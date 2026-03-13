VinFast VF 9: Tiện nghi “hạng nhất”, vận hành ăn đứt xe xăng nhưng “nuôi” chỉ 0 đồng

Mẫu xe hội tụ tiện nghi, công nghệ và vận hành

Đối với những người bận rộn, thời gian trên xe là khoảng lặng hiếm hoi để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. VF 9 được thiết kế để biến hành trình di chuyển của chủ nhân thành trải nghiệm thư thái đúng nghĩa.

Ngay khi bước vào khoang nội thất, người dùng có thể cảm nhận rõ sự bề thế của một mẫu SUV full-size với chiều dài cơ sở lớn, mang lại không gian rộng rãi cho cả ba hàng ghế. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở hàng ghế thứ hai - “ghế cơ trưởng” lấy cảm hứng thiết kế từ hạng ghế thương gia trên máy bay.

“Những chiếc xe 5 tỷ đồng trước đây chúng tôi từng đi, hàng ghế sau khá cứng và không có massage. VF 9 thì ngược lại, ghế rất êm, massage cực kỳ thư giãn”, vợ chồng anh Khánh, Thạc sĩ Công nghệ trở về từ Nhật Bản, cho biết khi trải nghiệm VF 9 trên một chuyến đi dài.

Trải nghiệm “hạng nhất” tiếp tục được nâng tầm với sự hỗ trợ 24/7 của trợ lý ảo VinFast. Hệ thống có thể hiểu tiếng Việt đa vùng miền và điều khiển gần như toàn bộ tính năng trong xe bằng giọng nói: từ điều hòa ba vùng độc lập, hệ thống lọc bụi mịn Combi 1.0 đến các dịch vụ giải trí. Với những người bận rộn, việc ra lệnh bằng giọng nói cho phép tập trung vào công việc mà vẫn tận hưởng trọn vẹn tiện nghi.

Mặt khác, anh Khánh đánh giá cao khả năng vận hành của mẫu E-SUV Việt. VF 9 sở hữu công suất lên tới 402 mã lực và mô-men xoắn 620 Nm, đi kèm hệ dẫn động 2 cầu toàn thời gian. Sức mạnh này cho phép chiếc SUV full-size tăng tốc dứt khoát nhưng vẫn giữ được sự êm ái nhờ hệ thống treo khí nén và các tay đòn nhôm cao cấp.

“Cảm giác lái của chiếc xe này ăn đứt nhiều mẫu xe chủ tịch khác”, anh Đăng Quỳnh, CEO và founder của Vitamin Network – người đồng hành cùng vợ chồng anh Khánh - nhận xét.

Sự bền bỉ của VF 9 cũng đã được kiểm chứng qua những hành trình dài. Chủ kênh Thích Xe sau chuyến đi hơn 800 km/ngày ghi nhận hiệu suất ổn định của hệ thống đèn cũng như khả năng tối ưu năng lượng khi duy trì tốc độ cao trên cao tốc. Với quãng đường lên tới hơn 600 km sau mỗi lần sạc đầy, VF 9 đáp ứng tốt các chuyến công tác liên tỉnh của giới doanh nhân.

0 đồng tiền sạc, 0 đồng trả trước đi kèm nhiều đặc quyền

Đáng chú ý, người dùng Việt đang có cơ hội tiếp cận mẫu xe tiện nghi, mạnh mẽ vượt phân khúc này dễ hơn bao giờ hết. Hiện tại, mẫu E-SUV này có giá niêm yết 1,499 tỷ đồng cho bản Eco và 1,699 tỷ đồng cho bản Plus. Nhờ chương trình ưu đãi “Mãnh liệt vì tương lai xanh”, khách hàng được hỗ trợ trực tiếp 10% giá bán. Mới đây, VinFast cũng vừa công bố chính sách hỗ trợ “Thu xăng - Đổi điện”, ưu đãi thêm 3% cho chủ xe xăng chuyển sang xe điện, áp dụng tới 31/3/2026. Tổng giá trị ưu đãi cho VF 9 bởi thế lên tới 195-220 triệu đồng.

Chưa kể, xe điện đang được miễn 100% lệ phí trước bạ nên giá lăn bánh của VF 9 chỉ từ 1,3 tỷ đồng, thấp hơn nhiều mẫu D-SUV chạy xăng.

Với những khách hàng muốn tối ưu dòng tiền để tập trung cho đầu tư, kinh doanh, VinFast còn đưa ra phương án mua xe trả góp với 0 đồng vốn ban đầu, đồng thời hỗ trợ lãi suất cố định chỉ 5%/năm trong 3 năm đầu (thay thế ưu đãi 10%). Chính sách này giúp người mua chủ động kế hoạch tài chính và giảm thiểu rủi ro trước biến động lãi suất.

Đáng chú ý, đặc quyền miễn phí sạc tại hệ thống trạm V-Green đến 10/2/2029 giúp chủ xe điện tiết kiệm cả trăm triệu đồng chi phí nhiên liệu mỗi năm so với xe xăng, nhất là trong bối cảnh giá xăng liên tục biến động mạnh hiện nay.

Song song đó là hệ thống xưởng dịch vụ rộng khắp cùng các tiện ích “may đo” cho chủ xe VF 9 như cứu hộ miễn phí 24/7, giao nhận xe tận nhà, cam kết minh bạch và đúng hẹn về thời gian sửa chữa xe… Những dịch vụ này giúp người bận rộn tiết kiệm thời gian và yên tâm trong quá trình sử dụng.

Từ loạt lợi thế kinh tế, theo nhiều doanh nhân, VF 9 không đơn thuần là một phương tiện di chuyển, mà còn là khoản đầu tư thông minh cho người cần một chiếc xe đẳng cấp nhưng vẫn tối ưu được chi phí.

PV