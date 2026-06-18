Lynk & Co 900 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam chuẩn mực mới phân khúc SUV cỡ lớn

Được phát triển từ nền tảng sản phẩm toàn cầu vững chắc, Lynk & Co 900 đã chứng minh được sức hút trên hành trình chinh phục thị trường quốc tế với gần 60.000 xe được bàn giao chỉ sau khoảng một năm kể từ khi ra mắt (tính đến hết tháng 5/2026), đồng thời nằm trong top 3 SUV Hybrid cỡ lớn bán chạy tại Trung Quốc. Sau khi ra mắt thành công tại thị trường UAE và Qatar, Lynk & Co 900 tiếp tục được giới thiệu tại Việt Nam, mang tới cho khách hàng lựa chọn SUV cỡ lớn đẳng cấp và thực dụng, kết hợp giữa tiện nghi sang trọng và công nghệ vận hành tiên tiến, đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển.

Hiệu suất vận hành chuẩn mực mới

Lynk & Co 900 được phát triển trên nền tảng kiến trúc SPA Evo Flagship Architecture dành riêng cho dòng SUV điện hóa cỡ lớn, đồng thời sở hữu hệ truyền động EM-P Super Hybrid tiên tiến hàng đầu của Lynk & Co.

Mẫu Flagship Full-Size SUV có công suất cực đại lên tới 708 mã lực (528 kW) và mô-men xoắn cực đại 1.038 Nm, cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,9 giây - mức hiệu năng ấn tượng. Lynk & Co 900 có tầm di chuyển thuần điện 170 km và phạm vi hoạt động hỗn hợp lên tới 1.000 km (Tiêu chuẩn NEDC). Mức tiêu thụ nhiên liệu xăng trong điều kiện hỗn hợp là 1,5 lít/100km. Xe trang bị sẵn hệ thống treo khí nén hai buồng kín, kết hợp công nghệ kiểm soát giảm chấn liên tục CDC, mang đến khả năng ổn định và trải nghiệm êm ái vượt trội.

Khoang nội thất hạng thương gia cho mọi vị trí ngồi

Lynk & Co 900 sở hữu không gian và trang bị tiện ích vượt trên mong đợi, mang đến sự tiện nghi và đẳng cấp cho mọi hành khách trên xe. Cabin đạt tỷ lệ tối ưu không gian lên tới 88,2%, đảm bảo sự thoải mái và thư thái tương đồng cho cả 6 vị trí ghế ngồi.

Mẫu SUV đầu bảng của Lynk & Co sở hữu bộ ghế hàng thứ hai có thể xoay chỉnh điện 180 độ độc đáo, cửa hậu kiểu tách đôi ở phía sau, giúp chủ nhân có thể tùy biến đa dạng kiểu ghế ngồi theo nhu cầu, mang đến không gian tiện nghi thực dụng, thư giãn tối đa trên mọi hành trình, từ những chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình hay không gian riêng tư cho nhu cầu công việc. Hàng ghế 1 và 2 điều chỉnh điện, tích hợp sưởi ấm, thông gió và massage đa chế độ cùng điều hòa 3 vùng độc lập, hàng ghế 3 tích hợp sưởi ấm và massage. Các trang bị cao cấp bao gồm: tủ lạnh dung tích 9L cho khả năng làm lạnh đến -6 độ hoặc giữ ấm tới 50 độ, hệ thống tạo hương thơm tự nhiên (chứng nhận bởi IFRA), kính chắn gió và kính bên hông cách âm, cách nhiệt... Trải nghiệm bên trong khoang lái được nâng tầm nhờ hệ thống âm thanh hiệu suất cao Harman Kardon với 31 loa, công suất cực đại 2.640 W và bộ đôi màn hình kích thước lên tới 30 inch, độ phân giải 6K sắc nét. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống hiển thị thực tế tăng cường AR-HUD kích thước lên tới 95 inch, đưa các thông tin quan trọng ngay vào tầm quan sát của người lái, giúp việc điều khiển xe trở nên trực quan và an toàn hơn bao giờ hết.

