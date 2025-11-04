Khách Hà Nội đội mưa lái thử VF 9: SUV điện VinFast chứng minh đẳng cấp từ trải nghiệm đến chi phí

Dù đã có bằng lái gần ba năm, đây là lần đầu tiên anh Bùi Thế Đạt (Hà Nội) trực tiếp cầm lái một chiếc ô tô điện. Người dùng này cùng với nhóm bạn của mình đã có mặt tại sự kiện ngay từ sáng ngày đầu tiên để trải nghiệm loạt bài thử chuyên sâu với xe điện VinFast VF 9 - mẫu SUV đầu bảng của thương hiệu Việt.

Được thiết kế để người trải nghiệm có thể cảm nhận chân thực nhất khả năng vận hành và các công nghệ an toàn trên xe, cung đường lái thử VF 9 được chia thành nhiều phần, từ bài đường zigzag (slalom), đường gồ ghề, tới bài tăng tốc – thử độ ồn, đường trơn trượt. Khách hàng cũng được trải nghiệm tính năng phanh tái sinh và các công nghệ ADAS trên VF 9. Cung đường này nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ những người tham dự.

“Cảm giác đầu tiên là sự yên tĩnh. Không còn tiếng động cơ, không rung, không giật — chỉ có tiếng mưa rơi và âm thanh bánh xe lăn trên mặt đường. Khi nhấn nhẹ ga, chiếc VF 9 lái lập tức vọt đi đầy uy lực, nhưng vẫn rất êm ái. Cú tăng tốc dứt khoát của động cơ điện của chiếc xe khiến chúng tôi cảm thấy như đang trên máy bay lúc chuẩn bị cất cánh”, anh Đạt trầm trồ kể lại trải nghiệm với VF 9.

Đoạn đường thử chỉ vài trăm mét nhưng được bố trí đầy đủ chướng ngại vật, địa hình khác nhau nên những người tham gia thử nghiệm hoàn toàn có thể cảm nhận được độ đầm, chắc của những chiếc VF 9. Hệ thống khung gầm vững chãi, vô-lăng phản hồi chính xác, cùng khả năng bám đường tốt ngay cả khi mặt sân trơn trượt vì mưa khiến anh cảm thấy hoàn toàn yên tâm.

Anh Hoàng Phúc Thành Vinh (Hà Nội), một thành viên khác trong nhóm có cùng quan điểm. “Điều tôi ấn tượng nhất với VF 9 là tầm nhìn rất rộng, ngồi cao nên quan sát thoải mái. Cảm giác lái tự tin lắm”, anh Vinh nhận định. Ở những khúc cua hẹp, xe vận hành ổn định và gần như không có hiện tượng chòng chành thường thấy ở SUV cỡ to.

Khi xe lăn bánh qua đoạn đường gồ ghề, anh Vinh cho biết gần như không thấy xóc nhờ hệ thống treo khí nén. “Trước giờ tôivẫn nghĩ xe điện chỉ hợp với thành phố nhưng chạy VF 9 rồi mới thấy xe đủ mạnh mẽ và chắc chắn để đi xa, thậm chí là đi đường đèo, đồi núi. Khi có điều kiện, tôi sẽ mua một chiếc VF 9”, anh chia sẻ.

Khác với các bạn trẻ, anh Đặng Ngọc Đức, một người làm kinh doanh ở Hà Nội, lại để tâm nhiều hơn tới hiệu quả kinh tế của chiếc xe. Đang sở hữu 1 chiếc CX-5, anh Đức đội mưa tới tìm hiểu mẫu xe VF 9 với mong muốn có một phương tiện rộng rãi, thoải mái nhưng hiệu quả về mặt chi phí, đáng tin cậy trong vận hành và cách âm tốt.

“Tôiđang có ý định về quê nhà Bắc Giang để mở trụ sở kinh doanh. Dẫu vậy, việc đi xuống Hà Nội là không thể tránh khỏi nên muốn một chiếc xe ngồi thoải mái cho cả gia đình và cũng tiết kiệm tiền xăng dầu. VF 9 quả thực là ứng viên xuất sắc”, anh Đức chia sẻ.

Theo anh Đức, hiện tại, anh tốn khoảng 7 triệu đồng tiền xăng/tháng. Nếu chuyển sang VF 9, với việc được miễn phí sạc, chi phí nhiên liệu sẽ bằng 0. Việc bảo trì, bảo dưỡng xe điện cũng dễ dàng và rẻ hơn. Xe điện không cần thay dầu máy định kỳ như các dòng xe xăng, dầu truyền thống.

Vị khách hàng cũng đánh giá tích cực về khoang nội thất. Với vật liệu nội thất cao cấp, màn hình giải trí trung tâm lên tới 15,6-inch cùng với động cơ điện êm ái, VF 9 mang lại một trải nghiệm khác biệt ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Những điều này biến VF 9 không chỉ là một chiếc xe, mà là một không gian công nghệ sang trọng và riêng tư.

Sự kiện Trải nghiệm lái thử VF 9 cho thấy sức hút ngày càng lớn của dòng xe điện VinFast nói chung và VF 9 nói riêng. Không chỉ chinh phục người trẻ bằng trải nghiệm lái mạnh mẽ, công nghệ tiên tiến và độ an toàn cao, mẫu SUV đầu bảng của VinFast còn chứng minh lợi thế kinh tế vượt trội, trở thành lựa chọn đáng giá cho những khách hàng hướng đến sự bền vững và đẳng cấp trong di chuyển.