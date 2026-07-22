VETC Trạm sạc kết nối hơn 350 trụ sạc trên toàn quốc, phủ khoảng 50% mạng lưới trạm sạc đa thương hiệu tại Việt Nam

Tin bài liên quan

Tasco Auto và Ford Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược – mở rộng hạ tầng sạc xe điện, nâng tầm trải nghiệm di chuyển xanh

Một tháng sau ra mắt: Tín hiệu tích cực từ người dùng và đối tác

Ra mắt từ giữa tháng 6 với định hướng trở thành nền tảng kết nối mở cho thị trường xe năng lượng mới, VETC Trạm sạc cho phép người dùng thực hiện toàn bộ hành trình tìm kiếm trạm sạc, dẫn đường, kích hoạt phiên sạc, thanh toán và nhận hóa đơn điện tử ngay trên ứng dụng VETC.

Sau hơn một tháng vận hành, VETC đã ghi nhận nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng người dùng xe điện (EV) và xe hybrid sạc điện (PHEV). Việc chỉ cần sử dụng một ứng dụng duy nhất thay vì cài đặt nhiều ứng dụng của từng đơn vị vận hành trạm sạc đã giúp quá trình sử dụng trở nên thuận tiện và liền mạch hơn, đặc biệt đối với các hành trình liên tỉnh.

Không chỉ từ phía người dùng, các đối tác vận hành trạm sạc cũng ghi nhận hiệu quả rõ rệt sau khi kết nối với nền tảng VETC. Theo thống kê bước đầu, 100% các hệ thống trạm sạc đã kết nối và triển khai thanh toán qua VETC đều ghi nhận mức tăng đáng kể về lượt sử dụng, cho thấy việc mở rộng khả năng tiếp cận người dùng thông qua một nền tảng chung đang mang lại giá trị thiết thực cho các doanh nghiệp phát triển hạ tầng.

Liên tục nâng cấp để nâng cao trải nghiệm người dùng

Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới, VETC cũng liên tục tiếp nhận ý kiến phản hồi từ khách hàng và đối tác để hoàn thiện tính năng.

Trong thời gian qua, nhiều cải tiến quan trọng đã được đưa vào vận hành như:

- Hiển thị mức giá sạc theo từng khung giờ cao điểm, thấp điểm của từng trụ sạc, giúp khách hàng chủ động lựa chọn thời gian sạc và minh bạch hơn về chi phí.

- Nâng cấp giao diện bản đồ, giúp việc tìm kiếm và lựa chọn trạm sạc trực quan, thuận tiện hơn.

- Hoàn thiện quy trình tiếp nhận khách hàng sạc đa thương hiệu tại các showroom ô tô có tích hợp trạm sạc.

- Đồng bộ các chương trình ưu đãi giá sạc dành cho khách hàng mua xe thuộc các thương hiệu do Tasco Auto phân phối tại những trạm sạc áp dụng chính sách ưu đãi.

- Tiếp tục tối ưu hiệu suất hệ thống, tốc độ kết nối và trải nghiệm sử dụng trên toàn bộ hành trình từ tìm kiếm đến thanh toán.

Triết lý phát triển của VETC Trạm sạc không chỉ dừng lại ở việc kết nối nhiều trạm sạc hơn, mà còn là liên tục hoàn thiện trải nghiệm người dùng dựa trên những phản hồi thực tế từ thị trường.

Hơn 350 trụ sạc, phủ khoảng 50% mạng lưới trạm sạc đa thương hiệu

Song song với việc nâng cấp sản phẩm, VETC tiếp tục mở rộng hợp tác với các đơn vị vận hành hạ tầng sạc trên cả nước. Trong tháng 6 và đầu tháng 7, VETC đã hoàn tất kết nối với 03 đối tác mới gồm ChargeLink, NovaCharge và EBOOST - trong đó EBOOST - đơn vị vừa chính thức ký kết và tích hợp vào VETC Trạm sạc từ 22/07/2026 - là một trong những doanh nghiệp phát triển hạ tầng trạm sạc bên thứ ba có quy mô lớn trên thị trường.

Cùng với các đối tác đã kết nối trước đó gồm Tasco Smart Charge, Ford Việt Nam, ESKY và Rabbit EVC, VETC Trạm sạc hiện đã liên thông hơn 350 trụ sạc trên toàn quốc, tương đương khoảng 50% hệ thống trạm sạc đa thương hiệu tại Việt Nam.

Độ phủ này cơ bản đáp ứng nhu cầu di chuyển trên các tuyến đường dài của người sử dụng xe năng lượng mới, đồng thời tạo điều kiện để các chủ xe tiếp cận mạng lưới sạc thuận tiện hơn mà không cần chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng khác nhau.

Tiếp tục mở rộng hệ sinh thái kết nối mở

Trong thời gian tới, VETC sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp vận hành trạm sạc nhằm mở rộng độ phủ trên toàn quốc, đồng thời phát triển thêm nhiều tính năng mới cho VETC Trạm sạc.

Mục tiêu của VETC là xây dựng một nền tảng kết nối mở, nơi người dùng có thể sử dụng một ứng dụng duy nhất để phục vụ toàn bộ hành trình sạc xe, trong khi các đối tác vận hành trạm sạc có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng và cùng phát triển hệ sinh thái xe năng lượng mới tại Việt Nam.

Ông Trần Nguyễn Ngọc Thành, Tổng Giám đốc VETC Digital cho biết: "Chúng tôi không đặt mục tiêu trở thành đơn vị sở hữu nhiều trạm sạc nhất. Điều VETC hướng tới là xây dựng một nền tảng kết nối mở, nơi các đơn vị vận hành trạm sạc, các hãng xe và người dùng cùng được hưởng lợi. Khi càng nhiều đối tác tham gia, người dùng sẽ có thêm lựa chọn, còn các doanh nghiệp sẽ nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng. Đó là giá trị lâu dài mà VETC mong muốn mang lại cho thị trường."