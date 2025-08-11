“Đổi xăng lấy điện” gây bão tại TP.HCM, có khách hàng chốt tới 12 xe máy VinFast

Cuối tuần 9-10/8, không khí sôi động của chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” tiếp tục lan tỏa tại TP.HCM và Thanh Hóa.

Ngay từ ngày đầu, hàng nghìn khách hàng đã có dịp khám phá và lái thử dải sản phẩm xe máy điện mới nhất của VinFast, đồng thời nhận tư vấn chuyên sâu từ các nhân viên bán hàng. Nhiều người đã quyết định đổi xe máy xăng cũ lấy xe máy điện mới để tận dụng các ưu đãi hấp dẫn, đón đầu làn sóng chuyển đổi xanh.

Tại điểm cầu TP.HCM, sự kiện được tổ chức trong khuôn viên trung tâm thương mại Go! An Lạc, thu hút lượng khách hàng đa dạng, từ nhân viên văn phòng, sinh viên đến các hộ gia đình. Các gian hàng luôn là nơi đông người dân lui tới tìm hiểu về các mẫu xe và quy trình chuyển đổi. Các mẫu xe thu hút sự chú ý của khách hàng có thể kể đến VinFast Motio, Evo Neo, Feliz Neo, Vento Neo... và đặc biệt là Evo Grand - mẫu xe mới siêu hot mới được VinFast trình làng.

Ông Nguyễn Thanh Văn, sống tại TP.HCM, có mặt tại sự kiện từ rất sớm để tìm hiểu và đặt cọc VinFast Evo Grand. “Tôi mong chờ sự kiện này lâu lắm rồi, nhưng hôm nay sự kiện tổ chức gần nhà mới có thể tham gia”, vị khách hàng hào hứng.

Ông Văn khẳng định, về xe điện, ông chỉ tin tưởng VinFast. Gia đình ông hiện đã sở hữu 1 chiếc xe máy điện Klara đời 2019 và 1 chiếc ô tô điện VF 3. “Hôm nay tôi đặt cọc Evo Grand, và sẽ còn quay lại mua thêm vài chiếc nữa cho gia đình sử dụng. Tôi mua xe VinFast vì 3 lý do: Xe của Việt Nam, chất lượng cao và uy tín”, ông Văn phân tích.

Nói về chiếc VinFast Klara đời 2019, ông Nguyễn Thanh Văn cho biết, sau 6 năm sử dụng, chiếc xe vẫn vận hành ổn định, chưa gặp vấn đề nào đáng kể. Ông đánh giá VinFast Evo Grand sở hữu thiết kế hài hòa, đẹp mắt, giá bán từ 21 triệu đồng hoàn toàn hợp lý. Xe có 2 pin và tầm vận hành dài (262 km/lần sạc) nên thuận tiện để ông và gia đình di chuyển và sạc pin.

Cũng như ông Văn, anh Lý Bửu Sơn đến sự kiện để đổi chiếc Honda Lead đời 2016 sang VinFast Feliz Neo cho ba của anh sử dụng. “Tôi đã lái thử và thấy xe máy điện vận hành nhẹ nhàng, êm và tiết kiệm. Với chiếc Honda Lead đời 2016 của tôi, các bạn báo chỉ cần bù thêm 7,5 triệu đồng là nhận xe VinFast Feliz Neo mới. Tôi thấy khoản chi phí này hợp lý nên quyết định đổi”, anh Sơn kể.

Theo anh, sự kiện “Đổi xăng lấy điện” của VinFast rất ý nghĩa khi giúp ngày càng nhiều người dân có cơ hội chuyển đổi xanh.

Ông Nguyễn Thanh Văn và anh Lý Bửu Sơn là 2 trong rất nhiều khách hàng trở thành chủ nhân xe máy điện VinFast tại sự kiện “Đổi xăng lấy điện” ở TP.HCM trong hai ngày cuối tuần 9-10/8.

Anh Lê Văn Đạt, chủ đầu tư đại lý VinFast Công Nghệ Xanh, cho biết, ngoài những đơn hàng trực tiếp tại sự kiện, đại lý còn nhận đơn đặt hàng 12 chiếc VinFast Evo Lite của một khách hàng cá nhân ở Đà Nẵng ngay trong buổi sáng 9/8.

Đã tham gia nhiều sự kiện “Đổi xăng lấy điện” trên địa bàn TP.HCM, anh Đạt cho rằng, “Đổi xăng lấy điện” là một sự kiện hiệu quả, giúp khách hàng giảm bớt gánh nặng tài chính khi có thể bán lại xe máy xăng cũ, đồng thời rút gọn thời gian làm thủ tục mua bán. Thay vì phải ra ngoài tìm đại lý thu mua xe, sau đó làm công chứng, làm giấy tờ nhiều bước, thì giờ các đại lý VinFast có thể thay khách hàng làm điều đó. Kể từ khi chuỗi sự kiện diễn ra, anh Đạt nhận thấy lượng khách hàng quan tâm đến xe máy điện ngày một tăng mạnh.

“Trung bình ở mỗi sự kiện như vậy, đại lý bán được hơn 100 xe. Gần đây, đại lý của tôi đạt đỉnh điểm gần 200 đơn hàng chỉ trong 1 sự kiện, bao gồm gần 100 đơn đặt cọc Evo Grand”, anh Đạt cho hay.

Hiện tại, các mẫu xe máy điện VinFast càng trở nên dễ tiếp cận hơn nhờ chương trình ưu đãi “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3. Sau khi áp dụng ưu đãi, giá của VinFast Motio chỉ từ 12 triệu đồng, các dòng Evo chỉ từ 14,4 triệu đồng, trong khi mẫu cao cấp nhất Theon S cũng chỉ còn 56,9 triệu đồng, giá tốt hơn hẳn các mẫu xe có trang bị và tính năng tương đương. Bên cạnh đó là hàng loạt chương trình ưu đãi tại sự kiện như hỗ trợ lên tới 1 triệu đồng khi đổi xe máy xăng cũ sang xe máy điện mới, hỗ trợ trả góp, cùng các phần quà hấp dẫn từ đại lý phân phối.

“Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” là sự kiện tổ chức hàng tuần tại nhiều tỉnh, thành phố, giúp người dân dễ dàng chuyển đổi sang các loại phương tiện văn minh, tiết kiệm, nhiều tiện ích và bền vững với môi trường.

Ngày 9-10/8, chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” diễn ra đồng thời tại TTTM Go! An Lạc, Số 1231 Quốc lộ 1A, Khu phố 5 (TP.HCM) và Quảng trường Nhà hát Lam Sơn, Số 22 Phan Chu Trinh (Thanh Hóa)

PV