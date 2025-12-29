VF 7 Eco trong mắt người dùng: Cách âm nổi bật, không gian rộng rãi, chi phí tối ưu

Thiết kế cá tính, nội ngoại thất chỉn chu vượt kỳ vọng

Nói về lựa chọn chiếc VF 7 Eco của mình, anh Hoàng Tuân (kênh YouTube 8X Review), thừa nhận, thiết kế là một trong những lý do quan trọng nhất để anh đi đến quyết định sở hữu mẫu xe điện nhà VinFast.

Theo anh, chiếc C-SUV của VinFast được thiết kế theo hơi hướng thể thao cá tính, thời trang và nổi bật trong phân khúc. Bộ mâm 19 inch khiến chiếc xe mang lại cảm giác vững chãi. Reviewer này cũng đặc biệt thích phần đuôi xe, gọi đây là “thiết kế ấn tượng nhất phân khúc C-SUV”, giúp VF 7 dễ dàng nhận diện giữa phố.

Đại diện kênh “Cùng Xem Xe” cũng dành nhiều lời khen cho thiết kế VF 7 sau khoảng thời gian trải nghiệm. Reviewer này nhận xét xe “đẹp ở mọi góc nhìn”, nhờ đó đã mang đến nhiều cảm xúc cho chủ xe khi cầm lái.

Nam reviewer cũng đánh giá cao sự chỉn chu của VinFast ở phiên bản Eco khi trang bị đầy đủ cụm đèn full-LED tự động bật tắt, dải đèn cánh chim đặc trưng, và khoảng sáng gầm 190 mm phù hợp nhiều điều kiện di chuyển.

Bên cạnh vẻ đẹp bề ngoài, bước vào khoang lái, các trang bị như vô lăng D-cut bọc da, màn hình trung tâm lớn sắc nét, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây đã gây ấn tượng với người dùng. Nhờ chiều dài cơ sở hơn 2,8 m - tương đương xe hạng D - hàng ghế sau của VF 7 Eco mang lại khoảng duỗi chân rộng rãi, giúp những hành khách cao lớn cũng có thể ngồi thoải mái trên xe.

Reviewer Hoàng Tuân cũng đánh giá xe có độ hoàn thiện rất tốt với các chi tiết da, nhựa hay nút bấm đều chắc chắn, phản hồi nhanh, cho cảm giác sử dụng đáng tin cậy. Khoang chứa đồ cũng đáp ứng tốt với nhu cầu sử dụng của các gia đình. “VF 7 Eco tốt hơn những gì nhiều người vẫn hình dung về một phiên bản tiêu chuẩn”, anh Hoàng Tuân kết luận.

Vận hành êm, chi phí sử dụng “nhẹ tênh”

Ở phần vận hành, đại diện kênh 8X Review cho biết trọng lượng hơn 2 tấn giúp xe “cực kỳ đầm chắc” khi di chuyển, tạo cảm giác lái không thua các mẫu 7 chỗ như Mazda CX-8. Bên cạnh đó, điều làm anh Tuân bất ngờ là khả năng cách âm “tốt nhất trong tầm giá”.

Một yếu tố nữa theo reviewer này giúp VF 7 Eco có trải nghiệm cực tốt là động cơ với sức mạnh 174 mã lực kết hợp mô-men xoắn cực đại 250Nm - quá đủ để “vượt mọi xe trên đường”. Đặc biệt, không ít người dùng đã thử thách khả năng xe bằng những cung đường đèo núi nhưng chiếc VF 7 Eco vẫn cho thấy khả năng xử lý một cách dễ dàng.

Trong khi đó, về chi phí sử dụng, anh Bảo - chủ xe VF 7 tin tưởng cảm nhận của anh cũng tích cực giống như nhiều chủ xe điện khác. Với đặc thù công việc phải di chuyển nhiều, sau 10 tháng và 17.000 km, anh ước tính xe điện giúp anh tiết kiệm 5–6 triệu đồng mỗi tháng so với xe xăng. Việc sạc điện cũng vô cùng tiện lợi bởi trạm sạc hiện có mặt ở khắp nơi với hơn 150.000 cổng sạc trên toàn quốc và thời gian sạc ngày càng rút ngắn. “Người dùng hoàn toàn có thể sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hoặc uống cà phê là đầy pin. Trụ sạc của VinFast thì rất nhiều rồi, nên tôi gần như không còn lo tìm chỗ sạc nữa”, anh Bảo nhận định.

Chi phí bảo dưỡng cũng khiến anh Bảo bất ngờ. Lần bảo dưỡng đầu tiên chỉ tốn chưa đến 600.000 đồng - thấp hơn rất nhiều so với xe xăng phải thay dầu, lọc dầu, bugi…

Bởi thế, với anh, VF 7 Eco là lựa chọn tuyệt vời, đặc biệt là khi so với mức giá mà người mua phải bỏ ra. Mẫu C-SUV này hiện có giá niêm yết từ 789 triệu đồng - mức giá đủ sức cạnh tranh với mọi mẫu xe cùng phân khúc. Trong tháng 12, người mua VinFast VF 7 Eco sẽ được ưu đãi 4% trên giá bán trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3. Ngoài ra VinFast cũng có chương trình hỗ trợ 50-75 triệu đồng cho những khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Riêng người mua VF 7 Eco sẽ được tặng thêm 2 năm bảo hiểm vật chất (có thể quy đổi ra tiền mặt) trị giá 15 triệu đồng. Tổng hợp những ưu đãi này và chính sách miễn lệ phí trước bạ của Nhà nước, giá lăn bánh VinFast VF 7 Eco đang ở mức dưới 700 triệu đồng.

Tổng hòa mọi yếu tố từ thẩm mỹ, công năng đến tối ưu tài chính, VF 7 Eco xứng đáng là lựa chọn mang lại nhiều giá trị nhất trong phân khúc C-SUV với mức chi phí bỏ ra của một chiếc xe xăng hạng B.

Trong tháng 12/2025, khách hàng mua xe VinFast VF 3, VF 5, VF 6 Eco, VF 7 Eco, Limo Green sẽ được tặng 2 năm bảo hiểm vật chất (có thể quy đổi ra tiền mặt trị giá 6,5 triệu đồng đối với VF 3, 12 triệu đồng đối với VF 5 và 15 triệu đồng đối với VF 6 Eco, VF 7 Eco, Limo Green). Hai mẫu VF 3 và VF 5 đồng thời được miễn phí chọn màu nâng cao (tương đương 8 triệu đồng). Khách hàng mua xe VF 7 Plus, VF 8 và VF 9 sẽ được ưu đãi trực tiếp 50 triệu đồng hoặc có thể lựa chọn voucher nghỉ dưỡng tại Vinpearl với giá trị tương đương (áp dụng với VF 8 và VF 9). Ngoài ra, tất cả các dòng xe VinFast đều đang được hưởng ưu đãi 4% theo chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3, ưu đãi lên tới 150 triệu đồng nếu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, nhận thêm 70 triệu đồng qua tài khoản VinClub khi đăng ký xe tại Hà Nội và TP.HCM, ưu đãi thêm 2% khi mua xe qua kênh trực tuyến... Nếu mua xe trả góp, khách hàng được hỗ trợ vay tới 80% và ưu đãi lãi suất 3-4%/năm trong 3 năm đầu so với mức thị trường. Nhân dịp Tết Bính Ngọ đến gần, VinFast đồng thời triển khai chương trình tri ân khách hàng, tặng một chai rượu cho tất cả khách hàng mua xe và xuất hóa đơn từ nay tới 31/1/2026.

PV