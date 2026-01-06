Ford Việt Nam và hệ thống đại lý triển khai chương trình ưu đãi tháng 1 lên đến 100% lệ phí trước bạ và nhiều quà tặng hấp dẫn

Năm Mới Bứt Phá Cùng Ford Tiến Xa Với Ưu Đãi Lên Đến 100% Lệ Phí Trước Bạ

Từ ngày 1/1 đến 31/1/2026, tất cả các khách hàng sau khi hoàn tất thủ tục mua xe Ford với mã số VIN định danh sản xuất năm 2025 sẽ nhận được mức hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 100% cùng nhiều phần quà hấp dẫn theo từng dòng xe.

Theo đó, đối với dòng xe Ford Ranger phiên bản Stormtrak, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi kép bao gồm 100% lệ phí trước bạ và 1 năm bảo hiểm vật chất, tổng trị giá lên đến 77 triệu đồng hoặc hỗ trợ tiền mặt hơn 75 triệu đồng. Các phiên bản Ranger Wildtrak, Raptor và Ranger XLS được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, trong khi phiên bản Ranger XL nhận mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Đối với dòng xe Ford Everest, khách hàng lựa chọn phiên bản Titanium 4X4 sẽ được nhận gói quà tặng gồm 2 năm bảo hiểm vật chất và 1 camera hành trình Mozhu S3, với tổng trị giá lên đến 34 triệu đồng, hoặc lựa chọn hỗ trợ tiền mặt 25 triệu đồng. Phiên bản Everest Titanium 4X2 được áp dụng gói quà tặng tương tự với tổng trị giá lên đến 30 triệu đồng, hoặc hỗ trợ tiền mặt 20 triệu đồng. Riêng các phiên bản Everest Ambient, Sport và Sport Special Edition, khách hàng sẽ được tặng 1 năm Bảo hiểm vật chất trị giá lên đến 13 triệu đồng hoặc hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng.

Các phiên bản Ford Transit Trend và Transit Premium 16 chỗ đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, góp phần tối ưu chi phí đầu tư cho khách hàng kinh doanh vận tải trong dịp đầu năm.

Khoản hỗ trợ lệ phí trước bạ trong chương trình được đóng góp bởi Ford Việt Nam và hệ thống đại lý, căn cứ theo mức lệ phí trước bạ 6% đối với xe bán tải và 2% đối với xe du lịch, áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Xem thông tin chi tiết về chương trình “Năm Mới Bứt Phá Cùng Ford Tiến Xa” tại: LINK

Trong 3 thập kỷ có mặt tại Việt Nam, Ford mang đến giá trị khác biệt cho khách hàng không chỉ từ các ưu đãi bán hàng, mà còn từ cam kết đặt khách hàng làm trung tâm thông qua hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ đồng bộ. Với mạng lưới 56 đại lý và chi nhánh ủy quyền trên toàn quốc, Ford hướng tới mang đến trải nghiệm sở hữu thuận tiện và nhất quán, từ khâu tư vấn, mua xe đến sử dụng lâu dài.

Ford Việt Nam triển khai nhiều dịch vụ hậu mãi theo tiêu chuẩn toàn cầu như bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km, bảo dưỡng nhanh trong 60 phút, sửa chữa lưu động, nhận và giao xe tận nơi, cùng các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng. Đồng thời, ứng dụng Ford giúp khách hàng dễ dàng quản lý phương tiện, đặt lịch dịch vụ và theo dõi tình trạng xe, góp phần tạo nên trải nghiệm sở hữu liền mạch trong kỷ nguyên số.

Thông qua các chương trình ưu đãi thiết thực và hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, Ford Việt Nam hướng đến việc đồng hành cùng khách hàng không chỉ tại thời điểm mua xe, mà xuyên suốt mọi hành trình sử dụng để mỗi trải nghiệm cùng Ford đều an tâm, thuận tiện và trọn vẹn.