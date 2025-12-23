Người dùng gọi VinFast VF 3 là “ngoan xinh yêu”, đã rẻ còn dễ nuôi

“Xe quốc dân” thu hút cả người chưa từng có ý định mua ô tô

Lũy kế 11 tháng của năm 2025, mẫu minicar thuần điện của VinFast đang dẫn đầu toàn thị trường về sức tiêu thụ với tổng cộng 40.660 xe được bàn giao, gần như “chắc suất” mẫu xe bán chạy số 1 của cả năm.

Theo nhiều người dùng, quyết định chốt xe đến từ vẻ ngoài cá tính, khơi gợi nhu cầu sở hữu. Không thiếu khách hàng vốn chưa có ý định mua ô tô, nhưng chợt vô tình “phải lòng” VF 3, như chị Trần Thu Hà (Hà Nội).

Từ khoảnh khắc bắt gặp một chiếc VinFast VF 3 trên đường và ấn tượng với kiểu dáng nhỏ xinh và cá tính của mẫu xe này, chị Hà đã ấp ủ mong muốn sở hữu “bé ba” cho riêng mình. “Với phụ nữ, ô tô đôi khi không chỉ là phương tiện đi lại, mà còn là cách thể hiện phong cách. VF 3 với mình giống như một món trang sức vậy”, chị Hà nhận xét.

Là người mới lái và cũng lần đầu tiên tiếp xúc với xe điện, nhưng VinFast VF 3 không gây cảm giác bỡ ngỡ cho chị Hà. Người dùng này nhận định VF 3 là chiếc xe dễ làm quen và sử dụng, đúng chất “xe quốc dân”. Sau một thời gian trải nghiệm, chị Hà còn tự tin giới thiệu xe cho đồng nghiệp.

“Lúc đầu hơi lo, nhưng chỉ sau vài ngày đi làm, mình thấy xe thật sự dễ làm quen. Chân ga đi mượt mà, thiết kế ghế ngồi cao và kính lớn giúp lái mới như mình dễ quan sát và căn xe, đi lại yên tâm hơn nhiều. Mưa nắng gì mình cũng bỏ hẳn xe máy, đi ô tô vừa an toàn, vừa thoải mái. Có điều hòa, có nghe nhạc, cảm giác khác hẳn”, chị Hà nói.

Anh Đức Hoàng, một chủ xe VF 3 mới tại TP. HCM, cũng thừa nhận trang bị trên mẫu xe này vượt ngoài mong đợi của anh cho một mẫu xe cỡ nhỏ. VF 3 có màn hình cảm ứng 10 inch – kích thước lớn hơn cả một số mẫu xe hạng A, hạng B trên thị trường, cần số đặt phía sau vô lăng giống xe sang, cổng kết nối USB-C… Đặc biệt, ở phiên bản mới, mẫu minicar này còn được bổ sung tính năng kết nối qua Apple CarPlay và Android Auto.

Dễ mua, dễ nuôi, ưu đãi chồng ưu đãi trong tháng 12

Đáng chú ý, trong tháng 12/2025, người dùng Việt đang có cơ hội tiếp cận VF 3 dễ hơn bao giờ hết. Từ mức giá 302 triệu đồng, tất cả khách hàng mua VF 3 và xuất hóa đơn tới 31/12/2025 được ưu đãi 4%, miễn phí chi phí chọn màu nâng cao (8 triệu đồng) và tặng 2 năm bảo hiểm vật chất (có thể quy đổi thành tiền mặt trị giá 6,5 triệu đồng).

Nếu đang sở hữu xe xăng đổi sang VF 3, người dùng được ưu đãi thêm 5 triệu đồng (7,5 triệu đồng nếu thường trú tại các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng bởi bão lũ). Trường hợp đăng ký xe tại Hà Nội, TP.HCM, chủ xe được tặng thêm 6 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub.

