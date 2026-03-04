Ford Việt Nam Cùng Hệ Thống Đại Lý Triển Khai Chương Trình Vạn Dặm Hanh Thông, Vươn Tầm Cùng Ford, Hỗ Trợ Lên Đến 100% Lệ Phí Trước Bạ

Vạn Dặm Hanh Thông, Vươn Tầm Cùng Ford Với Ưu Đãi Lên Đến 100% Lệ Phí Trước Bạ

Từ ngày 01/03/2026 đến hết ngày 31/03/2026, khách hàng mua Ford Ranger Wildtrak trong tháng 3 sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và tặng kèm 01 camera hành trình Vietmap TS- 2K, với tổng giá trị ưu đãi lên đến 35 triệu đồng.

Đối với dòng xe Ford Transit, phiên bản Transit Trend và Transit Premium 16 chỗ được áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ theo chính sách chương trình. Riêng phiên bản Transit Premium 18 chỗ được tặng 01 năm bảo hiểm vật chất, với trị giá ưu đãi lên đến 12 triệu đồng.

Khoản hỗ trợ lệ phí trước bạ trong chương trình được Ford Việt Nam phối hợp cùng hệ thống Đại lý triển khai, căn cứ trên Giá bán lẻ khuyến nghị do Ford Việt Nam công bố và mức lệ phí trước bạ hiện hành áp dụng thống nhất trên toàn quốc, tương ứng 6% đối với xe bán tải và 2% đối với xe thương mại.

Chương trình tặng bảo hiểm vật chất dành cho Transit Premium 18 chỗ được thực hiện với sự phối hợp của ba đối tác bảo hiểm gồm Bảo Việt, TASCO và DBV.

Xem thông tin chi tiết về chương trình tại: https://www.ford.com.vn/about/news/2026/van-dam- hanh-thong-vuon-tam-cung-ford/

Thông qua chương trình ưu đãi tháng 3, Ford Việt Nam tiếp tục khẳng định định hướng lấy khách hàng làm trung tâm bằng việc không ngừng nâng cao trải nghiệm sở hữu và chất lượng dịch vụ trên toàn hệ thống đại lý. Các dịch vụ theo tiêu chuẩn toàn cầu như bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km, bảo dưỡng nhanh 60 phút, dịch vụ sửa chữa lưu động, nhận và giao xe tận nơi cùng nền tảng Ứng dụng Ford hỗ trợ quản lý xe và đặt lịch dịch vụ, đang được triển khai đồng bộ nhằm mang đến sự an tâm và thuận tiện cho khách hàng trên mọi hành trình.

​​Thông qua các sáng kiến dịch vụ, Ford Việt Nam khẳng định cam kết đồng hành dài lâu, xây dựng quan hệ bền vững với khách hàng dựa trên sự tin cậy và an tâm.