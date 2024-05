TC Group thông báo kết quả bán hàng tháng 04/2024

Hyundai Accent tiếp tục là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 4 với 848 xe đến tay khách hàng, giảm 12% so với tháng 3. Hyundai Santa Fe đứng ở vị trí thứ 2 với số bán ở mức 530 xe, tăng trưởng 105% so với tháng trước đó. Hyundai Creta đứng ở vị trí thứ 3 với doanh số đạt 506 xe, giảm nhẹ 7,8% so với tháng 3.

Hyundai Tucson ghi nhận mức doanh số tăng trưởng 63,3% so với tháng 3, đạt 480 xe, xếp ở vị trí thứ 4. Hyundai Venue đạt 271 xe, ghi nhận mức tăng trưởng 2,7% so với tháng trước, đứng ở vị trí thứ 5.

Hyundai Grand i10 đang nằm trong giai đoạn giải phóng sản phẩm trước khi ra mắt phiên bản nâng cấp, ghi nhận mức doanh số giảm 61,7% so với tháng 3, đạt 229 xe bán ra, đứng ở vị trí thứ 6. Hyundai Custin đạt doanh số 212 xe, giảm 25,4% so với tháng trước, đứng ở vị trí thứ 7. Hyundai Elantra đạt 118 xe, đứng ở vị trí thứ 8.

Hyundai Stargazer X được giới thiệu vào tháng 4 và bắt đầu giao xe vào tháng 5/2024 nên chưa ghi nhận doanh số trong tháng.

Các mẫu xe thương mại Hyundai đạt doanh số 985 xe bán ra trong tháng 3, trong đó có 71 xe xuất khẩu thị trường nước ngoài.

Doanh số bán hàng các mẫu xe Hyundai trong tháng 4/2024 (Đơn vị: Xe):