Toyota Việt Nam công bố doanh số bán hàng tháng 12 và mở rộng hệ thống đại lý - Ra mắt Toyota Hải Dương – Chí Linh

Cụ thể, doanh số toàn quốc của các mẫu xe Toyota đạt 8.329 xe, bao gồm 3.597 xe lắp ráp trong nước và 4.732 xe nhập khẩu nguyên chiếc, nâng tổng doanh số tích lũy năm 2025 lên 71.954 xe và tăng 8% so với năm 2024.

Trong tháng 12/2025, doanh số xe Hybrid Electric của TMV cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ với 1.082 xe bán ra, nâng tổng doanh số tích lũy năm 2025 lên 8.474 xe và tăng 58% so với năm 2024. Kết quả tích cực này cho thấy xu hướng của khách hàng Việt Nam đang tích cực chuyển dịch sang dòng xe Hybrid Electric với nhiều lợi ích như tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường mà không thay đổi thói quen sử dụng của người tiêu dùng.

Ở phân khúc xe hạng sang, Lexus tiếp tục tạo dấu ấn khi mang đến trải nghiệm đẳng cấp cho 390 khách hàng trong tháng 12, nâng tổng doanh số tích lũy năm 2025 lên 2.252 xe. Lũy kế đến nay, Lexus đã bàn giao tổng cộng 16.064 xe tới khách hàng Việt Nam kể từ khi thương hiệu chính thức được giới thiệu tại thị trường.

Trong tháng 12/2025, Vios đã quay trở lại vị trí dẫn đầu doanh số của Toyota với 1.972 xe, cho thấy sự ổn định của dòng sedan này. Đứng ở vị trí tiếp theo là mẫu SUV đô thị Yaris Cross với doanh số đạt 1.393 xe. Bên cạnh đó, các mẫu xe Veloz Cross, Innova Cross và Corolla Cross cũng duy trì mức tăng trưởng ổn định với doanh số lần lượt đạt 1.310 xe, 1.121 xe và 539 xe.

Song song với kết quả kinh doanh tích cực, TMV tiếp tục mở rộng mạng lưới Đại lý/Chi nhánh đại lý và Trạm dịch vụ ủy quyền tại khu vực miền Bắc với việc ra mắt đại lý Toyota Hải Dương – Chí Linh, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường, cũng như tiếp tục mang tới những sản phẩm và dịch vụ chất lượng tới khách hàng trên toàn quốc.

Theo đó, Toyota Hải Dương – Chí Linh có địa chỉ tại Khu Đồng Trại Sen, Phường Chu Văn An, Thành phố Hải Phòng, sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 2/1/2026, đưa tổng số Đại lý/Chi nhánh đại lý và Trạm uỷ quyền của Toyota lên con số 87.

Toyota Hải Dương – Chí Linh được xây dựng trên diện tích 5.593m2 với 3 khu vực chính: phòng trưng bày sản phẩm, khu vực phòng chờ cho khách hàng và xưởng dịch vụ. Khu vực xưởng được thiết kế với 23 khoang sửa chữa, bao gồm 13 khoang bảo dưỡng nhanh/sửa chữa chung và 10 khoang sửa chữa đồng sơn được trang bị phòng sơn hiện đại, hệ thống pha sơn trong khu vực khép kín, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đặc biệt, Toyota Hải Dương - Chí Linh có khu vực phòng trưng bày, phòng chờ khách hàng rộng rãi, thiết kế hiện đại mang lại cho khách hàng cảm giác thoải mái khi tới đại lý sử dụng dịch vụ.

Nhờ việc đầu tư cơ sở vật chất cùng đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, có kỹ năng chuyên môn cao cùng tinh thần phục vụ khách hàng bằng cả tấm lòng, Toyota Hải Dương - Chí Linh đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Toyota toàn cầu, đáp ứng nhu cầu sử dụng và bảo dưỡng xe của khách hàng.

Tính đến nay, mạng lưới Đại lý/Chi nhánh đại lý & Trạm dịch vụ ủy quyền của Toyota Việt Nam đã lên tới con số 87, đặt tại 31/34 tỉnh thành phố trên cả nước. Với việc đưa Toyota Hải Dương - Chí Linh chính thức đi vào hoạt động, Toyota Việt Nam một lần nữa thể hiện định hướng phát triển với tầm nhìn “Tự do di chuyển cho mọi người” và mục tiêu “Trở thành thương hiệu tốt nhất trong cộng đồng”.