Thầy dạy lái xe bằng VinFast VF 7 chạy 55.000 km sau 9 tháng: “Tiết kiệm 150 triệu đồng/năm, học viên khen sướng hơn xe xăng”

“3 năm tiết kiệm đủ mua nửa mảnh đất ở quê”

- Chào anh,nghe nói anh là một trong số ít thầy dạy lái ở Hà Nội dùng xe điện VinFast VF 7 để dạy học. Câu chuyện bắt đầu từ đâu vậy?

Trước đây, tôi từng dùng 3 đời xe xăng là Toyota Camry, Toyota Vios và Mazda3. Tuy nhiên, đặc thù công việc dạy lái của tôi thường xuyên sử dụng xe nên chi phí vận hành tương đối lớn. Vì thế, tôi quyết định chuyển sang xe điện để tiết kiệm chi phí.

Sau khi tìm hiểu nhiều mẫu xe khác nhau, tôi đã quyết định lựa chọn VinFast VF 7 vì có thiết kế khác biệt. Tôi nhận xe ngày 26/1/2025, đến giờ đã đi được hơn 55.000 km.

- Vậy sau hơn 9 tháng sử dụng, anh thấy xe điện có thật sự tiết kiệm như kỳ vọng không?

Hiện nay, để hoàn thành một khóa học lái, các học viên cần hoàn thành quãng đường chạy DAT (viết tắt của Distance and Time - thiết bị giám sát thời gian và quãng đường thực hành lái xe – PV) dài tới 710-810 km.

Vì thế, tôi sử dụng xe rất nhiều. Như trước đây dùng Mazda3, tiền đổ xăng mỗi tháng lên tới 12-15 triệu đồng. Nếu tính thấp nhất 12 triệu đồng/tháng, chi phí 1 năm là 144 triệu đồng. Còn chi phí bảo dưỡng hàng năm khoảng 10 triệu đồng. Tổng chi phí tôi tốn hơn 150 triệu đồng/năm cho chiếc xe xăng.

Trong khi đó, VinFast VF 7 đang được miễn phí sạc pin đến tháng 6/2027, như tôi mua xe kèm pin trước 1/3/2025 nên còn được kéo dài tới hết năm 2027. Điều này giúp tôi tiết kiệm được số tiền đáng lẽ phải đổ xăng. Tính nhanh, sau 3 năm, riêng tiền nhiên liệu tôi có thể tiết kiệm được khoảng 450 triệu đồng, bằng gần nửa chiếc VF 7 mua mới, hay thậm chí, được nửa mảnh đất ở quê.

Chi phí bảo dưỡng xe điện cũng rất rẻ. Thay vì bảo dưỡng mỗi 5.000 km như xe xăng, tôi chỉ cần đưa vào xưởng dịch vụ mỗi 12.000 km. Mốc 12.000 km và 36.000 km, chi phí khoảng 400.000 đồng. Mốc 24.000 km và 48.000 km, chi phí khoảng 1,2 triệu đồng. Xe điện cũng không cần phải thay dầu động cơ, lọc gió và một số vật tư hao mòn khác nên không có gì đáng ngại.

Sạch, êm, hiện đại hơn xe xăng, học viên cũng thích

- Tôi tò mò: Học viên của anh nói gì khi học lái bằng một chiếc xe điện như VF 7?

Mọi người rất thích vì được học trên xe đời mới, đầy công nghệ - từ camera, cảm biến cho tới màn hình giải trí lớn. Dạy lái bằng xe điện cũng sạch sẽ, êm hơn, học viên thoải mái. Nên thú thật là từ khi chuyển sang xe điện, tôi có nhiều học viên hơn (Cười).

- Cá nhân anh thì sao, đang quen với xe xăng lại chuyển đổi sang xe điện, anh có thấy khác biệt gì không?

Với tôi, lái xe điện đơn giản hơn hẳn vì không có cơ cấu bánh răng hộp số giống xe xăng. Nhờ đó, việc vận hành xe điện nhẹ nhàng hơn, mượt mà hơn, êm ái hơn.

Động cơ điện của xe mạnh, cho gia tốc lớn nên khi cần vượt rất an toàn. Nếu phải leo đèo núi, tôi chỉ cần để chế độ bình thường là xe vẫn có thể đi tốt. Bên cạnh đó, hệ thống phanh tái sinh hoạt động hiệu quả, đặc biệt khi xuống dốc. Tôi thường để mức trung bình khi đi phố, còn đi đèo mới bật mức cao để tận dụng lực hãm và tiết kiệm năng lượng.

-Ngoài công việc dạy lái, chiếc VF 7 đồng hành với anh như thế nào trong cuộc sống?

Tôi vẫn sử dụng thường xuyên. Riêng với VF 7, tôi đã chạy hai chuyến xuyên Việt: một chuyến cùng bạn bè, một chuyến với gia đình.

Một số người cho rằng xe điện chỉ hợp trong phố nhưng thực tế ngược lại. Đi xe điện đường dài còn thấy thoải mái hơn xe xăng vì xe đi êm, tăng tốc mượt, các công nghệ hỗ trợ lái trên cao tốc hoạt động tốt. Ngoài ra, xe cũng hợp với hành trình dài vì không gian bên trong xe rộng rãi thoải mái. Gia đình tôi đi 3 người lớn, 2 trẻ em mà ai cũng khen. Phần cốp sau cũng đủ lớn cho cả nhà.

- Anh nói rằng đã chọn VF 7 vì thiết kế khác biệt. Vậy anh thích điều gì nhất trên chiếc xe của mình?

Thiết kế của VF 7 tinh tế, hiện đại và rất bắt mắt. Trong đó, tôi thích nhất phần đuôi xe khi có nhiều đường nét độc đáo, tạo dáng vẻ thể thao. Đặc biệt, cụm đèn xi-nhan phía sau đặt dọc, kích thước lớn, dễ nhận biết giúp tăng thêm sự an toàn.

- Về vấn đề một số người e dè: sạc pin,sau 55.000 km trải nghiệm, anh có từng rơi vào cảnh “hết pin giữa đường” hay không tìm thấy trạm sạc?

Cá nhân tôi thì không. Tôi đã thử đo thì quãng đường thực tế khá sát với thông số công bố nên chủ xe hoàn toàn có thể chủ động. Ngoài ra, trong thực tế, khi pin xuống dưới 10% tôi sẽ mang xe đi sạc rồi nên luôn có đủ pin để sử dụng. Ví dụ, sạc đầy ở Hà Nội, tôi có thể đi một mạch vào đến Nghệ An rồi mới dừng nghỉ để sạc sau đó đi tiếp.

Nhà tôi ở Xuân Mai (Hà Nội), gần nhiều trạm sạc, nên hiếm khi phải lo chuyện hết pin. Tôi cũng lắp trụ sạc 11 kW ở nhà nhưng ít dùng vì sạc công cộng của V-Green đã rất thuận tiện rồi.

- Cảm ơn những chia sẻ của anh!

