Trọn vẹn trải nghiệm cùng Subaru tại triển lãm ô tô Việt Nam 2024

Subaru Crosstrek Hoàn Toàn Mới được trang bị đầy đủ những tính năng an toàn đặc trưng của Subaru cùng với thiết kế nội - ngoại thất trẻ trung và ấn tượng, mang đến trải nghiệm lái xe phấn khích và thú vị. Cùng Crosstrek, các chủ nhân có thể theo đuổi đam mê của bản thân và thể hiện cá tính theo phong cách riêng, trên mọi hành trình cho dù đi đến đâu!

Ngoài ra, khách tham quan triển lãm còn được thưởng lãm bốn mẫu xe nổi bật khác của Subaru: gồm Subaru Forester, Subaru Outback và đặc biệt là 2 mẫu xe thể thao Subaru WRX và Subaru BRZ được trang bị thêm bộ phụ kiện độc đáo STI (STI Package Edition), lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam và ngay tại gian trưng bày của Subaru.

Crosstrek Hoàn Toàn Mới, mẫu SUV nổi danh của Subaru với diện mạo trẻ trung và thời thượng để bạn tự tin thể hiện cá tính mọi lúc mọi nơi, mà vẫn luôn đảm bảo sự an toàn xuất sắc để bạn thoải mái tận hưởng mọi cuộc phiêu lưu trong cuộc sống.

“Subaru Crosstrek Hoàn Toàn Mới đáp ứng vượt trội mọi nhu cầu của khách hàng tại Việt Nam" — những người luôn muốn tận hưởng cuộc sống trên những hành trình, kiếm tìm những trải nghiệm mới và sống trọn vẹn mỗi ngày.

Ấn tượng, rộng rãi, đa năng và cá tính – Subaru Crosstrek Hoàn Toàn Mới được trang bị những tính năng an toàn tiên tiến nhất, mang đến trải nghiệm đầy phấn khích, cho khả năng xử lý nhạy bén mà vẫn đảm bảo cho khách hàng sự an toàn xuất sắc mang tính biểu tượng của Subaru. Lần đầu tiên tại Việt Nam, Crosstrek Hoàn Toàn Mới được trang bị công nghệ EyeSight 4.0 cải tiến của Subaru – với bộ ba camera. Được bổ sung thêm một camera đơn góc quét rộng, Crosstrek trở thành một trong những mẫu xe được trang bị công nghệ an toàn hàng đầu phân khúc, bên cạnh những tính năng vượt trội khác trong một không gian khoang nội thất tiện nghi và hiện đại.

Hơn thế nữa, Crosstrek Hoàn Toàn Mới cũng là mẫu xe đầu tiên của Subaru được giới thiệu tại Việt Nam sử dụng động cơ e-BOXER hybrid. Subaru Crosstrek e-Boxer là mẫu xe SUV duy nhất trong phân khúc được trang bị động cơ hybrid kết hợp với Hệ Dẫn Động Bốn Bánh Toàn Thời Gian Đối Xứng (S-AWD). Sự kết hợp này giúp xe vận hành tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời lại tăng tốc nhanh hơn và có thể nói là mang lại hiệu suất vận hành vượt trội so với các mẫu xe trong cùng phân khúc. Tôi tin rằng cùng với chiếc Subaru Crosstrek Hoàn Toàn Mới khách hàng có thể bứt phá mọi giới hạn bản thân trên các hành trình của mình! Hơn thế nữa, với cam kết về chất lượng và sự bền bỉ của Subaru, Crosstrek Hoàn Toàn Mới được áp dụng chính sách bảo hành hàng đầu - 5 năm và không giới hạn số km, riêng pin trang bị trên xe Crosstrek e-Boxer Hybrid được bảo hành lên đến 8 năm hoặc 160.000km tuỳ điều kiện nào đến trước. Chính sách bảo hành 5 năm và không giới hạn số km cũng sẽ được áp dụng cho toàn bộ các mẫu xe trang bị động cơ xăng khác do Subaru Việt Nam phân phối từ ngày 1/10/2024 trở đi”, Bà Lê Thanh Hải, Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Hình Tượng Ô Tô Việt Nam (Subaru Việt Nam) chia sẻ.

Những điểm nổi bật của Subaru Crosstrek Hoàn Toàn Mới:

Ngoại hình cá tính : Thiết kế ngoại thất đậm chất cá tính, trẻ trung và năng động thu hút mọi ánh nhìn.

: Thiết kế ngoại thất đậm chất cá tính, trẻ trung và năng động thu hút mọi ánh nhìn. Tiện ích vượt trội : ghế ngồi có cấu hình linh hoạt hỗ trợ nới rộng không gian cho khoang hành lý, khoang cabin của Crosstrek cũng được thiết kế đầy tiện dụng để đáp ứng tốt mọi nhu cầu di chuyển mỗi ngày hay hành trình dã ngoại cuối tuần.

: ghế ngồi có cấu hình linh hoạt hỗ trợ nới rộng không gian cho khoang hành lý, khoang cabin của Crosstrek cũng được thiết kế đầy tiện dụng để đáp ứng tốt mọi nhu cầu di chuyển mỗi ngày hay hành trình dã ngoại cuối tuần. Màn hình hiển thị và điều khiển trực quan hiện đại: màn hình thông tin giải trí cỡ lớn 11.6 inch cảm ứng kết nối điện thoại không dây, cùng với những tính năng điều khiển tích hợp lên màn hình trung tâm, giúp dễ dàng điều chỉnh và bắt nhịp cuộc sống thật thư thái trong suốt hành trình.

màn hình thông tin giải trí cỡ lớn 11.6 inch cảm ứng kết nối điện thoại không dây, cùng với những tính năng điều khiển tích hợp lên màn hình trung tâm, giúp dễ dàng điều chỉnh và bắt nhịp cuộc sống thật thư thái trong suốt hành trình. An Toàn Toàn Diện : Được trang bị Công nghệ EyeSight 4.0 cải tiến bổ sung thêm một camera đơn góc quét rộng, giúp cải thiện vùng quan sát; cùng với đó là nhiều tính năng và công nghệ an toàn đáng chú ý khác như Phanh tự động khi lùi (RAB), Trợ lực Phanh điện, Đèn LED mở rộng góc chiếu trong cua, 8 túi khí SRS quanh xe,…

: Được trang bị Công nghệ EyeSight 4.0 cải tiến bổ sung thêm một camera đơn góc quét rộng, giúp cải thiện vùng quan sát; cùng với đó là nhiều tính năng và công nghệ an toàn đáng chú ý khác như Phanh tự động khi lùi (RAB), Trợ lực Phanh điện, Đèn LED mở rộng góc chiếu trong cua, 8 túi khí SRS quanh xe,… Vận hành mạnh mẽ: Với tùy chọn động cơ Boxer máy xăng 2.0L hoặc động cơ e-Boxer 2.0L hybrid, mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa công suất và hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu, nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm lái xe khác biệt và đặc trưng của Subaru.

Giá bán xe Crosstrek Hoàn Toàn Mới

*Giá Bán lẻ Khuyến nghị Đặc biệt (giảm 99 triệu từ Giá Bán Lẻ Khuyến Nghị) chỉ áp dụng cho 99 xe Subaru Crosstrek đầu tiên. Điều kiện và Điều khoản áp dụng