Ngôn ngữ thiết kế The Next Day

Lynk & Co 900 áp dụng ngôn ngữ thiết kế The Next Day 2.0 - bước phát triển mới của triết lý Mega City Contrast Aesthetics đặc trưng của thương hiệu.

Nhận diện phần đầu xe với thiết kế Urban Sunrise Front Design có tính đối xứng cao, dải đèn định vị ban ngày Dawn Light, thân xe Mirage Mirror Side Body với kỹ thuật hoàn thiện liền khối tinh xảo và tay nắm cửa ẩn, tạo nên diện mạo hiện đại, tinh tế và giàu tính nhận diện thương hiệu. Triết lý an toàn cốt lõi

Triết lý an toàn là giá trị cốt lõi của mọi mẫu xe Lynk & Co, được nâng tầm trên Lynk & Co 900 với nền tảng khung gầm SPA Evo trứ danh, kết cấu thân xe hơn 77% thép cường độ cao với độ cứng lên đến 2.000 MPa, hệ thống 11 túi khí bảo vệ toàn diện và hệ thống hỗ trợ lái thông minh ADAS. Lynk & Co 900 đạt chứng nhận Mother & Child-Level Healthy Car với tiêu chuẩn “Pacifier-Level Safety” (an toàn ở cấp độ dành cho trẻ sơ sinh).

Khái niệm New Premium của thương hiệu được tái hiện hoàn hảo trên mẫu Flagship Full-Size SUV đầu bảng Lynk & Co 900, mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới cho khách hàng Việt Nam: an toàn, thông minh, cá nhân hóa, thực dụng và giàu cảm xúc.

Ông Cao Ngọc Nguyên Duy, Tổng Giám đốc Greenlynk Automotives thuộc Tasco Auto, Nhà phân phối chính thức thương hiệu Lynk & Co tại Việt Nam cho biết: “Lynk & Co 900 được thiết kế để tạo ra không gian sống thứ ba cho chủ nhân, sau ngôi nhà và văn phòng làm việc. Mẫu SUV đầu bảng 6 chỗ ngồi hướng đến những khách hàng thành đạt, luôn di chuyển, cần sự riêng tư, tiện nghi và tính hiệu quả, đồng thời đại diện cho triết lý an toàn, năng lực công nghệ và trải nghiệm ở cấp độ cao nhất mà Lynk & Co hướng đến. Chúng tôi đã mở rộng khái niệm xe Premium truyền thống để hướng đến lớp khách hàng của thời đại mới, những cá nhân xuất sắc muốn tìm kiếm không gian di chuyển thông minh, kết nối gia đình, là nơi làm việc, tận hưởng và đồng hành đáng tin cậy trong mọi hành trình của cuộc sống”.

Lynk & Co 900 tại Việt Nam có mức giá bán lẻ là 3.069.000.000 VNĐ (đã bao gồm VAT) với 4 lựa chọn màu sắc ngoại thất: Đen Bắc Cực, Xanh Bình Minh, Trắng Rạng Đông, Bạc Ánh Dương; đi cùng 3 tùy chọn màu sắc nội thất sang trọng: Cam Hoàng Hôn, Be Ánh Dương và Xanh Đêm Sao. Xe được bảo hành chính hãng trong 72 tháng hoặc 175.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Pin cao áp, động cơ điện và bộ điều khiển động cơ điện bảo hành chính hãng trong 96 tháng hoặc 200.000 km tùy điều kiện nào đến trước.

Bên cạnh các chính sách bảo hành dài hạn, mỗi chủ nhân sở hữu Lynk & Co 900 sẽ chính thức trở thành hội viên của 900 PRIVILEGE CLUB - câu lạc bộ đi kèm hệ thống đặc quyền chăm sóc cá nhân hóa, di chuyển thuận tiện và phong cách sống đẳng cấp:

