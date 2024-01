Ford Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi Kỷ lục bán hàng năm 2023

Hành trình được tặng thưởng Huân Chương Lao Động Hạng Nhất

Ford Việt Nam vinh dự nhận Huân Chương Lao Động hạng Nhất từ chính phủ Việt Nam do Chủ Tịch Nước phê duyệt. Đây là sự ghi nhận lớn lao cho 28 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam của Ford, với nhiều thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, và các đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng địa phương. Phần thưởng này cũng là một minh chứng cho cam kết về đầu tư lâu dài của Ford tập trung vào phát triển con người, sản phẩm, hệ thống đại lý, các trải nghiệm khách hàng và hỗ trợ cộng đồng tại Việt Nam

Và cùng với vinh dự này, thành quả hoạt động trong năm 2023 còn là một dấu mốc đầy tự hào khi Ford Việt Nam nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế Hoạch và Đầu tư về việc đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Và cá nhân Tổng Giám đốc Ruchik Shah cũng được ghi nhận những đóng góp của mình với Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư”.

“Ford Việt Nam rất vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất từ Chính phủ Việt Nam. Với sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan ban ngành Chính phủ Việt Nam, và tỉnh Hải Dương, Đại sứ quán Hoa Kỳ, chúng tôi đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đưa ra thị trường những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và cả nước.” Ông Ruchik Shah, Tổng Giám Đốc Ford Việt Nam chia sẻ.

Thương Hiệu Tiên Phong Đổi Mới, Phát Triển

Năm 2023 đánh dấu kỷ lục bán hàng mới của Ford Việt Nam với hơn 38.300 xe bán ra, chiếm 10% thị phần. Ford tiếp tục dẫn đầu thị trường ở phân khúc xe bán tải với Ford Ranger chiếm 76% thị phần, dẫn đầu phân khúc SUV hạng trung với 65% thị phần và phân khúc xe thương mại hạng nhẹ với 62% thị phần.

Cùng với ưu tiên hàng đầu về nâng cao Chất lượng, Ford Việt Nam liên tục nâng cấp hệ thống đại lý của mình để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Hệ thống 43 đại lý trên toàn quốc đang tạo ra thêm hơn 5,000 việc làm. Ford ngày càng cải tiến trong việc mang lại một hành trình thuận tiện cho khách hàng từ việc lựa chọn, mua sắm đến sở hữu sản phẩm Ford. Một loạt các sáng kiến dịch vụ mới cũng được tích cực triển khai trong những năm qua như Đặt dịch vụ qua mạng, Nhận và giao xe tận nơi, FordPass…

Với niềm tin mà khách hàng Việt Nam dành cho Ford trong suốt 28 năm qua, Ford trở thành một trong những đơn vị có đóng góp lớn nhất vào ngân sách của tỉnh Hải Dương.

Bên cạnh những đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương, Ford Việt Nam nỗ lực giải quyết việc làm cho lao động địa phương, đặc biệt tại tỉnh Hải Dương. Hiện nay, tỉ trọng lao động Hải Dương chiếm 90% tại nhà máy, 20% nhân sự của công ty là lao động nữ.

Trong nhiều năm qua, Ford Việt Nam tích cực đóng góp cho các hoạt động trách nhiệm xã hội như trao học bổng, tạo sân chơi và thư viện cho trẻ em; hỗ trợ khẩn cấp trong đại dịch và thúc đẩy an toàn giao thông. Chương trình Hướng dẫn lái xe an toàn - Ford Driving Skills for Life mà chúng tôi duy trì thực hiện trong 16 năm qua đã đào tạo miễn phí cho hơn 17.000 lái xe trên toàn quốc.