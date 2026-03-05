Škoda khánh thành xưởng lắp ráp hệ thống pin mới, trở thành nhà sản xuất hệ thống pin BEV lớn nhất Tập đoàn Volkswagen

Đồng thời, nhà máy chính của Škoda hiện là cơ sở đầu tiên của Tập đoàn Volkswagen tại châu Âu sản xuất hệ thống pin cell-to-pack cho các mẫu xe điện sản lượng lớn. Với công suất hơn 1.100 bộ pin cell-to-pack mỗi ngày và tối đa 335.000 bộ mỗi năm, nhà máy sẽ đẩy nhanh quá trình triển khai công nghệ mới, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Công nghệ Xuất sắc về Pin của Tập đoàn Volkswagen.

Sự kiện hôm nay củng cố vai trò của Škoda với tư cách nhà sản xuất linh kiện trong Brand Group Core, đồng thời nâng cao vị thế của Cộng hòa Séc như một trung tâm sản xuất ô tô tại châu Âu, với Škoda là động lực cốt lõi của điện hóa khu vực. Buổi lễ có sự tham dự của Thủ tướng Andrej Babiš, Bộ trưởng Công Thương Karel Havlíček, Chủ tịch Hội đồng Giám sát Škoda, Thành viên Ban Điều hành Tập đoàn Volkswagen kiêm CEO thương hiệu Volkswagen Thomas Schäfer cùng các thành viên Hội đồng Quản trị Škoda Auto.

Thomas Schäfer nhấn mạnh:

"Với khoản đầu tư này, Škoda trở thành nhà sản xuất hệ thống pin BEV lớn nhất trong Tập đoàn Volkswagen và là trụ cột trung tâm trong chiến lược điện hóa của chúng tôi. Nhà máy tại Mladá Boleslav vận hành ở quy mô công nghiệp thực thụ và củng cố chuỗi giá trị pin châu Âu. Năng lực chuyên môn, hiệu suất và tinh thần đặc trưng của Škoda khiến hãng trở thành động lực quan trọng trong quá trình chuyển đổi của Brand Group Core."

Klaus Zellmer, CEO Škoda Auto, chia sẻ:

"Đây là cột mốc lớn của Škoda Auto trong cam kết khử carbon toàn bộ chuỗi giá trị. Giảm phát thải không chỉ dừng lại ở chiếc xe, mà còn bao gồm nguồn cung, sản xuất và năng lượng sử dụng. Việc đưa vào vận hành dây chuyền lắp ráp hệ thống pin mới giúp chúng tôi nội địa hóa sản xuất pin ở quy mô lớn, củng cố chuỗi giá trị châu Âu bền vững và cạnh tranh hơn, đồng thời đưa xe điện đến gần hơn với khách hàng. Là thành viên Brand Group Core, chúng tôi tự hào đóng góp năng lực công nghiệp và chuyên môn cho liên minh các thương hiệu phổ thông định hình tương lai di chuyển bền vững. Chúng tôi biết ơn Tập đoàn Volkswagen đã tin tưởng giao nhiệm vụ cung ứng tới 335.000 hệ thống pin mỗi năm cho các hệ truyền động điện hóa trong toàn Tập đoàn. Song song đó, chúng tôi đang nhân đôi danh mục BEV của Škoda và chuyển đổi các cơ sở sang năng lượng xanh hơn, bao gồm chuyển đổi nhà máy điện trung tâm từ than sang sinh khối, giúp giảm khoảng 274.000 tấn CO₂ vào năm 2027. Việc phát triển năng lực sản xuất pin sản lượng lớn và tăng tốc điện hóa thể hiện trách nhiệm của chúng tôi đối với tương lai bền vững của Škoda Auto, Cộng hòa Séc và châu Âu."

Andreas Dick, Thành viên Hội đồng Quản trị phụ trách Sản xuất và Logistics, cho biết:

"Kể từ năm 2019, chúng tôi đã sản xuất khoảng 1,4 triệu hệ thống pin tại Mladá Boleslav. Việc khởi động sản xuất pin cell-to-pack tại đây là bước tiếp theo nhằm nội bộ hóa một phần quan trọng của quy trình sản xuất. Mức độ tự động hóa khoảng 84%, với 131 robot công nghiệp và chu kỳ 60 giây cho mỗi bộ pin, đảm bảo sản lượng cao hằng ngày với chất lượng ổn định. Chúng tôi góp phần đảm bảo nguồn cung hệ thống pin tiên tiến ‘sản xuất tại châu Âu’ cho các mẫu xe sản lượng lớn trong Brand Group Core. Đây là sự ghi nhận mạnh mẽ cho nỗ lực và chuyên môn của đội ngũ, đồng thời thể hiện cam kết dài hạn với Cộng hòa Séc như một trung tâm sản xuất ô tô của châu Âu."

Mladá Boleslav trở thành cơ sở đầu tiên của Tập đoàn Volkswagen tại châu Âu sản xuất hệ thống pin cell-to-pack

Với đợt mở rộng này, hãng xe Séc trở thành nhà sản xuất hệ thống pin BEV lớn nhất trong Tập đoàn Volkswagen và là động lực quan trọng thúc đẩy điện hóa tại châu Âu. Pin cell-to-pack sản xuất tại xưởng mới được thiết kế cho các mẫu BEV sản lượng lớn, nổi bật nhờ độ bền cao, quy trình sản xuất tinh gọn và hiệu quả chi phí.

Thông qua việc nội bộ hóa hoàn toàn quy trình cell-to-pack, sử dụng cell tiêu chuẩn hóa và áp dụng hóa học LFP, cùng nhiều giải pháp khác, Škoda đã giảm 30% chi phí sản phẩm pin so với pin MEB hiện tại.

Škoda sẽ sản xuất hơn 1.100 hệ thống pin cell-to-pack mỗi ngày và tối đa 335.000 bộ mỗi năm cho các mẫu xe Škoda cũng như xe của các thương hiệu khác trong Tập đoàn, trải rộng trên nhiều phân khúc. Trung tâm năng lực Pin (Center of Excellence Battery), đơn vị chịu trách nhiệm phát triển và công nghiệp hóa hệ thống pin trong khối Volkswagen Group Technology, đang phối hợp chặt chẽ với hãng xe Séc và các thương hiệu khác nhằm nội địa hóa chuỗi giá trị pin tại châu Âu, qua đó tăng cường khả năng kiểm soát của Tập đoàn Volkswagen đối với cấu phần chiến lược. Việc mở rộng này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của Škoda như một nhà sản xuất linh kiện chủ lực và đáng tin cậy trong Brand Group Core, đồng thời trong tương lai sẽ cho phép hãng đạt công suất lên tới 200.000 xe điện mỗi năm tại nhà máy chính.