SIGNATURE CARE - Chăm sóc xe cao cấp: Khách hàng được phục vụ bởi Dịch vụ chăm sóc ưu tiên (Priority Service) với tổng đài riêng 24/7, hỗ trợ giao nhận xe tận nơi và đặc quyền sử dụng khu vực phòng chờ VIP tại hệ thống xưởng dịch vụ chính hãng. Đồng thời, gói cứu hộ cao cấp 24/7 trên toàn quốc thông qua đối tác VETC RSA sẽ đồng hành cùng xe trong suốt 6 năm, hỗ trợ mọi sự cố kỹ thuật, lốp, ắc quy, nhiên liệu và kéo xe về xưởng chính hãng gần nhất. Trong trường hợp xe phải lưu xưởng trên 7 ngày do sửa chữa hoặc lỗi kỹ thuật, khách hàng sẽ được cung cấp xe thay thế miễn phí. Đặc biệt, chủ xe còn được tặng thêm Gói chăm sóc xe cao cấp (Car Spa Privilege) miễn phí 1 lần/năm trong vòng 6 năm.

SIGNATURE MOBILITY - Di chuyển tiện lợi: Lynk & Co tặng ngay 1 năm phí sử dụng tương đương 1.000.000 VNĐ vào tài khoản giao thông không dừng VETC. Để hỗ trợ tối đa cho công việc của các chủ doanh nghiệp, chương trình Premium Mobility Support sẽ cung cấp xe và tài xế Lynk & Co phục vụ riêng cho các chuyến công tác của khách hàng tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng trong năm đầu tiên. Ngoài ra, hội viên được miễn phí sử dụng khu lounge/co-working mang không gian làm việc VIP tại hệ thống showroom Lynk & Co để linh hoạt gặp gỡ đối tác hoặc thư giãn trong thời gian chờ dịch vụ trong suốt 6 năm.

SIGNATURE CONCIERGE - Trợ lý sở hữu cá nhân hóa: Trải nghiệm sở hữu được nâng tầm nhờ đội ngũ Quản lý khách hàng riêng (Personal Ownership Manager) đồng hành xuyên suốt, hỗ trợ mọi nhu cầu từ dịch vụ, bảo hiểm, cứu hộ đến các hoạt động thương hiệu. Khách hàng sẽ nhận được các chương trình chăm sóc cá nhân hóa vào các dịp sinh nhật, ngày nhận xe, các cột mốc sở hữu đặc biệt, cùng đặc quyền nhận vé mời tham dự các sự kiện thể thao, văn hóa và các chương trình phong cách sống độc quyền của Lynk & Co trong vòng 6 năm.

Tasco Auto bảo lưu quyền thay đổi, bổ sung hoặc chấm dứt các điều khoản và điều kiện của chương trình 900 PRIVILEGE CLUB. Mọi thay đổi sẽ được thông báo chính thức tới khách hàng của 900 PRIVILEGE CLUB và trên các kênh truyền thông của Tasco Auto và Lynk & Co Việt Nam. 900 PIONEER CLUB - Gói đặc quyền Tiên phong trị giá lên đến 116 triệu đồng dành cho 100 khách hàng đầu tiên

Đặc biệt, để tri ân những khách hàng đầu tiên khai mở kỷ nguyên "New Premium" cùng dòng xe SUV đầu bảng, Lynk & Co Việt Nam công bố chương trình đặc biệt mang tên 900 PIONEER CLUB. Theo đó, 100 khách hàng đầu tiên đặt mua xe Lynk & Co 900 sẽ nhận được gói quà tặng thượng lưu với tổng giá trị lên đến 116.000.000 VNĐ, bao gồm:

01 Bộ sạc cầm tay chính hãng 3.5kW.

01 Bộ sạc treo tường 7kW cao cấp và miễn phí toàn bộ chi phí lắp đặt.

01 Kỳ nghỉ dưỡng thượng lưu 3 Ngày 2 Đêm dành cho gia đình tại Six Senses Ninh Vân Bay.

01 Bộ thảm trải sàn cao cấp chính hãng.

01 Gói phim cách nhiệt Cao Cấp bảo vệ toàn diện.

01 Gói bảo dưỡng định kỳ hoàn toàn miễn phí trong vòng 6 năm hoặc 80.000 km (tùy điều kiện nào đến trước).

Chương trình được áp dụng giới hạn và sẽ kết thúc ngay sau khi đủ số lượng 100 khách hàng đầu tiên đăng ký thành công.