VinBus vận hành 9 tuyến buýt điện mới tại TP.HCM

9 tuyến buýt sẽ được chuyển đổi xanh hoàn toàn kể từ ngày 01/03/2026 bao gồm: tuyến 32 (Bến xe Miền Tây - Bến xe Ngã tư Ga), tuyến 38 (Khu dân cư Tân Quy - Bến Thành - Đầm Sen), tuyến 45 (Đại học Kinh tế - Bến Thành - Bến xe Miền Đông), tuyến 53 (Lê Hồng Phong - Đại học Quốc gia), tuyến 64 (Bến xe Miền Đông - Đầm Sen), tuyến 93 (Bến Thành - Bến xe Miền Đông mới), tuyến 127 (An Thới Đông - Ngã ba Bà Xán), tuyến 140 (Bến xe buýt Sài Gòn - Phạm Thế Hiển - Khu dân cư Phú Lợi), tuyến 148 (Bến xe Miền Tây - Gò Vấp).

169 xe buýt điện được sử dụng là loại EB 6 và EB 8 do VinFast sản xuất, phù hợp với nhu cầu thực tế và đặc thù giao thông đô thị tại TP.HCM. Cả hai dòng xe đều vận hành thuần điện, không phát thải, không tiếng ồn và giảm rung lắc, góp phần cải thiện môi trường và trải nghiệm di chuyển của người dân.

Thiết kế gọn gàng giúp xe di chuyển linh hoạt di chuyển qua các trục trung tâm như Bến Thành, Lê Hồng Phong, Gò Vấp, đồng thời phù hợp với các khu dân cư đông đúc như Tân Quy, Phú Lợi và các tuyến vùng ven như An Thới Đông, Ngã ba Bà Xán. Điều này đặc biệt hiệu quả tại các đầu mối giao thông lớn như Bến xe Miền Tây, Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Đông mới. Sàn xe được thiết kế thấp, tích hợp dốc hỗ trợ xe lăn, tạo thuận lợi cho người cao tuổi và người khuyết tật khi lên xuống xe. Trên xe được trang bị đồng bộ các tiện ích tiên tiến như hệ thống camera an ninh, bảng thông tin hành trình điện tử, Wi-Fi, cổng sạc USB...

Bên cạnh việc mở rộng quy mô, VinBus cũng ghi nhận mức độ hài lòng tích cực từ phía hành khách. VinBus hiện là đơn vị duy nhất đạt mức 5 sao về chất lượng dịch vụ, cho thấy những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc duy trì chất lượng vận hành ổn định và nâng chuẩn trải nghiệm hành khách.

Thông qua ứng dụng thông minh Xanh SM, người dùng không chỉ dễ dàng tra cứu lộ trình và theo dõi hành trình của các tuyến buýt điện, mà còn có thể chủ động thiết lập kế hoạch di chuyển từ điểm đầu đến điểm cuối bằng việc kết hợp xe buýt điện với các loại hình phương tiện thuần điện khác trong hệ sinh thái Xanh SM để tạo nên những chuyến đi không phát thải.

Ông Nguyễn Công Nhật - Tổng Giám đốc VinBus cho biết: “Việc chuyển đổi hoàn toàn 9 tuyến buýt sang xe buýt điện giúp mang đến cho người dân TP.HCM thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện, an toàn và êm ái, đồng thời góp phần đẩy nhanh quá trình xanh hóa hệ thống giao thông công cộng của Thành phố. Chúng tôi tin tưởng rằng chuyển đổi xanh sang xe buýt điện sẽ góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ của hệ thống giao thông công cộng, góp phần giải quyết nhiều bài toán về an sinh - môi trường - xã hội cho Thành phố”.

Trước đó, VinBus đã chuyển đổi 58 xe buýt điện trên các tuyến buýt 33 và 150 tại TP.HCM. Không chỉ VinBus, xu hướng giao thông xanh ngày càng được nhiều đơn vị vận tải hành khách công cộng quan tâm và triển khai. Theo kế hoạch, dự kiến đến năm 2030, 100% xe buýt hoạt động tại TP.HCM sẽ sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Việc VinBus đưa vào vận hành 169 xe buýt điện kể từ ngày 01/03/2026 là bước tiến quan trọng trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu của Thành phố, đồng thời đóng góp thiết thực vào mục tiêu chung giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050 của Việt Nam.