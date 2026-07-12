Hội chị em rủ nhau chốt cọc lên đời VinFast VF 2: Chi hơn 100 triệu đồng có ô tô không lo nắng mưa, đi phố đông vô tư

Xóa bỏ “cơn ác mộng” mang tên “lùi chuồng”

Là một người thường xuyên di chuyển trong nội đô, chị Minh Anh (Hà Nội) thừa nhận điều khiến chị ngần ngại nhất khi nghĩ đến chuyện mua ô tô không phải chi phí, mà là nỗi lo đỗ xe trong những con phố đông đúc.

“Đi xe máy quen rồi nên tôi khá sợ cảnh phải lùi chuồng hay ghép xe vào những chỗ chật. Những chiếc xe lớn khiến tôi thấy rất áp lực mỗi lần cầm lái”, chị chia sẻ.

Chính vì vậy, khi theo dõi những thông tin đầu tiên về mẫu minicar VinFast VF 2, chị Minh Anh đặc biệt chú ý đến chiều ngang nhỏ gọn cùng chiều dài thân xe ở mức vừa phải - những yếu tố được đánh giá là rất thân thiện với người mới lái. “Xe dài chỉ 3m, bề ngang chưa tới 1,5m giúp lái mới như tôi ‘thật tay’ hơn khi phải lùi, đỗ hay di chuyển phố đông”, chị Minh Anh cho biết đang đợi tới ngày mở cọc VF 2.

Từng trải nghiệm mẫu Minio Green – chiếc xe có kích thước và sức mạnh tương đồng với VF 2 – reviewer Quỳnh Như cho biết thiết kế nhỏ gọn mang lại lợi thế rất lớn khi di chuyển trong đô thị. Theo nữ reviewer, phần đầu xe ngắn giúp người lái dễ căn khoảng cách phía trước hơn, đặc biệt phù hợp với những người chưa có nhiều kinh nghiệm.

Nhiều nữ khách hàng thừa nhận, mẫu minicar “chuẩn phố” của VinFast là lựa chọn tối ưu cho cuộc sống thường nhật: sáng đưa con đi học, trưa ghé siêu thị, chiều đi làm, tối gặp bạn bè ở quán cà phê hay spa. Chiếc ô tô đóng vai trò “che nắng, che mưa”, đồng thời đảm bảo chị em luôn xuất hiện với ngoại hình chỉn chu nhất.

“Tưởng tượng đi ăn trưa với hội bạn bằng xe máy, khi tới nơi thì đầu rối bù vì đội mũ bảo hiểm, phấn trôi vì đeo khẩu trang, quần áo xộc xệch thì chán lắm. Chuyển sang đi ô tô, dù đi đâu chị em cũng thấy tự tin hơn hẳn”, chị Thu Hà, nhân viên văn phòng tại TP.HCM, bổ sung thêm lý do quyết tâm “lên đời” với VF 2.

Chỉ từ 100 triệu đồng có ô tô

Nói thêm về nền tảng vận hành, reviewer Quỳnh Như khẳng định hệ thống treo độc lập MacPherson cho cả trước và sau trên VF 2 là trang bị quá xịn so với một chiếc xe cỡ nhỏ. Trọng tâm xe thấp kết hợp cùng hệ thống khung gầm đầm chắc cũng giúp xe bám đường tốt, ôm cua không bị chòng chành hay lênh khênh.

Reviewer này cũng đã từng thử thách động cơ điện dẫn động cầu sau, công suất tối đa 30 kW, mô-men xoắn cực đại 65 Nm - tương đương VF 2 - trong một tình huống chở 4 người lớn, tương đương 300 kg, leo dốc tại khu đô thị Royal City (Hà Nội). Chiếc xe nhỏ đã làm tốt hơn tưởng tượng của mọi người khi dễ dàng “cân đẹp” đoạn đường khó.

Bên cạnh sự tiện lợi và khả năng vận hành, chính sách giá và chi phí nuôi xe siêu thấp của VF 2 là “ngòi nổ” tạo nên cơn sốt cọc trong hội chị em.

Xe có giá niêm yết chỉ 188 triệu đồng - con số ngay lập tức đã tạo “địa chấn” với cộng đồng người dùng. Hiện tại, những mẫu ô tô xăng rẻ nhất thị trường cũng có giá gấp đôi VF 2. Đặc biệt, trong 3 ngày nhận cọc đầu tiên từ 15-17/7, khách hàng được ưu đãi 8 triệu đồng. Riêng khách hàng đang sở hữu xe xăng VinFast có thể áp dụng voucher tri ân trị giá lên tới 80 triệu đồng, đưa giá xe thực tế xuống mức kỷ lục chỉ 100 triệu đồng – tương đương một chiếc xe máy tay ga cao cấp.

Đi kèm là chính sách sạc pin miễn phí tới 10/2/2029 cho phép người dùng Việt dễ dàng mua ô tô mà không lo tăng thêm chi phí. Thậm chí, với khách hàng sạc ở nhà, chi phí điện vẫn nằm ở mức rất thấp. Theo tính toán, với bộ pin hơn 18 kWh, chi phí điện cho hơn 200 km nếu sạc tại nhà chỉ ở mức vài chục nghìn đồng.

Đặc thù bảo dưỡng đơn giản với tần suất thấp của xe điện (mốc bảo dưỡng định kỳ lên tới 15.000 km) càng làm nổi bật lên lợi thế tiết kiệm. Theo tính toán của cộng đồng chủ xe điện, mỗi lần đi bảo dưỡng xe chỉ mất vài trăm nghìn đồng.

Nhỏ gọn để len lỏi trong phố, đủ tiện nghi cho những lịch trình cá nhân và vừa túi tiền để bớt áp lực tài chính, VF 2 đang mở ra cơ hội sở hữu ô tô dễ dàng hơn cho nhiều nhóm khách hàng, từ hội chị em văn phòng đến các gia đình trẻ.

PV