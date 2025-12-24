Trước thềm VnMS 2025: Vì sao gian hàng VinFast được xem là “nơi phải đến” của người quan tâm xe điện?

Tin bài liên quan

Khi triển lãm Vietnam Mobility Show (VnMS) 2025 chính thức công bố lịch diễn ra từ ngày 26-28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, cộng đồng những người yêu xe nhanh chóng hướng sự chú ý về một cái tên quen thuộc: VinFast.

Theo thông tin từ ban tổ chức, VinFast sẽ mang đến trọn vẹn dải sản phẩm ô tô, xe máy điện và xe bus thuộc nhiều phân khúc khác nhau. Việc quy tụ đầy đủ các dòng sản phẩm trong cùng một không gian được kỳ vọng sẽ giúp người dùng hình dung rõ hơn về bức tranh tổng thể của hệ sinh thái di chuyển điện hóa ở Việt Nam hiện tại.

“Hiếm có cơ hội được trải nghiệm cùng lúcnhiều mẫu xe như thế này. Thích nữa là được tận mắt chiêm ngưỡng những mẫu xe mới như Minio Green, EC Van hay dòng xe Lạc Hồng 900 LX. Quá xứng đáng cho một chuyến tham quan”, anh Nguyễn Đức Trung (Hà Nội), một khách hàng đang cân nhắc chuyển từ xe ô tô xăng sang ô tô điện, chia sẻ.

Xuất hiện tại khu vực trưng bày của VinFast sẽ là các mẫu ô tô điện: Lạc Hồng 900 LX, Limo Green, Minio Green, EC Van, VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9; cùng các dòng xe máy điện như Evo Grand, Feliz, Vero X, các mẫu xe học sinh ZGoo và Flazz… Mẫu xe bus thương hiệu Việt cũng được trưng bày tại đây.

Song song, VinFast cũng sẽ tổ chức hoạt động lái thử trong sa hình và ngoài đường trường, mô phỏng điều kiện sử dụng thực tế. Các mẫu xe tham gia lái thử bao gồm từ VF 3 đến VF 9, Limo Green, Minio Green và EC Van, cho phép người dùng trải nghiệm, so sánh và đánh giá trực tiếp nhiều dòng xe chỉ trong một lần tham quan. Khách hàng cũng có thể lái thử xe máy điện trong khu vực đường thử chuyên biệt.

Cơ hội chuyển đổi xanh dễ dàng

Ngoài việc được chiêm ngưỡng hay lái thử xe điện, theo nhiều người dùng, sức hút của gian hàng VinFast tại sự kiện còn nằm ở cơ hội tiếp cận đầy đủ thông tin và các chương trình ưu đãi trước khi đưa ra quyết định mua sắm quan trọng.

Trong khuôn khổ triển lãm, khách tham quan sẽ được đội ngũ tư vấn của VinFast trực tiếp giải đáp các câu hỏi liên quan đến sản phẩm, chi phí sở hữu, chính sách hỗ trợ và phương án tài chính, đồng thời tham gia các hoạt động tương tác và nhận quà.

Thời điểm diễn ra triển lãm cũng trùng với giai đoạn VinFast triển khai nhiều chính sách ưu đãi lớn trong năm, tạo điều kiện để khách hàng dễ dàng tiếp cận những dòng xe điện chất lượng với giá tốt.

Cụ thể, tất cả các dòng ô tô hiện hành đều được hưởng mức ưu đãi 4% theo chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh” lần 3, kèm hỗ trợ lên tới 150 triệu đồng cho khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Riêng khách hàng đăng ký xe tại Hà Nội và TP.HCM còn được cộng thêm 70 triệu đồng vào tài khoản VinClub. Người mua hưởng ưu đãi bổ sung 2% khi mua xe qua kênh trực tuyến.

Cùng đó là các chính sách ưu đãi theo từng sản phẩm. Đặc biệt, trong tháng 12, các mẫu VF 3, VF 5, VF 6 Eco, VF 7 Eco và Limo Green được tặng 2 năm bảo hiểm vật chất, với giá trị quy đổi tiền mặt từ 6,5 đến 15 triệu đồng tùy dòng xe. Riêng VF 3 và VF 5 còn được miễn phí tùy chọn màu nâng cao, tương đương 8 triệu đồng. Đối với các mẫu ở phân khúc cao hơn như VF 7 Plus, VF 8 và VF 9, VinFast áp dụng ưu đãi trực tiếp 50 triệu đồng. Khách hàng mua VF 8 và VF 9 có thể lựa chọn voucher nghỉ dưỡng Vinpearl thay thế.

Với những khách hàng lựa chọn phương án trả góp, VinFast áp dụng chính sách hỗ trợ vay tới 80% giá trị xe và ưu đãi lãi suất 3-4%/năm trong 3 năm đầu so với mức thị trường. Người có nhu cầu có thể tìm hiểu về giải pháp này ngay tại sự kiện.

“Khi cộng dồn các ưu đãi, mức tiết kiệm là một con số không hề nhỏ. Tôi đang dự tính đổi từ xe xăng sang VF 6 và quan tâm tới phương án trả góp. Được trao đổi trực tiếp với tư vấn bán hàng sẽ nhanh ra vấn đề hơn”, anh Phạm Xuân Huy (Hà Nội) cho biết.