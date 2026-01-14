Mẫu xe thuần điện 7 chỗ mới của Skoda có tên gọi là Peaq

Martin Jahn, Thành viên Hội đồng quản trị Bán hàng và Tiếp thị của Škoda Auto, cho biết: „Với Vision 7S, chúng tôi đã bước vào một lĩnh vực mới đối với Škoda, với một ý tưởng rõ ràng về cách nâng tầm thương hiệu. Kể từ đó, chúng tôi đã giới thiệu một ngôn ngữ thiết kế mới và tinh chỉnh thêm bản sắc sản phẩm của mình. Giờ đây, chúng tôi đang đưa khái niệm xe sáng tạo này thành hiện thực. Mẫu xe đầu bảng mới của chúng tôi nâng các giá trị thương hiệu về không gian và tính thực dụng lên một tầm cao mới. Từ hôm nay, tầm nhìn táo bạo về tương lai điện của Škoda đã có tên gọi: Peaq - một tuyên bố rõ ràng về vị trí của mẫu xe này trong danh mục sản phẩm của chúng tôi.”

Hơn ba năm trước, ý tưởng Vision 7S đã đặt định hướng cho sự phát triển tương lai của danh mục mẫu xe Škoda. Mẫu xe điện 7 chỗ hoàn toàn mới sẽ được gọi là Peaq, nhấn mạnh vị trí hàng đầu của nó trong danh mục mẫu xe của Škoda. Peaq được thiết kế với trọng tâm mạnh mẽ vào các giá trị thương hiệu đã được biết đến và tin cậy: không gian, tính thực dụng và sự thoải mái. Với bảy chỗ ngồi, nội thất hấp dẫn các gia đình và tất cả những ai muốn kết hợp công việc, giải trí và tự do đi lại, khám phá. Đặt tính thân thiện với người dùng và các giải pháp Simply Clever được cân nhắc kỹ lưỡng vào trung tâm thiết kế, Peaq đánh dấu một cột mốc nữa trong việc mở rộng dòng xe điện của Škoda.

Buổi ra mắt thế giới của mẫu xe đầu bảng mới của Škoda dự kiến diễn ra vào mùa hè năm 2026.