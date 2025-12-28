Tasco Mobility Day 2025: Tasco định hình hệ sinh thái di chuyển toàn diện

Lần đầu tiên, Tasco tổ chức sự kiện Tasco Mobility Day – giới thiệu và công bố các hoạt động mới của toàn hệ thống, đồng thời chia sẻ định hướng chiến lược của Tasco trong thời gian tới. Tasco Mobility Day 2025 được tổ chức tại Tasco Mall (Hà Nội), địa điểm đang được Tasco phát triển theo mô hình Tasco Automall độc đáo – nơi 12 điểm chạm về mobility trong hệ sinh thái Tasco được quy tụ tại một không gian duy nhất.

Mô hình này cho phép khách hàng tiếp cận, trải nghiệm và sử dụng trọn vẹn các dịch vụ phục vụ di chuyển của Tasco, từ ô tô, bảo hiểm, cứu hộ, thu phí không dừng, sạc điện, thuê xe cho tới các dịch vụ hậu mãi và kết nối công nghệ, qua đó hiện thực hóa tầm nhìn của Tasco trong việc xây dựng giải pháp di chuyển toàn diện, liền mạch và lấy khách hàng làm trung tâm.

Với định hướng “One-stop Mobility Solution”, Tasco không chỉ dừng lại ở vai trò phân phối ô tô, mà đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái di chuyển thông minh, nơi mọi nhu cầu của khách hàng – từ mua xe, sử dụng, bảo dưỡng, bảo hiểm, cứu hộ, sạc điện, thuê xe, rửa xe cho đến thu phí không dừng – được kết nối liền mạch trong một hành trình thống nhất.

Những công bố nổi bật tại Tasco Mobility Day 2025

Công bố kế hoạch ra mắt các mẫu xe cao cấp trong năm 2026

Tại Tasco Mobility Day 2025, Tasco Auto chính thức công bố kế hoạch giới thiệu loạt mẫu xe cao cấp tại thị trường Việt Nam trong năm 2026, tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm ở phân khúc cao cấp và xe năng lượng mới. Theo đó, các mẫu xe dự kiến ra mắt bao gồm ZEEKR 7X, ZEEKR 009 – hai đại diện nổi bật của thương hiệu xe điện cao cấp ZEEKR, cùng các mẫu xe sang thể thao của Lotus như Lotus Eletre, Emeya và Emira.

Việc đưa các mẫu xe này về Việt Nam cho thấy định hướng rõ ràng của Tasco Auto trong việc đa dạng hóa lựa chọn di chuyển cao cấp, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các dòng xe điện, xe hiệu suất cao và xe sang mang đậm dấu ấn công nghệ. Song song với kế hoạch sản phẩm, Tasco cũng giới thiệu mô hình Tasco Experience Center – không gian tích hợp trưng bày, trải nghiệm và tư vấn các thương hiệu xe cao cấp do Tasco phân phối. Mô hình này được kỳ vọng sẽ nâng tầm trải nghiệm khách hàng, từ tiếp cận sản phẩm, lái thử, cá nhân hóa dịch vụ cho đến kết nối các tiện ích trong hệ sinh thái mobility của Tasco.

VETC chính thức vận hành Trung tâm Cứu hộ Toàn quốc 24/7

Trong khuôn khổ Tasco Mobility Day 2025, VETC chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm Cứu hộ Toàn quốc VETC 24/7, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc hoàn thiện hệ sinh thái giao thông thông minh của Tasco. Trung tâm được vận hành theo mô hình điều phối tập trung, ứng dụng công nghệ để kết nối lực lượng cứu hộ, phương tiện và đối tác trên toàn quốc, đồng thời chuẩn hóa quy trình xử lý, đảm bảo tính minh bạch và khả năng phản ứng nhanh trong từng tình huống.

Với nền tảng hơn 10 năm vận hành hệ thống giao thông 24/7, phục vụ gần 4 triệu khách hàng thường xuyên, xử lý khoảng 2 triệu giao dịch mỗi ngày, VETC sở hữu lợi thế đặc biệt về dữ liệu giao thông, năng lực điều phối và chuẩn vận hành quy mô quốc gia. Trung tâm Cứu hộ Toàn quốc được xây dựng trên chính nền tảng đó, kết nối tổng đài 24/7 với phương tiện cứu hộ và hơn 300 đối tác, phủ 100% xã, phường trên cả nước.

Đây được xem là trung tâm cứu hộ có quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay, không chỉ cung cấp dịch vụ cứu hộ 24/7 mà còn đóng vai trò như một hạ tầng nền tảng cho lĩnh vực an toàn giao thông. Trong năm 2025, đặc biệt trong giai đoạn mưa lũ và thiên tai tại nhiều địa phương, VETC Cứu hộ đã tham gia điều phối nguồn lực, hỗ trợ người dân và phương tiện trong các điều kiện khắc nghiệt, thể hiện trách nhiệm xã hội và cam kết đồng hành cùng cộng đồng, với thông điệp “không để các bác tài bị bỏ lại phía sau trong mọi hành trình di chuyển”.

Volvo, Lynk & Co thắng lớn tại các giải thưởng ngành ô tô

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động của Tasco trong chuỗi sự kiện Tasco Mobility Day, Tasco công bố thành tích nổi bật của Volvo và Lynk & Co – những thương hiệu do Tasco Auto phân phối – khi giành loạt giải thưởng quan trọng tại Car Awards 2025.

