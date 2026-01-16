Geely Việt Nam triển khai chương trình 'May mắn cùng Geely | Mua xe - Trúng xe' và hoàn thiện mạng lưới gần 50 đại lý toàn quốc

Chương trình được thiết kế nhằm mang đến thêm niềm vui và may mắn cho khách hàng trong thời điểm chuyển giao năm mới 2025 - 2026. Khi mua các mẫu xe Geely gồm Coolray, EX5 và Monjaro trong thời gian khuyến mại từ nay đến hết 31/12/2025, khách hàng sẽ nhận 01 mã dự thưởng là số VIN của chiếc xe đã mua. Phiên quay số sẽ được tổ chức vào ngày 05/01/2026 và livestream trực tiếp trên Fanpage chính thức của Geely Việt Nam. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 06/01/2026. Tất cả phần thưởng sẽ được gửi đến tay khách hàng trong vòng 45 ngày kể từ thời điểm công bố kết quả.

Giải thưởng hấp dẫn dành cho khách hàng tham gia:

01 giải đặc biệt: một xe Geely Coolray Flagship trị giá 599 triệu.

03 giải nhất: một năm bảo hiểm vật chất xe trị giá 1% xe.

05 giải nhì: Voucher VETC trị giá 2 triệu.

10 giải ba: 03 năm cứu hộ miễn phí trị giá 600,000 VND

Điều kiện và điều khoản áp dụng. Chi tiết xem cụ thể tại website: www.geely.vn Các giải thưởng không được quy đổi ra tiền mặt.

Song song với chương trình “Mua xe – Trúng xe”, Geely Việt Nam vẫn duy trì loạt ưu đãi lớn dành cho khách hàng trong tháng 12/2025. Với mẫu Geely Coolray, khách hàng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và tặng 01 năm bảo hiểm vật chất, giúp giảm đáng kể chi phí lăn bánh. Đối với mẫu Geely EX5, mức ưu đãi trực tiếp lên tới 42 triệu đồng, đồng thời khách hàng được tặng trụ sạc tại nhà công suất 7kWh, miễn phí công lắp đặt tiêu chuẩn và 01 bộ sạc cầm tay, nhằm tối ưu trải nghiệm sử dụng xe điện ngay từ khi nhận xe. Mẫu Geely Monjaro tiếp tục áp dụng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và quà tặng tiền mặt; riêng phiên bản Monjaro Premium có tổng ưu đãi lên đến 115 triệu đồng, được xem là mức hỗ trợ cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ D cuối năm.

Những ưu đãi này nằm trong chiến lược của Geely Việt Nam nhằm giúp khách hàng dễ tiếp cận hơn với các dòng xe công nghệ cao của hãng, đồng thời tối ưu chi phí sở hữu trong giai đoạn mua sắm cao điểm cuối năm. Không những thế, khách hàng còn có cơ hội nhận nhiều phần quà vô cùng hấp dẫn khi đến mua xe trực tiếp tại các đại lý của Geely.

Cùng thời điểm triển khai chương trình khuyến mại, Geely Việt Nam cũng đã hoàn thiện hệ thống gần 50 showroom và gần 100 điểm dịch vụ trên toàn quốc. Mạng lưới này được xây dựng theo tiêu chuẩn toàn cầu của Geely, kết hợp cùng hệ sinh thái dịch vụ di chuyển toàn diện từ Tasco Auto, giúp khách hàng tại mọi vùng miền có thể tiếp cận xe và dịch vụ hậu mãi một cách thuận tiện, đồng bộ và an tâm. Geely khẳng định cam kết đưa đến thị trường Việt Nam những sản phẩm công nghệ cao, hiện đại và được phát triển dựa trên DNA an toàn – giá trị cốt lõi làm nên danh tiếng toàn cầu của thương hiệu.

Giá bán niêm yết của các mẫu xe Geely tại Việt Nam: