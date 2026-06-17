Škoda Peaq: Thử nghiệm toàn diện trong điều kiện khắc nghiệt

Ông Johannes Neft, Thành viên Hội đồng Quản trị phụ trách Phát triển Kỹ thuật của Škoda Auto, cho biết: “Škoda Peaq là kết quả của một quá trình phát triển và thử nghiệm sâu rộng, trong đó các kỹ sư của chúng tôi đã kiểm chứng tính năng vận hành và độ bền của tất cả các bộ phận và yếu tố thiết kế chủ chốt. Chúng tôi đã thử nghiệm Peaq cả trong phòng thí nghiệm, bao gồm buồng khí hậu và hầm gió, cũng như trong điều kiện thực tế – từ cái nóng sa mạc đến môi trường băng giá cách Vòng Bắc Cực 200 km, nơi nhiệt độ có thể giảm xuống 40 °C. Mục tiêu là đảm bảo mọi bộ phận đều hoạt động chính xác và đáng tin cậy ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt này.”

Các nguyên mẫu thử nghiệm đã vận hành hơn 1,5 triệu km và được giám sát chặt chẽ bởi các bộ phận phát triển và chất lượng. Bên cạnh châu Âu, các thử nghiệm còn được thực hiện tại châu Phi và Bắc Mỹ. Thử nghiệm mô phỏng quy mô lớn, sử dụng năng lực tính toán hiệu suất cao, đã hỗ trợ mô phỏng nhiều kịch bản khác nhau.

Thử nghiệm chi tiết trong điều kiện lạnh giá và nhiệt độ cao

Trong quá trình phát triển, các chuyên gia của Škoda tập trung vào các tình huống mà khách hàng Peaq có thể gặp phải, chú trọng đến từng chi tiết nhỏ nhất. Trong điều kiện sâu trong Vòng Bắc Cực, với nhiệt độ dưới -30 °C, các thử nghiệm bao gồm khả năng khử băng kính nhanh và hiệu quả sưởi ấm khoang nội thất. Khả năng vận hành của xe trên tuyết và băng cũng được đặc biệt chú trọng nhằm đạt độ bám đường tối ưu, độ ổn định cao và đảm bảo hệ thống an toàn vận hành tin cậy.

Trong môi trường sa mạc khô hạn, các xe thử nghiệm Škoda Peaq được phơi dưới ánh nắng gay gắt trong 12 tháng nhằm đánh giá chất lượng sơn và độ bền của các chi tiết nhựa. Các bài thử vận hành trong điều kiện nhiệt độ cao cũng đặt ra yêu cầu lớn đối với hệ thống phanh, khung gầm và làm mát. Trên các tuyến đường bụi và sỏi đá, nơi Škoda Peaq đã vận hành hàng nghìn km, các kỹ sư kiểm chứng độ kín khít của nội thất và khả năng chống chịu của các chi tiết thân xe bằng kim loại và nhựa trước đá văng. Ngay cả trong điều kiện nắng nóng khắc nghiệt của sa mạc, hệ thống điều hòa vẫn có thể làm mát cabin nhanh chóng.

Mẫu xe đầu bảng với sự thoải mái vượt trội và các tính năng Simply Clever

Škoda Peaq mới có khả năng chở tối đa bảy hành khách, mang lại sự thoải mái cao khi vận hành, đặc tính lái cân bằng và độ ồn trong cabin thấp, tạo điều kiện lý tưởng để tận hưởng hệ thống âm thanh hoàn toàn mới của Sonos.

Về mặt kỹ thuật, Škoda Peaq tận dụng tối đa nền tảng MEB+ mới nhất của Tập đoàn Volkswagen, với các động cơ điện hiệu suất cao thế hệ mới, bộ pin cho phạm vi hoạt động trên 600 km, cùng hệ thống treo thích ứng DCC.

Hàng loạt tính năng Simply Clever giúp tăng tính thực dụng trên Škoda Peaq, bao gồm hệ thống gạt mưa tích hợp vòi rửa – lần đầu tiên được giới thiệu trên một mẫu xe Škoda.

Škoda Peaq sẽ chính thức ra mắt tại sự kiện premiere toàn cầu vào thứ Ba, ngày 23 tháng 6 năm 2026. Sự kiện được phát trực tiếp trên các kênh truyền thông chính thức của Škoda, bắt đầu từ 18:25.