Feliz 2025 - Xe máy điện “đa-zi-năng” các gia đình và người đi làm

Đi phố, chở người, leo dốc: Feliz 2025 “cân” tất

Anh Đinh Văn Duy (Hà Nội), một người dùng Feliz 2025 cho biết, trước khi xuống tiền, anh quan tâm nhất đến khả năng vận hành của xe. Sau một thời gian sở hữu, mẫu xe máy điện nhà VinFast theo anh đã đáp ứng vượt quá mong đợi.

“Xe có hiệu năng cực kì ổn định, không hề bị ì hay cảm giác quá tải. Thiết thực nhất là mỗi khi phải leo dốc hầm, xe vẫn bon bon, ngay cả khi có người ngồi sau”, anh Duy chia sẻ.

Một điểm nhấn đáng chú ý là khả năng đạt tốc độ tối đa lên tới 70 km/h, thông số được xem là phù hợp với điều kiện giao thông tại các đô thị Việt Nam. Ở dải tốc độ này, người lái có thể chủ động nhập làn và duy trì nhịp di chuyển trên các tuyến trục chính, đường vành đai mà không bị “đuối” khi vượt, từ đó đảm bảo an toàn cho chủ xe.

“Tăng tốc mượt mà, không bị giật cục, không có cảm giác chòng chành, cảm giác lái rất đầm và vững chắc”, anh Duy cho biết.

Ngoài ra, hệ thống khung sườn chắc chắn kết hợp với giảm xóc được tinh chỉnh giúp xe giữ độ ổn định xuyên suốt quá trình di chuyển. “Tiết diện lốp đủ lớn để hạn chế các tình huống bị trượt bánh, rung lắc ghi-đông mỗi khi di chuyển qua những đoạn đường xấu. Khi đó, tôi vẫn có thể duy trì tốc độ ở ngưỡng 30 km/h mà không sợ ngã”, anh Duy bày tỏ.

Sạc đầy là đi cả tuần, chi phí siêu hấp dẫn

Một trong những lợi thế nổi bật của VinFast Feliz 2025 nằm ở cự ly di chuyển dài - yếu tố đã thuyết phục nhiều khách hàng, trong đó có anh Hoàng Bá Hiệp (Hà Nội). Theo anh, Feliz 2025 có thể đạt quãng đường lên tới hơn 260 km sau mỗi lần sạc đầy (khi lắp thêm pin phụ). Đây là con số đủ để đáp ứng nhu cầu đi lại liên tục trong nhiều ngày.

“Trước đây tôi đi xe xăng, chi phí cho nhiên liệu rất tốn kém. Từ khi chuyển sang xe điện, chi phí sạc tính ra chỉ bằng một phần nhỏ so với tiền xăng trước kia. Đi lại nhiều hơn nhưng tiền vận hành lại nhẹ nhàng hơn, đó là điều tôi thấy rõ nhất khi sử dụng Feliz 2025”, anh Hiệp chia sẻ.

Bên cạnh đó, VinFast Feliz 2025 cho phép người dùng linh hoạt cân đối giữa hiệu năng và thời lượng pin với những chế độ di chuyển khác nhau. “Xe có 2 chế độ lái, trong đó Eco là chế độ tiết kiệm pin. Với nhu cầu di chuyển trong đô thị, tôi thấy vậy đã là quá đủ”, anh Hiệp nói thêm.

Ngoài ra, với thiết kế 1 pin có thể tháo rời, Feliz 2025 cũng cho phép người dùng sạc pin ngay tại nhà, giúp việc sử dụng xe điện trở nên đơn giản và thuận tiện hơn.

“Trước đây khi sử dụng xe xăng, mỗi lúc đổ xăng là lại tốn công, tốn thời gian. Phải tranh thủ lúc sáng sớm trước khi đi làm, lúc đi làm về thì giờ cao điểm đông đúc, rất ngại. Nhưng đối với xe điện, tôi có thể thoải mái tối đi làm về cắm sạc, hôm sau đầy pin đi vài ngày”, anh Hiệp thích thú bày tỏ.

Ngoài những tiện lợi mang đến cho người dùng, Feliz 2025 cũng đang có mức giá sở hữu nhẹ nhàng nhờ ưu đãi 6% giá niêm yết trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”; hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá xe) với tất cả các dòng xe điện. Ngoài ra, khách hàng cũng sẽ được hưởng chính sách miễn phí sạc tại các trạm công cộng V-Green đến tháng 5/2027.

Tổng thể, ưu thế của VinFast Feliz 2025 không chỉ nằm ở những trang bị hay khả năng vận hành, mà còn ở khả năng đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu đời sống hằng ngày. Đó chính là yếu tố quan trọng nhất để một chiếc xe điện trở thành phương tiện gắn bó lâu dài với người dùng, từ đó thay thế các lựa chọn động cơ đốt trong và giúp khách hàng chuyển đổi xanh nhanh chóng hơn.

PV