Skoda Việt Nam gây dựng lòng tin với khách hàng trong nước với kế hoạch đầu tư dài hạn và cam kết phát triển bền vững

Lộ trình phát triển dựa trên nhu cầu thực tế

Chính thức gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2023, Skoda Việt Nam chọn cách tiếp cận tập trung vào việc thiết lập vị thế của một thương hiệu xe hơi tinh tế mang lại trải nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế. Mạng lưới đại lý của hãng được phát triển vững chắc theo từng giai đoạn và sự tin tưởng của khách hàng địa phương.

• Năm 2023: Khi mới tham gia thị trường, Skoda Việt Nam bắt đầu với 5 showroom tại các thành phố trọng điếm của cả 3 miền gồm Hà Nội (Lê Văn Lương, Tây Hà Nội), Vinh, Buôn Ma Thuột và TP. Hồ Chí Minh (Gò Vấp).

• Năm 2024: Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu xe Âu ngày càng tăng, hệ thống đã dẫn mở rộng lên 14 showroom tại các khu vực phát triển như Nam Định, Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Bình Dương và Phú Mỹ Hưng (TP.HCM).

• Năm 2025: Hãng cán mốc 22 điểm bán khi doanh số đạt kỳ vọng và mục tiêu đề ra.

• Năm 2026: Dự kiến tiếp tục hoàn thiện hệ thống với 35 đại lý trên toàn quốc.

Sự kiện khai trương Skoda Đồng Nai vào ngày 14/01/2026 là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của Skoda trong việc lắng nghe nhu cầu của khách hàng và hoàn thiện hệ thống dịch vụ. Đồng Nai được xác định là thị trường chiến lược trọng điểm của Skoda Việt Nam bởi đây là tỉnh có dân số lớn thứ 3 cả nước với gân 4,5 triệu người, đóng vai trò là "cửa ngõ" quan trọng tiếp cận thị trường kinh tế sôi động TP. Hồ Chí Minh

Được ủy quyền vận hành bởi đối tác Lục Thành Auto - đơn vị có bề dày kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc thị trường địa phương - Skoda Đồng Nai đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn 4S khắt khe của Skoda toàn cầu. Đây sẽ là cầu nối uy tín mang những chiếc xe an toàn chuẩn Châu Âu đến gần hơn với người dân khu vực phía Nam.

Tiêu chuẩn hệ thống showroom của Skoda tại Việt Nam

Hệ thống đại lý của Skoda Việt Nam được xây dựng theo tiêu chuẩn 4S nghiêm ngặt từ Skoda Auto toàn câu.

Đặc biệt, Skoda Việt Nam còn vận hành các Trung tâm trải nghiệm thương hiệu (Experience Showroom) với quy mô hơn 1.300 m2. Tại đây, Skoda mang đến cho khách hàng Việt Nam những trải nghiệm cao cấp, hiện đại theo đúng chuẩn Châu Âu

Chính sách hậu mãi "An tâm khám phá mọi hành trình"

Skoda Việt Nam cam kết mang đến những trải nghiệm an tâm dành cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm của thương hiệu. Cụ thể, hãng đãi áp dụng chính sách bảo hành lên tới 8 năm hoặc 120.000 km cho các mẫu xe sản xuất trong nước và 5 năm hoặc 150.000 km cho xe nhập khẩu.

Đặc biệt, chương trình "An tâm khám phá mọi hành trình cùng Skoda" với dịch vụ cứu hộ được triển khai xuyên suốt năm 2026 là sự hỗ trợ thiết thực nhất: Tặng dịch vụ cứu hộ 24/7 cho khách hàng trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Dù khách hàng gặp sự cố ở bất cứ đâu trên lãnh thổ Việt Nam, Skoda luôn sẵn sàng có mặt để hỗ trợ với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Lời cam kết từ Skoda Việt Nam

Với kế hoạch mở rộng lên 35 điểm bán trong năm 2026, Skoda Việt Nam không giấu giếm kế hoạch phủ sóng rộng hơn trên toàn quốc, đặc biệt là tại dải đất miền Trung. Tuy nhiên, mục tiêu lớn nhất của thương hiệu là trở thành "người bạn đường" đáng tin cậy nhất trong lòng mỗi gia đình Việt. Skoda Đồng Nai khai trương là một viên gạch tiếp theo xây dựng nên nền tảng đó - một nền tảng dựa trên sự tử tế của một thương hiệu xe hơi lâu đời đến từ Châu Âu.