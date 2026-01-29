Chỉ còn hôm nay: Cơ hội cuối sở hữu VinFast Evo với bộ “combo” ưu đãi dày tay cho tài xế công nghệ

Trả góp 0 đồng nhận xe máy điện đổi pin linh hoạt, đa dụng

Trong nhóm “Hội Xe Máy Điện VINFAST” trên mạng xã hội Facebook, VinFast Evo được nhiều người đánh giá là mẫu xe phù hợp với đông đảo tài xế dịch vụ nhờ mức giá dễ tiếp cận và chi phí vận hành thấp.

Anh Hoàng Minh Tuyên (Hà Nội), một thành viên trong nhóm và cũng là tài xế chạy xe công nghệ nhiều năm, cho biết sau khi nghiên cứu các thông số, anh nhận thấy Evo có thiết kế gọn gàng, trọng lượng nhẹ, dễ xoay trở khi đi trong đô thị đông đúc. Tầm hoạt động lên tới 165 km sau khi sạc đầy 2 pin cũng đáp ứng tốt nhu cầu chạy cuốc ngắn và trung bình, vốn chiếm phần lớn trong các chuyến xe công nghệ hiện nay. Đáng chú ý, mẫu Evo còn được áp dụng chính sách ưu đãi bổ sung, giảm thêm 1 triệu đồng cho khách hàng đặt cọc sớm (tới 29/1).

Bên cạnh đó, mẫu xe này cũng đang được áp dụng chính sách trả góp với 0 đồng vốn đối ứng và lãi suất ưu đãi. Theo anh Tuyên, rào cản lớn nhất của những người muốn chạy xe dịch vụ là vốn đầu tư ban đầu. Một chiếc xe máy xăng đủ bền bỉ để "cày cuốc" thường có giá từ 25 - 40 triệu đồng. Tuy nhiên, với chính sách trả góp của VinFast, tài xế hiện nay có thể sở hữu những mẫu xe điện hiện đại như Evo với mức chi phí ban đầu gần như bằng 0.

“Quan trọng nhất là tôi không phải vay nóng hay bỏ tiền lớn mua xe. Mỗi tháng trả góp nhẹ nhàng, trong khi tiền xăng không còn là gánh nặng”, anh Tuyên chia sẻ.

Mẫu xe Evo đang được niêm yết với mức giá từ 19,99 triệu đồng. Tuy nhiên, thời điểm cận Tết Nguyên đán, Evo và các dòng xe máy điện của VinFast đang nhận được ưu đãi giá 6% trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe). Cùng với ưu đãi cọc sớm, nhiều người dùng thừa nhận, mức giá lăn bánh của Evo đang vô cùng thân thiện.

Tiết kiệm hơn 22 triệu đồng sau 12 tháng

Trong bối cảnh giá xăng biến động liên tục, chi phí bảo dưỡng ngày một cao, thu nhập của nhiều tài xế chạy xe công nghệ bị bào mòn đáng kể. Vì vậy, việc lựa chọn một phương tiện tiết kiệm đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của những người hành nghề chạy xe dịch vụ.

Theo chia sẻ, trung bình mỗi ngày các tài xế dịch vụ di chuyển từ 120–150 km, tương đương 3.500–5.000 km mỗi tháng. Với xe xăng truyền thống, ngoài chi phí nhiên liệu, các tài xế còn phải chi các khoản tiền bảo dưỡng định kỳ như thay dầu, bugi, lọc gió, sửa chữa vặt.

“Tính ra mỗi năm tôi mất khoảng từ 25-27 triệu đồng chỉ cho xăng và bảo dưỡng. Có tháng chạy nhiều mà tiền để lại chẳng được bao nhiêu” anh Trần Văn Sang, tài xế công nghệ tại Hà Nội nói.

Sự xuất hiện của Evo đã giải đáp được những băn khoăn này, với việc khách hàng được miễn phí 6 tháng đổi pin (hoặc 12 tháng với tài xế Xanh SM), anh Sang sẽ có thể thoải mái vận doanh với chi phí 0 đồng trong một thời gian dài, đủ để tích lũy được một khoản tài chính không nhỏ cho cuộc sống hằng ngày. Anh cũng cho biết, chi phí bảo dưỡng của xe điện là không đáng kể, chỉ bằng 1/4 so với xe xăng, do đó, tính tổng chi phí 1 năm anh sẽ tiết kiệm được khoảng 22 triệu đồng.

Bên cạnh đó, mô hình đổi pin mang lại sự ổn định trong quá trình vận hành. Khi hết pin, tài xế chỉ cần ghé trạm đổi pin trong vài phút. Thao tác tại tủ đổi pin được nhiều reviewer đánh giá “nhanh hơn cả đổ xăng” giúp đảm bảo không gián đoạn công việc của các tài xế.

“Chính sự ổn định này giúp tôi duy trì thu nhập đều đặn mỗi ngày, giảm thời gian “chết” khi vận doanh - yếu tố quan trọng hơn cả khi làm nghề chạy dịch vụ”, tài xế Trần Văn Sang bày tỏ.

VinFast Evo đã giúp các tài xế công nghệ giải quyết hai bài toán: vốn ban đầu và chi phí vận hành. Đáng chú ý, ưu đãi đặt cọc sớm áp dụng đến hết ngày 29/1. Đây là cơ hội cuối để khách hàng sở hữu Evo theo bộ “combo” ưu đãi đầy đủ và tối ưu.