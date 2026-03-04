Tập đoàn Motor Image khẳng định các dòng xe Subaru hybrid do tập đoàn đang phân phối không bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi xe tại Bắc Mỹ

Căn cứ vào các thông tin xác minh trực tiếp với Tập đoàn Subaru Nhật Bản (Subaru Corporation), Tập đoàn Motor Image khẳng định các mẫu xe Subaru đang được tập đoàn phân phối tại các thị trường, trong đó có Việt Nam, không bị ảnh hưởng bởi chiến dịch triệu hồi nói trên.

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT KHÁC BIỆT

Chiến dịch triệu hồi đang được đề cập liên quan cụ thể đến một linh kiện của hệ thống nhiên liệu được thiết kế dành riêng cho thị trường Bắc Mỹ. Để tuân thủ các quy định môi trường tại địa phương, các xe có cấu hình theo tiêu chuẩn Bắc Mỹ sử dụng hệ thống nhiên liệu kín chuyên dụng.

Tập đoàn Subaru (Nhật Bản) xác nhận rằng linh kiện của hệ thống nhiên liệu liên quan đến chiến dịch triệu hồi tại thị trường Bắc Mỹ không được sử dụng trên các dòng xe do Tập đoàn MIG phân phối. Do các dòng xe được thiết kế với các thông số kỹ thuật khác nhau nhằm đáp ứng các quy định pháp lý tại từng thị trường địa phương, nên các điều kiện được nêu trong các báo cáo triệu hồi không tồn tại trên các dòng xe thuộc hệ thống phân phối của Tập đoàn MIG, trong đó có Việt Nam. Vì vậy, các xe Subaru trong khu vực thị trường này không bị ảnh hưởng và nằm trong chiến dịch triệu hồi nói trên.

CAM KẾT VỀ AN TOÀN VÀ ĐỘ TIN CẬY

An toàn và độ tin cậy là những giá trị cốt lõi của thương hiệu Subaru. MIV luôn cam kết bảo đảm rằng mỗi chiếc xe Subaru được bàn giao đến tay khách hàng đều đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng trong ngành công nghiệp ô tô.

Sự an tâm của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tập đoàn MIG đã làm việc chặt chẽ với Tập đoàn Subaru (Nhật bản) và nhận được xác nhận rằng các thông số kỹ thuật của các dòng xe hybrid do Tập đoàn MIG phân phối, trong đó có Việt Nam, khác với các xe bị ảnh hưởng trong chiến dịch triệu hồi tại Bắc Mỹ. Do đó, các chủ sở hữu xe Subaru tại Việt Nam có thể hoàn toàn yên tâm để sử dụng và vận hành xe, vì các xe do MIV phân phối đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn và quy định môi trường tại Việt Nam.

Một lần nữa MIV xin được khẳng định, các xe Subaru hybrid được phân phối tại thị trường Việt Nam không nằm trong phạm vi của chiến dịch triệu hồi tại thị trường Bắc Mỹ nên trên. Theo đó, các chủ sở hữu xe tại thị trường Việt Nam không cần thực hiện bất kỳ lưu ý liên quan nào.

