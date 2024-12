Lốp không săm góp phần định hướng tương lai xanh

Phát thải CO2 từ ngành giao thông vận tải là một trong những nguyên nhân lớn, gây ra biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí trên toàn cầu. Theo thống kê, ngành giao thông vận tải đóng góp từ 20-30% tổng lượng khí nhà kính trên thế giới, với phần lớn phát thải bắt nguồn từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch như xe tải, ô tô, tàu biển và máy bay. Riêng các phương tiện đường bộ – gồm ô tô và xe tải – chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng lượng phát thải CO2, do đây đều là phương tiện chủ lực trong vận chuyển hàng hóa và con người trên toàn thế giới.

Việc giảm phát thải CO2 từ ngành giao thông trở nên cấp bách hơn bao giờ hết, đặc biệt khi ngày càng có nhiều quốc gia và doanh nghiệp cam kết tiến tới mục tiêu trung hòa carbon. Trong bối cảnh đó, nhu cầu tìm kiếm các giải pháp thay thế xanh, hiệu quả và bền vững cho các phương tiện vận tải đường bộ trở nên ngày càng quan trọng.

Bridgestone cung cấp lốp không săm cho xe tải Hino Euro5

Cùng mục tiêu giảm thiểu phát thải và tối ưu hóa hiệu suất, Bridgestone đã được chọn là nhà cung cấp chính hãng (OE Fitment) cho nhiều mẫu Euro 5 của HINO (phân khúc xe tải cao cấp), với vai trò tiên phong trong việc sử dụng lốp không săm cho các model Euro 5 series 500.

Ngoài ra, khi thử nghiệm trên nhiều địa hình và điều kiện đường sá khác nhau tại nhiều nước như Malaysia, Úc, Ấn Độ, Việt Nam, dòng lốp này còn chứng minh tuổi thọ cao hơn từ 9% đến 23% so với phiên bản cũ, giúp các doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành.

Các thiết kế của dòng lốp không săm từ Bridgestone đều giúp giảm chi phí nhiên liệu và tối ưu hóa hiệu suất cho các doanh nghiệp vận tải, đặc biệt là các đội xe chở hàng hóa. Với thiết kế lốp không có săm, yếm nên không có ma sát giữa săm và lốp, lốp được giữ mát hơn nhờ giảm phát sinh nhiệt, nhờ đó tăng đáng kể tuổi thọ của lốp. Với lực cản lăn thấp, lốp R156 cũng giúp giảm lượng phát thải CO2, phù hợp với xu hướng vận tải bền vững.

Hiện nay, lốp không săm hiện đang được xem là giải pháp tối ưu cho xe tải nhờ các lợi ích vượt trội về an toàn, hiệu suất và tiết kiệm chi phí so với lốp có săm. Khả năng duy trì áp suất khí ngay cả khi lốp bị đâm thủng giúp giảm nguy cơ nổ lốp, tăng cường tính an toàn cho các phương tiện vận tải. Đồng thời, với thiết kế tối ưu hóa trọng lượng lốp và các bộ phận đi kèm cùng lực cản lăn thấp không chỉ tiết kiệm nhiên liệu mà còn giảm thiểu các chi phí bảo trì, sửa chữa. Những ưu điểm này đều giúp lốp không săm trở thành xu hướng chủ đạo, hỗ trợ các doanh nghiệp vận tải hướng tới mục tiêu giao thông xanh và phát triển bền vững.

Ông Naoki Inutsuka, Tổng giám đốc Bridgestone Việt Nam, cho biết thêm: “Sự hợp tác này không chỉ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc 'không săm hóa' phân khúc cho xe tải hàng tổng hợp trong kỷ nguyên giao thông đường cao tốc sắp tới mà còn cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp tại Việt Nam trong hành trình phát triển bền vững, tiếp tục phục vụ xã hội với chất lượng vượt trội.”

Không chỉ mang đến sản phẩm chất lượng, với triết lý khách hàng làm trung tâm, Bridgestone còn triển khai mô hình TCO (Total Cost of Ownership) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vận tải trong việc kiểm soát và tối ưu hóa chi phí vận hành thông qua giải pháp lốp phù hợp. Với mô hình TCO, các doanh nghiệp có thể đánh giá chi phí tổng thể khi đầu tư vào các giải pháp lốp khác nhau, bao gồm các chi phí trực tiếp như mua sắm, bảo trì, và chi phí nhiên liệu, cũng như các chi phí chìm như thời gian dừng xe để sửa chữa. Mô hình này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí, cắt giảm các khoản chi không cần thiết, từ đó lập kế hoạch tài chính hiệu quả và đảm bảo lợi ích kinh tế dài hạn.

Định hướng phát triển bền vững của Hino và Bridgestone tại Việt Nam

Sự hợp tác giữa Bridgestone và Hino, hai thương hiệu hàng đầu trong ngành giao thông vận tải, đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn phát thải Euro 5. Có hiệu lực từ ngày 1/1/2022, tiêu chuẩn này đưa ra những quy định nghiêm ngặt nhằm giảm thiểu phát thải và tác động tiêu cực đến môi trường.

Mối quan hệ hợp tác này không chỉ thể hiện cam kết mạnh mẽ của Hino Motors Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển bền vững của công ty, cũng như của ngành vận tải Việt Nam. Xe tải Hino Euro 5 mới hứa hẹn sẽ trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy cho các tài xế trên hành trình tiến vào tương lai xanh.

Sự hợp tác là một trong những hành động hiện thực hóa cam kết E8 từ Bridgestone, bao gồm

Efficiency (Hiệu quả): Tối ưu hóa hiệu suất lốp qua các cải tiến tiên tiến trong lĩnh vực di chuyển, đảm bảo tiết kiệm nhiên liệu vì bảo vệ lốp suốt quãng đường, lốp có độ bền, và giảm thời gian ngừng hoạt động vì bảo trì trên đường.

Ecology (Sinh thái): Cam kết mọi chuyển động đều hướng đến việc bảo vệ môi trường, trong đó, lốp có lực cản lăn thấp giúp giảm CO2 để hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050

Economy (Kinh tế): Cam kết tiết kiệm chi phí cho khách hàng trong thế giới của sự chuyển động, bao gồm tiết kiệm nhiên liệu và chi phí cho khách hàng (các doanh nghiệp vận tải cao cấp)

Ease (An tâm): Cam kết mang lại sự thoải mái và an tâm cho mọi chuyển động trong cuộc sống qua việc đảm bảo sự an toàn, chất lượng, dịch vụ hậu mãi, bảo hành Kim Cương (theo các điều kiện và điều khoản của chương trình).

Lốp không săm đang mở ra một hướng đi mới cho ngành vận tải, góp phần hiện thực hóa mục tiêu giao thông bền vững. Với những lợi ích vượt trội như giảm khí thải CO2, tiết kiệm nhiên liệu và tối ưu chi phí vận hành, đây chính là giải pháp tiên phong để xây dựng một tương lai xanh. Sự hợp tác giữa Bridgestone và Hino Euro 5 không chỉ khẳng định cam kết về chất lượng mà còn đặt nền tảng cho ngành vận tải Việt Nam trên hành trình hướng tới phát triển bền vững.