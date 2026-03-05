Khởi đầu năm mới Bính Ngọ 2026, các dòng xe của Mitsubishi Motors Việt Nam đang có những ưu đãi hấp dẫn tặng khách hàng

1. Destinator

Mẫu SUV 7 chỗ tiếp tục được áp dụng mức ưu đãi riêng cùng quà tặng đặc biệt cho cả hai phiên bản Premium và Ultimate, bao gồm: Gói ưu đãi tài chính (giá trị quy đổi tương đương 35 triệu đồng) Quà tặng kèm đặc biệt: Bộ chữ “Destinator” trị giá 2 triệu đồng

2. Xpander và Xpander Cross

Xpander phiên bản MT 2026 với diện mạo crossover mới, tương tự các phiên bản cao và nhiều nâng cấp tiện nghi vừa được giới thiệu đầu tháng 3. Chương trình ưu đãi đặc biệt: Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 57 triệu VNĐ)

Khách hàng sở hữu mới Xpander phiên bản AT cũng nhận ưu đãi 100% lệ phí trước bạ và quà tặng phiếu nhiên liệu, tổng giá trị ưu đãi tương đương 75 triệu đồng

Xpander Premium và Xpander Cross duy trì hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ cùng quà tặng phiếu nhiên liệu, tổng giá trị ưu đãi lên đến 55 triệu đồng.

3. Xforce

Hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản, đồng thời tặng thêm phiếu nhiên liệu (có giá trị quy đổi lên đến 21 triệu đồng tùy theo phiên bản).

4. Attrage

Ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản, kèm theo phiếu nhiên liệu trị giá 8 triệu đồng cùng quà tặng đặc biệt anten vây cá hoặc camera lùi tùy phiên bản lựa chọn. Tổng mức ưu đãi lên tới 58,5 triệu đồng.

5. All-New Triton

Ưu đãi lên tới 76 triệu đồng cho tất cả các khách hàng mua xe, bao gồm 100% LPTB và tặng kèm phiếu nhiên liệu trị giá lên đến 20 triệu đồng tùy phiên bản.

Chi tiết CTKM tháng 3/2026 vui lòng xem tại: link



PV