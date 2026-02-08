Hãng Skoda Auto vượt mốc một triệu xe được sản xuất

Ông Andreas Dick, Ủy viên Hội đồng quản trị phụ trách Sản xuất và Logistics của Škoda Auto, cho biết: “Việc mở rộng năng lực sản xuất của chúng tôi trong năm 2024 đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong năm qua. Lần đầu tiên sau sáu năm, chúng tôi đã vượt qua cột mốc 1.000.000 xe Škoda được sản xuất. Đây là một thành tựu to lớn và là minh chứng cho tinh thần đồng đội của đội ngũ sản xuất, những người đã làm việc chăm chỉ để đáp ứng nhu cầu về các mẫu xe của chúng tôi. Chúng tôi cũng đang đi đúng hướng tại các nhà máy quốc tế: việc bắt đầu sản xuất tại nhà máy mới ở Việt Nam, hợp tác với đối tác Thanh Công Group, góp phần tận dụng các lợi thế cộng hưởng ở Đông Nam Á. Tại Ấn Độ, mẫu SUV Kylaq mới được sản xuất tại địa phương của chúng tôi đã có một khởi đầu rất thành công, phần lớn nhờ vào những nỗ lực to lớn của các đồng nghiệp của chúng tôi tại đó.”

Sản lượng tại Cộng hòa Séc đã tăng ở cả ba nhà máy. Tại Mladá Boleslav, năm ngoái đã sản xuất 605.600 xe Škoda (+4,9%) – bao gồm các dòng xe Fabia, Scala, Octavia và Kamiq, cùng với các mẫu xe điện Enyaq, Enyaq Coupé và Elroq. Trên dây chuyền sản xuất tại Mladá Boleslav, các xe sử dụng động cơ đốt trong trên nền tảng MQB và xe điện trên nền tảng MEB được sản xuất song song trên cùng một dây chuyền, giúp tăng tính linh hoạt trong sản xuất và cho phép thích ứng nhanh chóng với nhu cầu thay đổi của khách hàng. Nhà máy ở Mladá Boleslav vẫn là nhà máy duy nhất trong Tập đoàn Volkswagen có tính linh hoạt như vậy trên một dây chuyền sản xuất. Sau khi bắt đầu sản xuất mẫu Elroq mới vào tháng 1 năm 2025, tính linh hoạt này đã cho phép sản xuất 112.500 chiếc Elroq vào cuối năm.

Nhà máy Mladá Boleslav cũng sản xuất hệ thống pin cho xe điện dựa trên công nghệ MEB. Năm ngoái, các nhân viên đã lắp ráp hơn 329.000 bộ phận tại đây, cả cho xe Škoda và các mẫu xe từ các thương hiệu khác thuộc Tập đoàn Volkswagen. Dây chuyền này cũng sản xuất 513.800 động cơ xăng EA 211 và 311.300 hộp số sàn MQ 200, cũng được cung cấp để sử dụng trong các loại xe khác thuộc Tập đoàn Volkswagen.

Tại Kvasiny, 301.500 xe Škoda đã được sản xuất (năm 2024: 248.000). Nhà máy lắp ráp các dòng xe Škoda Octavia, Karoq và Kodiaq. Do nhu cầu cao trên toàn thế giới đối với mẫu SUV Kodiaq, việc sản xuất mẫu xe này đã được mở rộng sang dây chuyền thứ hai. Kodiaq cũng trở thành chiếc xe thứ một triệu được sản xuất vào năm ngoái: chiếc xe đánh dấu cột mốc này là phiên bản Sportline với động cơ xăng 2.0 lít. Ngoài ra, nhà máy Kvasiny cũng sản xuất 40.200 xe SEAT, góp phần lập kỷ lục sản lượng chung.

Nhà máy ở Vrchlabí đã sản xuất tổng cộng 721.400 hộp số DSG bảy cấp (DQ 200). Hơn một nửa trong số này được sử dụng trong các mẫu xe của các thương hiệu khác thuộc Tập đoàn Volkswagen. Vào tháng Hai, nhà máy đã đạt mốc sản xuất hộp số thứ sáu triệu kể từ khi bắt đầu sản xuất vào năm 2012. Sản xuất quốc tế tại châu Âu và Trung Quốc Tại Slovakia, Škoda Superb được sản xuất tại nhà máy của Tập đoàn Volkswagen ở Bratislava, với sản lượng 69.500 xe (năm 2024: 54.500). Superb được sản xuất tại đây cùng với Volkswagen Passat. Trong Tập đoàn Volkswagen, Škoda chịu trách nhiệm phát triển cả hai mẫu xe. Tại Trung Quốc, danh mục xe của Škoda được sản xuất tại Changsha, Ningbo và Nanjing bao gồm Octavia, Kamiq, Kamiq GT, Karoq, Kodiaq, Kodiaq GT và Superb. Tổng sản lượng đạt 12.100 xe (năm 2024: 12.500). Tại Ukraine, 1.200 xe SUV Karoq được sản xuất tại Solomonovo từ các bộ phận lắp ráp bán thành phẩm (SKD).

Quốc tế hóa: Nhà máy mới tại Việt Nam và tăng trưởng tại Ấn Độ Một trọng tâm chính trong chiến lược quốc tế hóa của Škoda là thiết lập Ấn Độ như trụ cột vững chắc thứ hai bên ngoài thị trường nội địa châu Âu. Tại Ấn Độ, sản lượng đã tăng hơn gấp đôi lên 73.800 xe Škoda (năm 2024: 32.800). Ngoài ra, hơn 85.000 xe của Tập đoàn Volkswagen cũng được sản xuất cùng với xe Škoda. Một động lực chính là mẫu SUV Kylaq mới trong phân khúc xe dưới 4 mét phổ biến. Trung tâm hậu cần địa phương chuẩn bị các mẫu Slavia và Kushaq dưới dạng bộ linh kiện tháo rời hoàn toàn (CKD), được lắp ráp tại nhà máy mới khai trương ở Việt Nam. Tại nhà máy Pune, các mẫu Slavia, Kushaq và Kylaq được sản xuất, trong khi mẫu SUV Kodiaq được sản xuất trên dây chuyền tại Chhatrapati Sambhajinagar (trước đây là Aurangabad).