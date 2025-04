Hà Nội đưa 17 xe buýt điện VinFast vào vận hành tuyến buýt số 34

Việc khai trương tuyến buýt số 34 sử dụng xe điện VinFast nằm trong lộ trình của đề án phát triển hệ thống vận tải công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Đây là tuyến buýt thứ 5 tại Hà Nội chuyển đổi từ phương tiện chạy dầu diesel sang chạy điện kể từ đầu năm 2025 đến nay, sau các tuyến số 05, 39, 47 và 59.

Tuyến buýt số 34 kết nối Bến xe Mỹ Đình và Bến xe Gia Lâm, đi qua hàng loạt trục đường quan trọng của Thủ đô như Phạm Hùng - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Kim Mã - Nguyễn Thái Học - Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt - Quang Trung - Hai Bà Trưng - Phan Chu Trinh - Lý Thái Tổ - Ngô Quyền - Hàng Vôi - Hàng Tre - Hàng Muối - Trần Nhật Duật - Long Biên - Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn - Ngọc Lâm - Ngô Gia Khảm. Trước mắt, sẽ có 17 chiếc xe buýt điện VinFast Green Bus loại 10m, sức chứa tối đa 68 người được đưa vào sử dụng để phục vụ người dân Thủ đô.

Đây là dòng xe buýt điện đã được VinBus đưa vào vận hành tại nhiều thành phố lớn trên cả nước, chứng minh được tính hiệu quả và được khách hàng yêu thích, đánh giá cao. Xe có màu xanh lá đặc trưng, được thiết kế sàn thấp tạo thuận tiện cho hành khách khi lên xuống xe, đặc biệt có tính năng nghiêng xe giúp xe lăn của người khuyết tật có thể tiếp cận dễ dàng. Xe được trang bị nhiều tiện ích văn minh, hiện đại như Wi-Fi miễn phí, cổng sạc USB, hệ thống camera an ninh, camera hành trình và cảnh báo an toàn, mang đến trải nghiệm di chuyển an toàn, văn minh và tiện nghi cho người dân Thủ đô.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho biết: “Theo Quyết định số 6004 ngày 18/11/2024 của UBND Thành phố, Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, các phương tiện xe buýt của Thủ đô sẽ chuyển sang sử dụng năng lượng xanh, năng lượng sạch, thân thiện với môi trường. Các Sở, ban, ngành của Thành phố đang tích cực, khẩn trương ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp để khuyến khích, thúc đẩy các doanh nghiệp sớm hiện thực hóa mục tiêu này.”

Đại diện cho Tập đoàn Vingroup và Công ty VinFast - đơn vị sản xuất và cung cấp dòng xe Green Bus chất lượng cao, ông Lê Khắc Hiệp - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết: “Chúng tôi tự hào khi được đồng hành cùng các đối tác đóng góp trực tiếp vào quá trình chuyển đổi xanh của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Bản thân Vingroup cũng đã khởi xướng chiến dịch “Vì Thủ đô trong xanh” từ đầu năm nay nhằm góp phần cải thiện chất lượng bầu không khí, giành lại bầu trời xanh cho Thủ đô. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển ra các dòng sản phẩm xe điện tốt hơn, hiệu quả hơn để cung cấp cho các đối tác và đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước”.

Với việc khai trương thêm tuyến buýt điện số 34, Hà Nội đang là địa phương đi đầu trong việc chuyển đổi hệ thống giao thông vận tải công cộng sang các loại phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh. Kể từ đầu năm 2025 đến nay, đã có 4 doanh nghiệp vận tải của thành phố gồm Transerco, Newway, Bảo Yến và Xe điện Hà Nội đưa xe buýt điện vào vận hành, bên cạnh các tuyến do VinBus khai thác trước đó. Ngoài ra, hệ sinh thái giao thông xanh bằng xe điện VinFast với các doanh nghiệp như GSM, VinBus, V-Green, Green Future cũng đã hợp tác với các đơn vị vận tải lớn như Metro Hà Nội, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thúc đẩy việc xanh hóa giao thông Thủ đô.

