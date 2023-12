Mua ô tô điện VinFast tháng 12, hưởng ưu đãi “2 năm không chi phí”

“Hai năm không chi phí” với VF 9 và VF e34

Để giúp khách hàng tiếp cận các dòng xe điện thông minh, đẳng cấp trong tháng cuối năm 2023, VinFast vừa công bố triển khai chương trình ưu đãi “Hai năm không chi phí” dành cho mẫu xe VF 9 phiên bản 6 chỗ và VF e34.

Theo đó, khách hàng ký hợp đồng đặt cọc mới và nhận xe trong tháng 12/2023 với lựa chọn thuê pin sẽ được tặng miễn phí 2 năm sạc pin tại các trạm sạc công cộng và 2 năm phí dịch vụ thuê pin với tổng trị giá 116,4 triệu đồng và 68,4 triệu đồng cho lần lượt VF 9 và VF e34. Đặc biệt, khách có thể lựa chọn quy đổi quà tặng ra tiền mặt với mức giảm tương ứng là 100 triệu đồng với VF 9 và 50 triệu đồng với VF e34. Đối với khách hàng mua pin, VinFast tặng 2 năm sạc pin công cộng kèm tiền mặt trị giá 50 triệu đồng với VF e34 và 98,4 triệu đồng với VF 9.

Như vậy để sở hữu VF e34, người dùng có thể chỉ cần trả 660 triệu đồng (không bao gồm pin) hoặc 779,4 triệu đồng nếu mua xe kèm pin. VF 9 phiên bản 6 chỗ cũng có thể dễ dàng sở hữu với chi phí chỉ từ 1,6 đến 2,2 tỷ đồng nếu khách hàng chọn phương án hỗ trợ tiền mặt. Đặc biệt, VinFast đang áp dụng chính sách ưu đãi lãi suất cố định 8% trong 18 tháng đầu cho các khách hàng vay mua xe trả góp qua ngân hàng, với giá trị vay tối đa lên tới 80% giá xe.

Để đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng, VinFast cũng hỗ trợ khách hàng đặt cọc trước ngày 01/12/2023 nhưng chưa được giao xe có quyền lựa chọn chính sách mới hoặc chính sách trong giai đoạn đặt cọc. Chương trình “Hai năm không chi phí” dành cho VF 9 phiên bản 6 chỗ và VF e34 cũng sẽ được áp dụng đồng thời với một chương trình ưu đãi khác đang triển khai cho hai dòng xe này.

Ưu đãi tới 125 triệu đồng cho VF 8

Cuối năm cũng là thời điểm lý tưởng để khách hàng đặt mua xe VF 8 cho gia đình tận hưởng các chuyến du xuân. VinFast đang áp dụng mức chiết khấu cao nhất trong tất cả các dòng xe cho mẫu SUV điện hạng D của hãng. Cụ thể, từ nay đến hết 15/01/2024, khách mua xe VF 8 sẽ được chiết khấu thẳng vào giá khoản tiền 121 triệu đồng đối với phiên bản Eco và 125 triệu đồng đối với phiên bản Plus (gồm cả xe kèm pin và xe không kèm pin, cả 2 loại pin SDI và CATL).

Như vậy, khách hàng chỉ phải bỏ ra từ 969 triệu đồng (với bản Eco) và 1,145 tỷ đồng (với bản Plus) để sở hữu mẫu xe điện thông minh có sức mạnh động cơ vượt trội trong phân khúc D, lên đến 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên tới 620 Nm, tương đương các mẫu siêu xe hiệu suất cao.

Giảm 30 triệu, miễn phí sạc pin một năm tại trạm sạc công cộng cho khách đặt cọc xe VF 7

Với VF 7 - mẫu xe có thiết kế độc đáo cùng khả năng vận hành vượt trội trong phân khúc C-SUV, VinFast dành tặng ưu đãi 30 triệu đồng và một năm miễn phí sạc pin tại trụ sạc công cộng cho các khách hàng đặt cọc xe trước ngày 30/12/2023 với mức cọc 50 triệu đồng (cọc không hoàn huỷ và chuyển nhượng). Với ưu đãi này, mức giá lăn bánh của VF 7 chỉ từ 823,4 triệu đồng cho bản Base và 972,4 triệu đồng cho bản Plus nếu đăng ký tại các địa phương ngoài Hà Nội và TP HCM.

Với mức giá lăn bánh chưa tới 1 tỷ đồng, chỉ tương đương hoặc thấp hơn nhiều đối thủ SUV cỡ C, khách hàng được sở hữu dòng xe có tổng công suất lên đến 349 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Những thông số này cao gấp đôi so với nhiều đối thủ trong phân khúc C, thậm chí vượt trội nhiều mẫu xe xăng phân khúc D.

Không những vậy, với ưu đãi miễn phí một năm sạc pin tại trạm sạc công cộng, người dùng VF 7 còn có cơ hội sử dụng xe với chi phí 0 đồng trong năm đầu tiên, tiết kiệm tới vài chục triệu đồng so với xe xăng cùng phân khúc.

Giảm 25% giá xe máy điện, 3% giá ô tô điện cho ngành giáo dục

Nhằm tri ân đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ nhân viên đang hoạt động trong ngành giáo dục và cùng lan tỏa lối sống xanh, từ 01/11/2023 đến hết ngày 31/12/2023, VinFast áp dụng mức ưu đãi giảm giá 3% khi thầy cô mua ô tô điện và 25% cho xe máy điện. Đồng thời, để giảm chi phí sử dụng ban đầu cho thầy cô, VinFast tặng một năm thuê pin miễn phí cho khách hàng mua ô tô và sử dụng gói thuê pin dưới 3.000 km/tháng (hoặc 3.500 km/tháng với VF 9). Ưu đãi trên có thể trừ vào giá xe, với giá trị tương ứng nếu khách hàng mua xe kèm pin.

Để xóa bỏ nỗi lo về chi phí mua xe, VinFast còn hợp tác với ngân hàng BIDV áp dụng mức vay đến 80% giá trị với ô tô (thời hạn tối đa 6 năm) và 70% với xe máy (thời hạn tối đa 3 năm). Mức lãi suất vay được cố định 7,3%/năm trong 18 tháng đầu, tối đa 8%/năm trong thời gian còn lại. Trường hợp lãi suất thị trường vượt 8% mỗi năm, VinFast sẽ chi trả phần chênh lệch thay cho khách hàng.

Không chỉ thu hút với hàng loạt ưu đãi dịp cuối năm, VinFast cũng được người dùng đánh giá cao khi triển khai nhiều chính sách hậu mãi vượt trội so với mặt bằng chung của thị trường, như bảo hành chính hãng lên đến 10 năm với ô tô điện và 5 năm với xe máy điện, cứu hộ 24/7, sửa chữa lưu động, sạc pin lưu động 24/7, hỗ trợ đặc biệt cho lỗi phát sinh gây bất tiện cho người dùng...

Hệ thống hạ tầng trạm sạc và xưởng dịch vụ cũng đã được VinFast phủ rộng tới 63 tỉnh, thành phố, giúp khách hàng an tâm và thuận tiện trong suốt quá trình sử dụng xe. Đặc biệt, trạm sạc của VinFast đang được quy hoạch với mật độ dày đặc, với khoảng cách giữa hai trạm đạt 3,5 km tại 80 thành phố trên cả nước. Trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, khoảng cách giữa hai trạm sạc là 50 km, đáp ứng tối đa nhu cầu di chuyển của khách hàng trên khắp Việt Nam.

PV