thành mẫu xe điện bán chạy thứ hai tại châu Âu.

Với mẫu SUV điện cỡ nhỏ này, chúng tôi cũng đã thu hút thêm nhiều khách hàng mới cho Tập Đoàn Volkswagen.

Hơn 1.200 điểm bán lẻ đã được nâng cấp theo nhận diện thương hiệu mới, và cùng với hai mẫu xe điện hoàn toàn mới Epiq và Peaq ra mắt trong năm nay, chúng tôi sẽ mở rộng đáng kể danh mục sản phẩm và mang đến giải pháp di chuyển điện hóa dễ tiếp cận hơn cho nhiều nhóm khách hàng mới.”

Kết quả tài chính tốt nhất trong lịch sử công ty: nền tảng vững chắc cho chặng đường phía trước

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều thách thức, nhà sản xuất ô tô đến từ Cộng hòa Séc tiếp tục chứng minh sự vững vàng của mô hình kinh doanh. Năm 2025, Škoda Auto ghi nhận kết quả tài chính kỷ lục, với doanh thu đạt 30,1 tỷ euro (2024: 27,8 tỷ euro; +8,3%) và lợi nhuận hoạt động 2,5 tỷ euro (2024: 2,3 tỷ euro; +8,6%). Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu duy trì ở mức 8,3%, tương đương năm 2024. Đồng thời, dòng tiền thuần cũng tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay 2,3 tỷ euro (2024: 2 tỷ euro; +14,9%), cho thấy nền tảng tài chính vững chắc của doanh nghiệp.

Kết quả này được thúc đẩy bởi danh mục sản phẩm đa dạng và hiện đại nhất từ trước đến nay của thương hiệu, tiếp tục thu hút nhu cầu mạnh mẽ từ khách hàng trên toàn cầu. Bên cạnh đó, động lực tăng trưởng còn đến từ cơ cấu bán hàng được cải thiện, cùng với những nâng cao về hiệu quả vận hành thông qua chương trình Next Level Efficiency+, bao gồm tối ưu chi phí và tận dụng các lợi thế cộng hưởng trong Brand Group Core.

Những yếu tố này tiếp tục củng cố nền tảng tài chính cho quá trình chuyển đổi của Škoda Auto, đồng thời tạo sự ổn định dài hạn khi công ty tăng tốc chiến lược chuyển dịch sang xe điện.

Bước ngoặt 2025: Một triệu xe giao trên toàn cầu; Thương hiệu tăng trưởng nhanh nhất trong Top 10 tại châu Âu

Škoda Auto ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng về nhu cầu khách hàng trong năm 2025, với 1.043.900 xe được giao trên toàn thế giới (+12,7%), lần đầu tiên vượt mốc một triệu xe sau sáu năm. Sự tăng trưởng này được hỗ trợ bởi hiệu suất mạnh mẽ tại các thị trường chủ chốt, bao gồm Đức, Cộng hòa Séc, Vương quốc Anh, Ấn Độ và Ba Lan.

Tại châu Âu (EU27+4), Škoda xếp hạng ba tổng thể và thứ tư trong số các nhà sản xuất xe điện. Hãng cũng ghi nhận mức tăng trưởng hàng năm nhanh nhất trong Top 10 thương hiệu, với 840.295 xe đăng ký (+9,6%).

Škoda Octavia vẫn là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu. Thế hệ thứ tư hiện tại đã có mặt trên thị trường từ năm 2020 và nay đã vượt mốc một triệu xe bán ra. Trong năm 2025, các mẫu xe được giao nhiều tiếp theo là Kodiaq, Kamiq và Fabia.

Các mẫu xe điện thúc đẩy hiệu suất: Elroq là BEV bán chạy thứ hai tại châu Âu

Các mẫu xe điện đóng vai trò then chốt trong thành công của Škoda năm 2025. Số lượng giao xe tới khách hàng đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đạt 218.700 xe (+117,5%), bao gồm 174.900 BEV và 43.800 PHEV. Tại châu Âu (EU27+4), BEV và PHEV chiếm 25,7% tổng số xe Škoda được giao (+116,5%), nghĩa là cứ bốn xe thì có một xe được bán với khả năng cắm điện.

Elroq trở thành mẫu xe điện bán chạy thứ hai tại châu Âu và dẫn đầu bảng xếp hạng BEV tại Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Hà Lan và Slovakia, đồng thời nằm trong top ba tại Đức, Áo và Thụy Sĩ. Mẫu xe lớn hơn Enyaq xếp hạng bảy tại châu Âu và đạt vị trí podium tại Cộng hòa Séc, Phần Lan, Áo, Slovakia và Thụy Sĩ. Trong nửa đầu năm nay, Škoda sẽ ra mắt mẫu xe thuần điện mới Epiq, tiếp theo là mẫu 7 chỗ Peaq, nhân đôi danh mục xe điện của thương hiệu vào năm 2026. Khi bổ sung hai mẫu xe này, Škoda sẽ hoàn thiện dòng xe điện ở cả hai đầu, giúp xe điện trở nên dễ tiếp cận và hấp dẫn hơn đối với các nhóm khách hàng mới.

Tiến bước trong quốc tế hóa: Khởi động sản xuất tại Việt Nam, doanh số tại Ấn Độ tăng gần gấp đôi

Một bước quan trọng trong chiến lược phát triển quốc tế của Škoda Auto trong năm 2025 là việc khởi động sản xuất Kushaq và Slavia tại Việt Nam cùng đối tác Tập Đoàn Thành Công. Doanh số tại Ấn Độ tăng gần gấp đôi, đồng thời Škoda cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể tại Thổ Nhĩ Kỳ (45.100 xe giao, +6,8%) và Bắc Phi, với số xe giao tăng tại Maroc (6.000 xe; +37,1%) và Ai Cập (5.300 xe; +32,9%). Thương hiệu cũng củng cố hiện diện tại Trung Đông khi gia nhập các thị trường Oman và Ả Rập Xê Út.

Ấn Độ là một trụ cột quan trọng trong chiến lược quốc tế hóa của Škoda và đang phát triển thành một trụ cột thứ hai ngày càng quan trọng bên ngoài thị trường châu Âu. Nhà sản xuất xe ô tô Cộng hòa Séc ghi nhận doanh số kỷ lục 70.600 xe (+96,1%) tại đây, chủ yếu nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với mẫu SUV Kylaq sản xuất tại địa phương trong phân khúc dưới 4 mét được ưa chuộng. Ấn Độ và Việt Nam là những thị trường chiến lược ưu tiên trong kế hoạch mở rộng của Škoda tại khu vực ASEAN. Ngoài ra, các thị trường này còn giúp tận dụng năng lực bán hàng hiện có tại Úc và New Zealand.