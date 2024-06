SUV cỡ B - Lynk&Co 06 chính thức ra mắt tại Việt Nam

Lynk & Co 06 là biểu tượng của sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ tiên tiến và thiết kế hiện đại. Với mức giá bán chính thức 729.000.000 VNĐ, Lynk & Co 06 được trang bị:

Tính năng an toàn vượt trội nhất phân khúc: Lynk & Co 06 được trang bị gói hỗ trợ an toàn ADAS với 17 tính năng, nổi bật nhất với hệ thống hỗ trợ giữ làn đường chủ động, hỗ trợ tắc đường, phát hiện điểm mù và cảnh báo giao thông cắt ngang phía sau. Đặc biệt, xe còn có camera 540 độ, mang lại góc quan sát toàn diện và an toàn hơn.

Hiệu năng và công nghệ tiên tiến dẫn đầu phân khúc: Động cơ 1.5L tăng áp, công suất 178 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm, hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp, cùng với 4 chế độ lái: Economy, Comfort, Sport và Intelligent. Hệ thống treo trước độc lập Macpherson và hệ thống treo sau đa điểm độc lập đảm bảo trải nghiệm lái xe mượt mà và mạnh mẽ.

Thiết kế nội – ngoại thất ấn tượng trong phân khúc: Ngoại thất với lưới tản nhiệt Urban Skyline, đèn hậu LED thiết kế 3D dạng thỏi năng lượng, và bảng màu độc đáo. Nội thất cao cấp với màn hình trung tâm 12.3 inch, khoang lái mô phỏng thiết kế buồng lái chiến đấu cơ, ghế xe thể thao và cửa sổ trời toàn cảnh. Bảng màu xe gồm Xanh Sonic, Hồng Lilac, Xám Xi Măng và Trắng Ngọc Trai, thường chỉ có trên các mẫu xe cao cấp.

Lynk & Co 06: Kỳ vọng tạo bước ngoặt mới, cam kết lâu dài vì lợi ích khách hàng Việt

"Việc ra mắt chiếc SUV cỡ B - Lynk & Co 06 tại thời điểm này là bước đi chiến lược của Lynk & Co, nhằm hoàn thiện dải sản phẩm SUV các cỡ B, C, D - phân khúc đang phát triển mạnh không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Với định hướng này, chúng tôi dành chính sách đặc biệt cho 66 khách hàng đầu tiên mua xe Lynk & Co 06 với ưu đãi 50% lệ phí trước bạ và tặng gói bảo dưỡng 05 năm miễn phí (trị giá 25 triệu đồng). Khách hàng cũng hoàn toàn yên tâm với dịch vụ cứu hộ 24/7, miễn phí cẩu kéo xe về các xưởng dịch vụ Lynk & Co trên toàn quốc, hỗ trợ kỹ thuật trên đường (RSA)…, vốn là đặc quyền của khách hàng Lynk & Co tại Việt Nam” - Ông Hoàng Chí Trung, Tổng Giám đốc Greenlynk, Nhà phân phối chính thức thương hiệu Lynk & Co tại Việt Nam cho biết.

Lynk & Co 06 được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt của Lynk & Co tại thị trường Việt Nam. Một sản phẩm với mức giá hợp lý, công nghệ an toàn hàng đầu phân khúc, thiết kế châu Âu ấn tượng và sự tỉ mỉ trong nội – ngoại thất hứa hẹn trở thành sản phẩm đáng tiền nhất trong phân khúc SUV cỡ B đầy sôi động. Mẫu xe này cũng được đự đoán sẽ mang đến một sự lựa chọn thuyết phục trong hành trình chinh phục khách hàng, giúp hãng có thể đến gần hơn nữa với những người Việt trẻ đam mê trải nghiệm, chinh phục và sở hữu phong cách sống thời thượng.

Chỉ hơn nửa năm kể từ ngày chính thức ra mắt thương hiệu, Lynk & Co đã khai trương 02 showroom tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, trong đó showroom Lynk & Co Sài Gòn với diện tích gần 5.000 m2 với điểm nhấn là không gian kết nối cộng đồng Lynk & Co Center. Đây là địa điểm được đánh giá là một trong những showroom lớn và đẹp nhất thế giới của hãng, trở thành điểm đến của không chỉ của giới sành ô tô mà còn là nơi giao lưu, kết nối của những tâm hồn đồng điệu, say mê những chiếc xe Lynk & Co. Bên cạnh đó, Lynk & Co liên tục tổ chức các sự kiện #SayHi và lái thử xe quy mô lớn #DriveYourStyle tại 7 tỉnh thành lớn nhất tại Việt Nam như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bình Dương, Cần Thơ, Vũng Tàu, Vinh. Những hoạt động này đã dần đưa hình ảnh thương hiệu Lynk & Co với Global DNA vào tâm trí của khách hàng Việt.

Với vị thế tiếp tục gia tăng trên toàn cầu, Lynk & Co cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng 22% về sản lượng xe mới bán ra trong năm 2023, đạt cột mốc lũy kế 1 triệu xe ra thị trường, phân phối thông qua hệ thống gần 400 đại lý, 18 trung tâm dịch vụ & chuỗi club kết nối độc đáo tại Châu Âu, Trung Đông và Châu Á.