Cộng dồn các ưu đãi, khách Việt có thể sở hữu VF 3 chỉ từ khoảng 275 triệu đồng. Khi đặt xe qua kênh trực tuyến trên website vinfastauto.com, người mua được ưu đãi thêm 2%.

Khách hàng lựa chọn mua xe trả góp sẽ được vay tới 80% giá trị xe trong vòng tối đa 8 năm, với lãi suất ưu đãi hơn mức thị trường 3%/năm trong vòng 3 năm đầu.

Không chỉ có mức giá tốt sau ưu đãi, chi phí sử dụng của VF 3 cũng đang ở mức thấp nhất trên thị trường. Đây là một trong những yếu tố khiến chị Trần Thu Hà hài lòng nhất về mẫu minicar Việt. Người dùng này cho biết, từ ngày dùng VF 3 thay xe máy, chị tiết kiệm được khoảng 600.000 đồng tiền xăng mỗi tháng, nhờ chính sách miễn phí sạc tới hết tháng 6/2027 tại các trạm công cộng của V-Green.

Theo chia sẻ của chị Hà, VinFast VF 3 còn có chi phí bảo dưỡng rất thấp. “Lần gần nhất bảo dưỡng xe chỉ chưa đến 400.000 đồng. Do đó, chiếc ô tô này cực kỳ phù hợp với thu nhập trung bình của dân văn phòng”, nữ chủ xe cho biết.

Chủ xe VF 3 nói riêng và VinFast nói chung còn được hưởng lợi từ mạng lưới 350 xưởng dịch vụ và loạt chính sách hiếm thấy trên thị trường như: bảo hành gấp 2-3 lần tiêu chuẩn thị trường, cứu hộ 24/7 trong thời gian bảo hành, giao nhận xe tại nhà, cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng 24 giờ, cho mượn xe/pin trong thời gian sửa chữa động cơ/pin…

Tổng hòa giữa thiết kế cá tính, trải nghiệm thân thiện, chi phí sử dụng thấp và loạt ưu đãi “lợi chồng lợi”, VinFast VF 3 không chỉ là phương tiện di chuyển an toàn, tiện nghi hơn xe máy, mà còn là bước chuyển hợp lý để lần đầu sở hữu ô tô mà không tạo áp lực tài chính.

Trong tháng 12/2025, khách hàng mua xe VinFast VF 3, VF 5, VF 6 Eco, VF 7 Eco, Limo Green sẽ được tặng 2 năm bảo hiểm vật chất (có thể quy đổi ra tiền mặt trị giá 6,5 triệu đồng đối với VF 3, 12 triệu đồng đối với VF 5 và 15 triệu đồng đối với VF 6 Eco, VF 7 Eco, Limo Green). Hai mẫu VF 3 và VF 5 đồng thời được miễn phí chọn màu nâng cao (tương đương 8 triệu đồng). Khách hàng mua xe VF 7 Plus, VF 8 và VF 9 sẽ được ưu đãi trực tiếp 50 triệu đồng hoặc có thể lựa chọn voucher nghỉ dưỡng tại Vinpearl với giá trị tương đương (áp dụng với VF 8 và VF 9). Ngoài ra, tất cả các dòng xe VinFast đều đang được hưởng ưu đãi 4% theo chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh lần 3”, ưu đãi lên tới 150 triệu đồng nếu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, nhận thêm 70 triệu đồng qua tài khoản VinClub khi đăng ký xe tại Hà Nội và TPHCM, ưu đãi thêm 2% khi mua xe qua kênh trực tuyến... Nếu mua xe trả góp, khách hàng được hỗ trợ vay tới 80% và ưu đãi lãi suất 3-4%/năm trong 3 năm đầu so với mức thị trường. Nhân dịp Tết Bính Ngọ đến gần, VinFast đồng thời triển khai chương trình tri ân khách hàng, tặng một chai rượu cho tất cả khách hàng mua xe và xuất hóa đơn từ nay tới 31/1/2026.

PV