Cụ thể, mẫu Volvo The New S90 đã chiến thắng hạng mục Xe sang gầm thấp cỡ trung, ghi nhận những giá trị nổi bật về thiết kế Scandinavian tinh tế, công nghệ an toàn tiên phong và trải nghiệm vận hành cao cấp – những yếu tố đã làm nên vị thế bền vững của Volvo trong phân khúc xe sang tại Việt Nam.

Lynk & Co đã đạt cú đúp danh hiệu quan trọng gồm: danh hiệu Ô tô của năm phân khúc SUV gầm cao cỡ D dành cho Lynk & Co 08 EM-P- mẫu xe flagship của thương hiệu và danh hiệu Công nghệ điện hóa của năm cho công nghệ EM-P Super Hybrid. SUV cỡ D là phân khúc có số lượng sản phẩm mới vượt trội, sức cạnh tranh gắt gao nhất trong năm 2025 tại Việt Nam với 8 mẫu xe trong đề cử, bao gồm nhiều dòng xe đã có mặt lâu đời trên thị trường. Trong đó, Ban tổ chức Car Awards đánh giá Lynk & Co 08 EM-P là mẫu SUV cỡ D dẫn dắt cuộc chơi công nghệ trong cùng phân khúc.

Công nghệ điện hóa của năm là giải thưởng duy nhất về công nghệ tại Car Awards 2025, vinh danh những giải pháp giúp định hình tương lai sử dụng ô tô hiện đại. Theo đánh giá của hội đồng chuyên môn, nền tảng EM-P Super Hybrid mang lại khả năng vận hành linh hoạt giữa động cơ xăng, hybrid và thuần điện, giúp tối ưu hiệu suất, trải nghiệm lái và mức độ tiện dụng trong điều kiện hạ tầng sạc còn chưa đồng bộ. Việc Lynk & Co 08 EM-P nhanh chóng được vinh danh chỉ sau thời gian ngắn ra mắt thị trường Việt Nam được xem là minh chứng cho năng lực công nghệ, chất lượng sản phẩm và định hướng phát triển bền vững của các thương hiệu trong hệ sinh thái Tasco.

Ngoài giải thưởng tại Car Awards 2025, Lynk & Co 08 EM-P vừa giành giải thưởng “Hệ thống âm thanh xe hơi của năm” tại Editors’ Choice Awards, giải thưởng thường niên uy tín do Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam và Xe Đời Sống tổ chức

Thông qua Tasco Mobility Day 2025, Tasco tái khẳng định tầm nhìn trở thành đơn vị dẫn đầu trong cung cấp giải pháp di chuyển toàn diện tại Việt Nam, không ngừng mở rộng chuỗi giá trị, đầu tư vào công nghệ, hạ tầng và dịch vụ, lấy khách hàng làm trọng tâm, hướng tới mục tiêu nâng cao trải nghiệm di chuyển và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp ô tô – giao thông Việt Nam.

Giới thiệu những kết quả ban đầu của dự án “Hành trình An tâm”

Một trong những điểm nhấn quan trọng tại sự kiện là việc Tasco lần đầu công bố những kết quả bước đầu của dự án “Hành trình An tâm” – chương trình trải nghiệm và kiểm nghiệm xe thực tế được triển khai từ tháng 6/2025. Không dừng ở các bài thử nghiệm kỹ thuật trong điều kiện tiêu chuẩn, “Hành trình An tâm” đưa các mẫu xe do Tasco Auto phân phối vận hành liên tục qua nhiều vùng địa lý, địa hình và điều kiện thời tiết khác nhau trên khắp Việt Nam, với cường độ sử dụng cao, sát nhất với môi trường sử dụng hàng ngày của người tiêu dùng.

Trong suốt hành trình, các xe được đồng hành và hỗ trợ bởi toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ của Tasco, bao gồm hệ thống thu phí không dừng VETC, dịch vụ chăm sóc – bảo dưỡng Carpla Service, bảo hiểm Tasco Insurance và VETC Cứu hộ, nhằm kiểm nghiệm không chỉ chất lượng xe mà còn khả năng vận hành xuyên suốt của các dịch vụ hậu mãi và hỗ trợ di chuyển.

Tính đến ngày 10/12/2025, các kết quả bước đầu cho thấy:

Lynk & Co 06 đã vượt mốc 100.000 km - tương đương hơn 8 năm sử dụng thông thường

Geely Coolray đạt gần 75.000 km - tương đương hơn 6 năm sử dụng thông thường

Geely Monjaro, dù tham gia muộn hơn, cũng đã đạt 50.000 km.

Đáng chú ý, hành trình không ghi nhận bất kỳ hỏng hóc lớn nào liên quan đến độ bền hay vận hành trên cả ba mẫu xe dù được thử thách liên tục và khắc nghiệt.

Kết quả này phản ánh chất lượng vận hành ổn định và độ tin cậy cao của các sản phẩm do Tasco Auto phân phối, đồng thời giúp Tasco chủ động đánh giá nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa, phụ tùng và dịch vụ hậu mãi trong điều kiện sử dụng thực tế. Theo Tasco, “Hành trình An tâm” không phải là một chiến dịch ngắn hạn, mà là cam kết dài hạn về sự an tâm dành cho khách hàng trong suốt vòng đời sử dụng xe.

