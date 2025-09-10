Tasco và VETC ra mắt VETC Loyalty – Chương trình khách hàng thân thiết toàn diện cho chủ xe tại Việt Nam cùng gói ưu đãi 40 tỷ đồng

Hành trình từ công nghệ ETC đến hệ sinh thái toàn diện

Nếu trước đây hành trình của người lái xe gắn với nhiều nỗi lo như ùn tắc tại trạm thu phí, bãi đỗ xe hạn chế, thủ tục bảo hiểm phức tạp hay những lúc khẩn cấp thiếu hỗ trợ… thì VETC đã ra đời để tháo gỡ những trăn trở ấy. Từ giải pháp thu phí không dừng (ETC), sau gần một thập kỷ phát triển, VETC đã mở rộng thành hệ sinh thái dịch vụ: e-Parking, bảo hiểm, cứu hộ 24/7, xưởng sửa chữa kết nối toàn quốc – đồng hành cùng hàng triệu chủ xe trên mọi cung đường.

VETC Loyalty – “La bàn tiêu dùng thông minh”

VETC Loyalty không chỉ dừng lại ở việc tích điểm, mà được thiết kế như một “la bàn định hướng giá trị”, giúp khách hàng tiếp cận trọn vẹn hệ sinh thái dịch vụ và tiện ích.

Mỗi giao dịch trở thành một cơ hội tích điểm, mở ra trải nghiệm mới và đặc quyền gia tăng.

Mỗi tháng, khách hàng được bổ sung thêm nhiều ưu đãi, gia tăng sự tiện lợi và giá trị đồng hành.

Ưu đãi ra mắt – Tổng giá trị 40 tỷ đồng

Nhân dịp ra mắt, chương trình dành tặng:

1.000.000 điểm cho khách hàng sở hữu xe Volvo, Geely, Lynk & Co trước ngày 25/08/2025 (áp dụng theo số lượng xe, không giới hạn).

1.000.000 điểm cho khách hàng mua xe từ ngày 26/08/2025.

Điểm thưởng tương đương 1% giá trị hóa đơn (trước VAT) cho khách hàng sử dụng dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phụ tùng xe ô tô kể từ ngày 26/08/2025. Ưu đãi được áp dụng tại hệ thống Showroom liên kết.

Điểm thưởng quy đổi theo tỷ lệ 1 điểm = 1 VNĐ, sử dụng để thanh toán dịch vụ ETC trên toàn quốc, hoặc mua xe và dịch vụ tại hệ thống showroom liên kết.

Hệ thống hạng hội viên – Gắn bó càng nhiều, đặc quyền càng lớn

Hạng Bạc (Silver): Đăng ký & định danh tài khoản VETC.

Hạng Vàng (Gold): Chi tiêu từ 50 triệu VNĐ/năm.

Hạng Bạch Kim (Platinum): Chi tiêu từ 500 triệu VNĐ/năm hoặc sở hữu xe Volvo, Geely, Lynk & Co.

Hạng Kim Cương (Diamond): Chi tiêu từ 1 tỷ VNĐ/năm

Các mốc chi tiêu được tính trên giá trị hóa đơn (trước thuế VAT) cho sản phẩm/dịch vụ trong hệ thống Tasco và được ghi nhận tích điểm trên ứng dụng VETC. Điểm được sử dụng theo từng loại dịch vụ.

VETC Loyalty – Cánh cửa kết nối toàn bộ hệ sinh thái về ô tô và hạ tầng giao thông thông minh

VETC Loyalty không chỉ dừng lại ở những ưu đãi trước mắt, mà còn là nền tảng trung tâm kết nối toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ của Tasco. Từ phân phối ô tô mới với 16 thương hiệu quốc tế, đến nền tảng mua bán xe cũ Carpla, bảo hiểm xe cơ giới, hệ thống thu phí không dừng, e-Parking và nhiều ứng dụng của công nghệ ETC – tất cả đều được quy tụ trong một chương trình duy nhất. Với định hướng này, VETC Loyalty sẽ giúp khách hàng hưởng lợi tối đa từ mọi giao dịch, đồng thời mở rộng khả năng trải nghiệm liền mạch trên toàn bộ hành trình sở hữu và sử dụng ô tô.

VETC Loyalty là lời khẳng định cam kết đặt khách hàng ở trung tâm trong chiến lược phát triển hệ sinh thái của Tasco. Chương trình mở ra một kỷ nguyên mới, nơi việc tích lũy, gắn kết và lan tỏa giá trị trở thành nền tảng bền vững cho cộng đồng chủ xe tại Việt Nam.