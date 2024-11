VinFast chính thức bàn giao ô tô điện VF5 tại Indonesia

Chỉ sau hơn 9 tháng gia nhập thị trường Indonesia, VinFast đã chính thức bàn giao hai mẫu ô tô điện thuộc phân khúc phổ biến nhất là VF 5 (phân khúc A) và VF e34 (phân khúc C).

VF 5 là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của VinFast trong 10 tháng đầu năm nay, góp phần quan trọng giúp hãng trở thành thương hiệu chiếm thị phần số 1 tại thị trường nội địa tại Việt Nam. Tiếp nối thành công trong nước, VF 5 sẽ trở thành mẫu xe chủ lực của VinFast trong quá trình chinh phục thị trường Indonesia dựa trên 3 giá trị: xe tốt - giá tốt - chính sách hậu mãi cực tốt.

VF 5 sở hữu thiết kế khỏe khoắn, kích thước nhỏ gọn và các tính năng an toàn vượt trội so với xe xăng cùng phân khúc. Đặc biệt, với lợi thế là xe điện, VF 5 không chỉ tiết kiệm chi phí vận hành, không phát thải mà còn không bị áp dụng hạn chế lưu thông theo biển số chẵn - lẻ như xe xăng tại Jakarta. Điều này cho phép người dùng tự do di chuyển trên mọi tuyến đường, bất kể ngày trong tuần, mang lại sự linh hoạt và tiện lợi tối đa.

VinFast đang áp dụng ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng mua xe, theo đó giá lăn bánh tại Jakarta của VF 5 là 286.450.000 IDR (kèm pin) và 218.250.000 IDR (áp dụng chính sách thuê pin). VinFast cũng áp dụng chính sách bán hàng đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Cụ thể, khách hàng có thể lựa chọn phương án mua thuê pin hoặc mua kèm pin ô tô điện VF 5, với chi phí thuê pin chỉ từ 990.000 IDR/tháng. Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể lựa chọn hình thức thanh toán trả góp xe với lãi suất 0%, phí quản trị 0% và phí dịch vụ 0% trong vòng 1 năm đầu.

Ngoài ra, VinFast cũng áp dụng chính sách mua lại xe cũ ưu đãi để khách hàng yên tâm vào khoản đầu tư xe điện của mình. Xe dùng sau 6 tháng bán lại có thể được thu 90% giá trị xe, dùng sau 1 năm bán lại có thể được thu 86%, sau 2 năm lên tới 78%, và sau 3 năm lên tới 70%.

Song song đó, tại Indonesia, VF 5 được áp dụng chính sách bảo hành chính hãng tốt nhất thị trường với thời hạn lên tới 7 năm hoặc 160.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) cho xe, và 8 năm không giới hạn số lượng km cho pin.

Bà Nguyễn Thùy Linh – Tổng Giám đốc VinFast Indonesia chia sẻ: “Bàn giao những chiếc xe VF 5 đầu tiên trong khuôn khổ Gaikindo Jakarta Auto Week, chúng tôi tự hào mang đến cho người tiêu dùng Indonesia thêm nhiều lựa chọn điện hóa thông minh, thú vị và an tâm. Với việc giới thiệu những mẫu xe đô thị năng động, VinFast cam kết song hành cùng khách hàng Indonesia trong cuộc cách mạng xanh hóa giao thông, và góp phần xây dựng một tương lai tốt đẹp và bền vững hơn cho mọi người.”

Gian hàng trưng bày của VinFast tại Gaikindo Jakarta Auto Week mở cửa đón khách tham quan từ ngày 22/11 đến ngày 01/12/2024. Lễ bàn giao mẫu xe VF 5 sẽ diễn ra trong ngày 22/11. Cũng trong khuôn khổ sự kiện Gaikindo Jakarta Auto Week, từ ngày 24/11, khách hàng còn có cơ hội lái thử VF 5 và VF e34, trải nghiệm hai mẫu xe điện hiện đại, thông minh và phù hợp với lối sống đô thị.