VinFast Feliz II: Mẫu xe đổi pin đẹp từ trong ra ngoài, ưu đãi lớn cho khách hàng đặt cọc trước 15/3

Không mất tiền nhiên liệu, bảo dưỡng nhẹ gánh

Ngay sau khi VinFast công bố mở cổng đặt cọc cho dòng xe máy điện Feliz II, trên các diễn đàn xe điện, cộng đồng tài xế công nghệ đã xôn xao trước bảng tính chi phí “siêu tiết kiệm”. Anh Trần Mạnh, một tài xế gắn bó lâu năm với nghề chạy xe dịch vụ, tính toán, khi mua xe vào thời điểm này, anh sẽ nhận được nhiều ưu đãi và có thêm nhiều lựa chọn để tối ưu hóa thu nhập của mình hằng tháng.

“Tính sơ sơ, riêng khoản ưu đãi trực tiếp và lệ phí trước bạ đã đỡ được một khoản lớn. Với giới chạy xe dịch vụ như chúng tôi, tiết kiệm được đồng nào là lãi đồng đó”, anh Mạnh cho biết.

Ngoài mức hỗ trợ 6% và 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe), khách hàng đặt cọc sớm trước ngày 15/3/2026 còn được nhận thêm 1 triệu đồng. Nhờ đó, người mua có thể tiết kiệm khoản tiền không nhỏ chi phí lăn bánh ban đầu.

Ngoài ra, anh Mạnh cũng cho biết, chính sách miễn phí đổi pin trong dài hạn khiến anh thực sự tâm đắc. Theo công bố, VinFast miễn phí 20 lần đổi pin mỗi tháng (tương đương tối thiểu 800 km di chuyển) cho các khách hàng cá nhân đến giữa năm 2028. Trong khi đó, các tài xế vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform sẽ được miễn phí đổi pin không giới hạn trong thời gian trên.

“Với chi phí nhiên liệu hằng tháng bằng không, tính ra mỗi tháng tôi có thể bỏ túi thêm vài triệu đồng so với lúc chạy xe xăng”, anh Mạnh khẳng định.

Ngoài ra, những tài xế công nghệ như anh Mạnh còn tin tưởng vào tính kinh tế và độ bền bỉ đã trở thành đặc trưng của các mẫu xe máy điện. Anh Mạnh cho biết, trước đây, mức chi phí bảo dưỡng xe máy xăng có thể lên tới gần 5 triệu đồng/năm. Với xe điện, mức chi phí bảo dưỡng chỉ xoay quanh những hạng mục nhỏ như kiểm tra, siết lại phanh, ốc, kiểm tra hệ thống truyền động… với mức phí chỉ khoảng dưới 1,5 triệu đồng/năm.

Ngoại hình bắt mắt, đổi pin tiện lợi chỉ vài phút

Bên cạnh yếu tố kinh tế, Feliz II còn chinh phục người dùng bởi khả năng vận hành vượt trội và thiết kế thanh lịch, hiện đại. Thừa hưởng phong cách thiết kế tôn dáng người lái của dòng xe Feliz những năm qua, mẫu xe điện của VinFast được đánh giá cao về thẩm mỹ.

“Thiết kế của dòng xe Feliz đẹp, ngoại hình khác biệt so với phần còn lại. Em thích dòng xe này từ cái nhìn đầu tiên”, một chủ xe chia sẻ về dòng Feliz của VinFast.

Bên cạnh đó, thiết kế của Feliz II cũng được tối ưu cho mục đích đa dụng. Khoảng sáng gầm xe 134 mm giúp xe dễ dàng đi qua các gờ giảm tốc hay di chuyển trong thời tiết mưa ngập tại các đô thị. Trong khi đó, hệ thống giảm xóc được đánh giá đầm chắc, phù hợp với cường độ làm việc liên tục trên đường.

Về sức mạnh bên trong, xe cũng được trang bị khối động cơ điện công suất 3.000 W đặt ở trục bánh sau. Theo đại diện một chuỗi cửa hàng xe điện tại Hà Nội, sức mạnh động cơ của Feliz II hơn hẳn một số đối thủ xe máy điện cùng tầm giá, cho thấy năng lực vận hành tốt của mẫu xe này.

Một chi tiết quan trọng khác khiến giới tài xế “phải lòng” Feliz II là giải pháp đổi pin. Thay vì mất 6-8 tiếng để sạc đầy, người dùng chỉ mất vài phút tại trạm đổi pin để tiếp tục hành trình. Lựa chọn này phù hợp với nhu cầu của các tài xế dịch vụ hoặc những người phải di chuyển liên tục.

“Trạm pin tôi thấy lắp nhiều nơi trên phố, tại các cửa hàng lớn, đều ở những vị trí đắc địa, nên việc sử dụng xe chắc chắn sẽ rất tiện. Không cần xếp hàng đổ xăng như trước nữa”, anh Mạnh nhận định. Ngoài ra, với các mẫu xe đổi pin, người dùng vẫn có thể sử dụng các trạm sạc trong hệ thống V-Green và được miễn phí sạc pin đến 31/5/2027.

Nhờ chi phí vận hành thấp cùng hệ sinh thái đổi pin ngày càng mở rộng, Feliz II đang cho thấy là một mẫu xe điện “ngon - bổ - tiện lợi” cho người dùng Việt.

Khách hàng mua các mẫu xe máy điện VinFast từ nay tới hết tháng 3/2026 sẽ được tham dự chương trình “Nhân đôi lộc Tết - Mua xe trúng xe”, với cơ hội bốc thăm trúng thưởng 26 ô tô điện VF 3 và 1.000 xe máy điện Evo Grand. Tổng trị giá của chương trình lên tới hơn 30 tỷ đồng. Đặc biệt, vào hai ngày cuối tuần (7-8/3/2026), khách hàng sẽ có cơ hội trải nghiệm những mẫu xe máy điện mới nhất của VinFast tại chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” được tổ chức tại Lotte Mart Cộng Hòa (Phường Bảy Hiền, TP. Hồ Chí Minh). Không chỉ có vậy, khách hàng cũng có thể mang xe xăng tới sự kiện để được kiểm tra, định giá và tư vấn phương án đổi xe điện phù hợp với nhu cầu cũng như khả năng tài chính.

